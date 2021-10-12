Почему важно мыть мотор и как это правильно сделать

Далеко не все автомобилисты полностью отдают себе отчет в том, что периодически нужно мыть не только автомобиль целиком, но и его мотор. Данная процедура связана с некоторым риском, однако при этом остается важным пунктом в списке процедур ухода за автомобилем. Если не делать этого время от времени, то можно столкнуться с серьезными и весьма неожиданными проблемами.
Зачем мыть мотор
Мотор важно мыть. |Фото: mashinapro.ru.
Чистота мотора – это очень важный вопрос. Такой же важный, как и чистота кузова автомобиля. Необходимо делать это для сокращения риска разнообразных поломок, связанных с пылью и грязью. Кроме того, на свежевымытом моторе всегда будут лучше заметны всевозможные подтеки рабочих жидкостей. Осуществлять процедуру по мытью двигателя следует 1-2 раза в год. Сделать это можно как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам.
Как правильно помыть мотор
Нужна спецхимия и инструменты. |Фото: drive2.ru.
Лучше всего будет помыть автомобиль в весенней или осеннее время. Худшим вариантом будет попытка помыть двигатель авто зимой. Сделать этом можно, однако в таком случае следует озаботиться вопросом быстрой просушки всех элементов машины. В противном случае, грязь вернется уже при первых поездках, а специальная химия может оказать на внутренние элементы разрушительное воздействие.
Примечание: не стоит забывать о том, что в неблагоприятных условиях неправильно вымытый двигатель может подвергнуться воздействию коррозии.
Не забываем изолировать электронику. ¦ Фото: okeydrive.ru.
Перед тем, как браться за мытье двигателя, нужно определиться с выбором чистящих средств. Благо, специальные магазины предлагают внушительный ассортимент моющей химии. Лучший выбор – специальный автомобильные средства. Далее необходимо озаботиться вопросом оборудования. Лучше всего мыть двигатель при помощи аппарата высокого давления (Karcher). Труднодоступные места мотора моются при помощи кистей разного размера. В обязательном порядке следует запастись чистой ветошью для протирания. Наконец пригодится компрессор или пылесос, в крайне случае можно использовать баллончики со сжатым воздухом.
Не забываем просушить мотор. |Фото: kakprosto.ru.
Прежде чем браться за процедуру мытья двигателя, мотор следует остудить. В обязательном порядке отсоединяем и снимаем аккумулятор. Все узлы не терпящие общения с водой – разъемы, генератор, ЭБУ, блок предохранителей должны быть или сняты, или основательно изолированы. В процессе мытья обязательно наносим моющее средство на всю поверхность двигателя. Пену смываем несколько раз. Когда все будет готово переходим к просушке мотора.
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