Как появилось в Тихом океане Озеро медуз, и стоит ли плавать в такой компании

На юге архипелага Палау, расположенного в Тихом оекане, есть озера, заполненные медузами. Их там столько, что кажется, будто это не обычный водоём, а чан, наполненный «медузовой кашей». Миллионы этих сушществ живут тут вполне припеваючи и беспокоят их разве что туристы, желающие поплавать в их компании. Один из самых крупных и таких водоемов называется соответствующе – Озеро медуз, и он входит в топ самых необычных озер на Земле.
Откуда там столько медуз
Самый известный из таких водоемов, который называют Озером медуз, появился здесь примерно 11 тысяч лет назад в результате землетрясения.
Существуют разные версии происхождения озера. Согласно одной, после столкновения двух тектонических плит образовалась впадина. Она заполнилась водой из океана, которая попала в неё через щели в горной породе. Так, вместе с водой, в озеро попали рыбы и медузы.
Когда-то остров, возможно, был частью океана.
По другой версии, озеро было частью океана, но в результате землетрясения оно оказалось отрезанным от остальной воды упавшим гигантским куском скалы.
Если верить третьей версии, то впадины существовали на этих островах миллионы лет назад, но примерно 10-12 тысяч лет назад уровень океана настолько поднялся, что перелился за «бортики» и затопил эти впадины. Затем он снова опустился – так и образовались озера.
Расположение Озера медуз на карте.
Кстати, в глубинах озера есть несколько тоннелей, соединяющих впадину с океаном, в результате чего в водоем регулярно с приливами попадает новая вода.
Водоём отличается очень большой глубиной. И если нижний слой озера для жизни морских обитателей непригоден, поскольку содержит аммиак, фосфаты и сероводород и почти не имеет кислорода, то верхний (он начинается от 15 метров над дном) может похвастаться множеством морских видов. Поскольку оба слоя не смешиваются, обитателям озера в воде вполне комфортно.
Медузы чувствуют себя полноправными хозяевами.
Никто их не ест, они никого не жалят
Самый многочисленный вид в озере – это медузы. Их тут миллионы благодаря отсутствию хищников, которые в более естественных условиях (в океане) давно бы уже съели большую часть медуз. Морские черепахи и крупные рыбы, которые обычно поедают медуз в том случае, если не находят более подходящей для себя пиши, попасть в это озеро не могут.
Таких озёр здесь несколько, но среди них есть самое известное.
В озере обитает не один вид этих прозрачных водянистых существ, а целых два: ушастая медуза и золотая медуза. Все они имеют разный размер: от совсем мелких до «гигантов» диаметром с футбольный мяч.
Если во всех других водоемах на Земле такие медузы представляют опасность для человека (они, как известно, жалятся, вызывая ожоги и воспаления на коже), то в этом озере они не могут нанести никому вреда. Дело в том, что в результате многовековой автономной жизни при отсутствии опасности эти медузы просто утратили некоторые свои биологические качества, в том числе способность защищаться, обжигая потенциального противника.
Врагов у них здесь практически нет.
Золотая медуза озёрного типа (слева) и океанического (справа). Морфологические различия налицо.
Именно поэтому прибывающие на остров туристы могут беспрепятственно купаться здесь и делать селфи с медузами. Кстати, погружаться под воду тут разрешено только с ластами и маской (такой вид плавания называется снорклинг) – никаких аквалангов. Также не разрешено пользоваться кремом. Всё это наносит вреда медузовым колониям. Кроме того, за такое погружение туристу придется заплатить, впрочем, это стоит того – впечатлений будет море.
Купание в медузовой каше.
Правда, не каждому понравится плавать в такой компании – все-таки у людей есть некоторая брезгливость и этим скользким обитателям и подсознательный страх получить ожог, но желающие все-таки есть. Главное, не забывать, что плавать под водой в этом озере можно только у поверхности, а опускаться ближе к дну по уже описанной выше причине опасно для жизни.
В общем, если человеку комфортно в такой «медузовой каше» и он соблюдает технику безопасности в плане подводных погружений, прозрачные склизкие существа станут для него вполне приятными соседями.
Незабываемый опыт.
Впрочем, эти медузы безобидны не для всех. Планктону, рачкам и малькам рыб в этом озере уготована участь быть для них кормом.
Передвижение со смыслом
Проведя наблюдения за медузами этого озера, ученые обнаружили, что у каждого из двух видов медуз существует свой маршрут.
Так, например, золотые медузы в одно время суток делают вертикальные движения, а в другое – горизонтальные, словно совершают таинственный танец. А возле самой поверхности воды эти медузы медленно вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки, что позволяет солнцу равномерно освещать все их части. Таким образом золотые медузы помогают живущим на них мелким водорослям получать свет для фотосинтеза.
У каждого вида свой маршрут.
Передвижение ушастых медуз тоже зависит от времени суток. Так, ночью они плавают у поверхности и ловят обитающих там веслоногих рачков, а днем спускаются ниже и отдыхают от охоты.
Озеро медуз непригодно для жизни только в придонной части, то в мире существуют и другие озёра – поистине смертоносные. К некоторым из них опасно даже прикасаться, другие же подходят только для видов, обладающих особенной живучестью.
Текст: Анна Белова
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