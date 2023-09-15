Посмертные изображения современников Христа, дошедшие до наших дней

Фаюмские портреты.
Фаюмские портреты – древнеримские провинциальные портреты, названные в честь египетского оазиса Фаюм, где они были найдены. Эллины, обосновавшиеся в Египте в период 1 века до н.э. - 3 века н.э., использовали такие портреты в своём погребальном культе, располагая их на саванах примерно так, как сегодня на памятниках выполняют фото. В нашем обзоре 20 из 800 известных сегодня портретов, на которых запечатлены современники Христа.
Фаюмские портреты.
Первое описание погребальных портретов датируется 1615 годом, когда итальянский исследователь Пьетро делла Валле привёз в Европу из оазиса Саккара-Мемфиса два портрета. Они и сегодня хранятся в коллекции Государственного художественного собрания Дрездена.
Фаюмские портреты.
И хотя интерес к культуре Египта был весьма высок, следующий раз о погребальных портретах заговорили только в 19-ом веке. В 1827 году появилось ещё два портрета, правда, информация о том, откуда они были привезены, до сегодняшнего дня не дошла. Не исключено, что это были Фивы или опять Саккара.
Фаюмские портреты.
В 1820 году по заказу правительства Германии барон Минутоли приобрёл несколько погребальных портретов, но они погибли вместе с другими древними артефактами при кораблекрушении. Несколько портретов были привезены в Лондон и во Флоренцию. Людей, изображённых на портретах, считали членами семьи архонта Поллиоса Зотера из Фив, который многократно упоминается в письменных источниках, но это мнение оказалось ошибочным.
Фаюмские портреты.
Когда в 1885 году Хант и Гренфелл начали раскопки в Файюме, им даже в голову не приходило, что эта кампания сделает их всемирно известными. Во время своей экспедиции археологи обнаружили в греко-римских захоронениях Фаюма мумии, завёрнутые в куски использованного папируса.
Фаюмские портреты.
Изучив эти документы, они обнаружили совершенно уникальные фрагменты работ классических авторов. Таким образом в мир вернулись неизвестные ранее работы Аристотеля, Софокла, Менандра и многих других. Во время раскопок были так же обнаружены так называемые "портреты из Файюма". Находили погребальные портреты и позже.
Фаюмские портреты.
Историки утверждают, что римские колонисты сравнительно быстро впитали местные верования и стали хоронить своих мертвецов в египетском стиле. Но, в отличие от коренных жителей, вместо традиционных масок, они делали портреты умерших.
Фаюмские портреты.
Благодаря сухому египетскому климату поразительно реалистические изображения мужчин и женщин сохранились очень хорошо. На некоторых портретах краски выглядят ещё свежими. Главная особенность фаюмских портретов заключается в том, что при их создании использовалась сусальное золото.
Фаюмские портреты.
На некоторых портретах был позолочен весь фон, на других – только головные повязки или венки, иногда отдельные детали одежды. Выполнялись портреты на древесине различных пород как местных (тис, смоква, липа, платан), так и импортированных (сосна, кедр, кипарис, кедр, дуб).
Фаюмские портреты.
На сегодняшний день известно 800 фаюмских портретов. Кстати, в музее им. Пушкина в Москве имеется один образчик фаюмской живописи.
Фаюмские портреты.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии