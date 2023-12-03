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Миланский собор: 10 занимательных фактов о шедевре, который называют восьмым чудом света



Огромный собор, который итальянцы называют Дуомо (Duomo di Milano), возвышающийся над исторической площадью старого Милана, несмотря на свой масштаб и нереальную красоту относится к самым парадоксальным культовым объектам Средневековья. Одна из самых знаковых достопримечательностей мировой столицы моды и дизайна небезосновательно считается Восьмым чудом света, ведь нет ни одного подобного сооружения в мире, которое могло бы посоперничать с завораживающим величием и количеством мрамора, используемого при его строительстве и оформлении. Хотя это не единственное достоинство Миланского кафедрального собора Рождества Богородицы.

1. Тот случай, когда долгострой пошел на пользу


Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – прекраснейший архитектурный шедевр по праву считается Восьмым чудом света (Италия). | Фото: tourpedia.ru.

Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – прекраснейший архитектурный шедевр по праву считается Восьмым чудом света (Италия). | Фото: tourpedia.ru.

 

Доподлинно неизвестна дата закладки первого камня в фундамент одного из самых прекрасных и неожиданных, как для Италии соборов, но принято считать, что строительство Миланского кафедрального собора Рождества Богородицы (он же Duomo di Milano или Cattedrale di Santa Maria Nascente) началось в 1386 г. Инициатором возведения невиданного доселе храма был герцог Джан Галеаццо Висконти – решительный человек, объединивший земли Северной Италии (под своей властью, конечно же), тем самым поспособствовавший расцвету этой территории и Милана, в первую очередь. Чтобы сгладить такое малоприятное событие, как захват власти, он решил, что постройка грандиозного культового объекта станет первым кирпичиком в налаживании взаимоотношений.
Сбылась мечта герцога Джана Галеаццо Висконти – в Милане появился фантастической красоты собор, равному которому нет нигде в мире, только он этого не увидел (Duomo di Milano, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Сбылась мечта герцога Джана Галеаццо Висконти – в Милане появился фантастической красоты собор, равному которому нет нигде в мире, только он этого не увидел (Duomo di Milano, Италия). | Фото: planetofhotels.com.


На строительство Миланского собора, который должен был превзойти все имеющиеся храмы на Апеннинском полуострове, не жалели ни средств, ни самых лучших материалов. Средства вкладывала и церковь, и государство, и все желающие помочь, но процесс возведения Собора, занимающего 5-ое место в мире по величине с единовременной вместимостью 40 тысяч прихожан, очень сильно затянулся, превратившись в многовековой долгострой. Последний штрих после всех достроек, перестроек и реконструкций был сделан лишь в 1906 году, хотя вся задумка реализована так и не была.

2. Вместо традиционного красного кирпича использовали белый мрамор


Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – единственный готический храм Европы, построенный из белого мрамора (Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – единственный готический храм Европы, построенный из белого мрамора (Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

 

Это первый и единственный случай, произошедший в Италии, когда основным строительным и отделочным материалом был выбран дорогостоящий белый мрамор, а не традиционный кирпич, из которого возводились культовые сооружения. В Средневековье итальянская готика значительно отличалась от архитектурных шедевров Франции, Англии и Германии. В тот период строились более скромные базилики и соборы, при этом использовался обожженный кирпич, но герцог Висконти настоял на том, что новый храм Милана ни в чем не будет уступать в захватывающем великолепии знаменитым Нотр-Дам-де-Пари и Кельнскому собору, который был на последнем этапе строительства.
Шпили, контрфорсы и скульптуры были выполнены из белого мрамора (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Шпили, контрфорсы и скульптуры были выполнены из белого мрамора (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

 
Бело-розовый мрамор стал главным строительным и отделочным материалом Duomo di Milano (Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

Бело-розовый мрамор стал главным строительным и отделочным материалом Duomo di Milano (Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

 

Необычный белый камень с розовыми вкраплениями был обнаружен в карьере рядом с Кандольей, что и предопределило дальнейшую судьбу каменоломен. Именно отсюда на протяжении всего строительства, а это более 500 лет (!) поставлялся камень в Милан, при этом сами рабочие имели право самостоятельно добывать мрамор нужного размера и фактуры. Несмотря на то, что мраморная жила была очень скромной, а путь из каменоломен очень сложным и тяжелым, собор Duomo di Milano был полностью построен из этого благородного камня. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Миланский собор – это единственный в Европе готический собор, возведенный из белого мрамора и самое большое в мире мраморное сооружение.

3. Миланский собор строили и украшали 180 архитекторов, скульпторов и художников, включая известнейших мастеров


Понадобилось более 500 лет, чтобы Миланский кафедральный собор приобрел величественные очертания и пышное убранство (Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

Понадобилось более 500 лет, чтобы Миланский кафедральный собор приобрел величественные очертания и пышное убранство (Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

 

Учитывая то, что строительство грандиозного объекта затянулось, неудивительно, что в этом процессе принимало участие не одно поколение зодчих, художников, скульпторов и ремесленников, которые действительно создали уникальнейший мировой шедевр. Всего при строительстве было задействовано 180 талантливейших мастеров, среди которых самыми выдающимися являются: Николя де Бонавентура, Марко ди Кампионе, Пеллегрино Тибальди деи Пеллегрини, Карло Амати, Джузеппе Цанойя, Антонио Аверлино, Алессандро Санквирико, Джованни Баттиста, Джузеппе Бертини, Марко Д’Агратемало и многие другие.
На крыше обустроены смотровые площадки, позволяющие увидеть не только панораму Милана, но и рассмотреть шпили и скульптуры до мельчайших подробностей (Duomo di Milano, Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

На крыше обустроены смотровые площадки, позволяющие увидеть не только панораму Милана, но и рассмотреть шпили и скульптуры до мельчайших подробностей (Duomo di Milano, Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

 

Справедливости ради, стоит отметить, что все жители Милана так или иначе принимали участие в строительстве. Кто жертвовал деньги, кто стройматериалы, инструмент, одежду, продукты, кто выполнял те или иные процессы, а кто и становился моделями для ваятелей, создающих прекраснейшие скульптуры. А их в соборе преогромное количество (3,4 тысячи крупных скульптур и статуй, более мелких сосчитать не удастся).

4. Стиль собора менялся в зависимости от моды и эпохи


В очертаниях и декоре Миланского кафедрального собора можно увидеть множество архитектурных стилей и направлений (Италия).

В очертаниях и декоре Миланского кафедрального собора можно увидеть множество архитектурных стилей и направлений (Италия).

 

Шли века, задуманный первоначально проект собора видоизменялся с каждым главным архитектором, бравшимся за строительство. Этому способствовали новые веяния в архитектуре и искусстве, появление новых методов в строительстве, а также пристрастие самих зодчих, руководивших процессов и тех, кто эти работы оплачивал. Доходило до того, что готовые элементы демонтировались, а на их месте появлялись альтернативные детали, которые, впоследствии, также сносились и заменялись другими. Одно из таких преобразований оставило собор без фасада на целых 100 лет, пока не пришли к согласию все те, кто отвечал за строительство и его финансирование.
Интерьер главного зала Миланского кафедрального собора подстать величественному внешнему виду (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Интерьер главного зала Миланского кафедрального собора подстать величественному внешнему виду (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

 

В итоге Миланский собор представляет собой эклектичный коктейль из деталей, в котором угадываются разные стили и направления:

• в окнах с треугольными карнизами и в форме порталов угадываются нотки римской классической архитектуры;

• все основные шпили (включая шпиль Мадонны), стрельчатые арки, витражные окна являются ярким примером готики и неоготики (зависит от периода создания);
• малый шпиль вобрал в себя все детали Ренессанса;
• главная скульптурная композиция выполнена в стиле барокко.

5. Как Наполеон повлиял на процесс строительства и внешний вид Миланского собора


Благодаря Наполеону на вершине Миланского кафедрального собора появился «каменный лес» (Италия).

Благодаря Наполеону на вершине Миланского кафедрального собора появился «каменный лес» (Италия).

 

Благодаря амбициям Наполеона Бонапарта не только ускорилось строительство, но и кардинально изменился облик самого Собора. Оказывается, французский император не просто мечтал стать королем Италии, он вознамерился организовать процедуру коронации именно в Duomo di Milano, поэтому посодействовал ускорению рабочего процесса.
Сменяющиеся века и поколения творцов стали причиной переплетения разных стилей и направлений в искусстве и архитектуре (Duomo di Milano, Италия).

Сменяющиеся века и поколения творцов стали причиной переплетения разных стилей и направлений в искусстве и архитектуре (Duomo di Milano, Италия).

 

Буквально за 8 лет грандиозное здание обрело те самые стрельчатые окна и фантастические витражи, а также «каменный лес» из 135 мраморных игл (шпилей), устремленных в небо и украшенных статуями, которые придали готический вид сооружению. Правда, в последующие годы Фактория не раз поднимала вопрос об изменении эклектичного фасада Дуомо, но он остался каким, каким его сделал известный архитектор Карло Амати по настоятельной рекомендации Наполеона.

6. С разных точек зрения Миланский собор выглядит по-разному


В оформлении собора нет ни одной повторяющейся скульптуры или барельефа (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

В оформлении собора нет ни одной повторяющейся скульптуры или барельефа (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.


Миланский кафедральный собор украшают 3,4 тыс. крупных скульптур и десятки тысяч небольших статуй, барельефов и узоров (Италия).

Миланский кафедральный собор украшают 3,4 тыс. крупных скульптур и десятки тысяч небольших статуй, барельефов и узоров (Италия).

 

Мрамор, имеющий неповторимый рисунок, габариты и высота здания, насыщенность фасадов ажурными элементами, обилие скульптур и шпилей, стрельчатые проемы и яркие витражи, контрфорсы, делящие собор на 5 порталов – все это превращает Duomo di Milano в фантастический калейдоскоп. С какой стороны на него не посмотри – великолепное сооружение имеет неповторимый вид, ведь на его фасаде не увидишь двух одинаковых изображений, будь то величественные фигуры святых, пророков, апостолов, атлантов, прекрасных дев, ангелов, причудливых животных, птиц и растений, горгулий и химер, всевозможных мифических существ и реальных исторических деятелей, имеются даже спортивные снаряды.
Даже водосточные трубы превращены в увлекательные художественные элементы (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

Даже водосточные трубы превращены в увлекательные художественные элементы (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

 

7. Четырехметровая позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана


Вершину большого шпиля венчает позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана (Duomo di Milano, Италия). | Фото: tourpedia.ru.

Вершину большого шпиля венчает позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана (Duomo di Milano, Италия). | Фото: tourpedia.ru.

 

Главный шпиль Миланского собора венчает прекрасная скульптура покровительницы Милана – Мадонны (La Madonnina). Позолоченное изваяние высотой в 4 метра, созданное в 1770-х гг. скульптором Ж. Перего, стало главной причиной ограничений, появившихся после ее водружения на вершину шпиля. На законодательном уровне было вынесено решение о том, что ни одно здание Милана не должно превышать высоту Cattedrale di Santa Maria Nascente (108,5 м), чтобы «ничто не заслоняло Святую Деву от солнца».
В дни государственных и церковных праздников на алебарде с крестом, находящейся в правой руке Мадонны, развевается национальный флаг (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

В дни государственных и церковных праздников на алебарде с крестом, находящейся в правой руке Мадонны, развевается национальный флаг (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

 

Примечательно: Несмотря на ограничения высоты, принятые властями города, в Милане было построено три здания, превышающих нормы: башня Пирелли, Палаццо Ломбардия и Башня Альянса. Для того чтобы компенсировать нарушения и продолжить традицию, на вершинах каждого из небоскребов были установлены масштабные копии La Madonnina (ее еще называют Золотая Мадонна).

8. Грандиозные витражи Дуомо


По сюжетам витражей Миланского собора можно изучать Библию и историю города (Италия).

По сюжетам витражей Миланского собора можно изучать Библию и историю города (Италия).

 

Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы может похвастаться и самыми грандиозными витражами в мире, по которым легко изучать не только Библию в картинках, но и историю Милана. Самыми старинными шедеврами, сохранившимися до наших дней, являются витражи XV в., сюжет которых посвящен Святому Иоанну Дамасскому – покровителю аптекарей. Ну а самыми «свежими» произведениями искусства оказались стеклянные мозаики на окнах, созданные спустя 500 лет. Они повествуют о современной истории Италии (на них можно даже увидеть заводы и сельхозтехнику).
Подсвеченные витражи особо впечатляют (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

Подсвеченные витражи особо впечатляют (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

 

Совсем недавно открылись новые возможности прекраснейших шедевров. Начиная с 2013 года светотехники внедрили скрытые светодиодные лампы и установили светильники. Теперь каждые выходные и на праздники (хоть церковные, хоть светские) с наступлением темноты витражи озаряются всеми цветами радуги. Феерия цвета на фоне масштаба самого Собора и его впечатляющих форм – поистине незабываемое зрелище.

9. В Миланском соборе имеются солнечные часы


В Миланском кафедральном соборе имеются собственные солнечные часы (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

В Миланском кафедральном соборе имеются собственные солнечные часы (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

 

Находясь внутри величественного Duomo di Milano можно безошибочно определить, когда наступил полдень. Оказывается, вдоль западной стены предусмотрена «полуденная линия», представляющая собой латунную полосу, выступающую в роли меридиана. А вот на южной стене имеется круглое отверстие (окулюс), сквозь который солнечный луч проникает внутрь помещения ровно в полдень. Остается лишь уповать на то, что в этот момент тучи не сгустятся над старой частью Милана.

 

10. Священный Гвоздь – главная реликвия Duomo di Milano


 
Священный Гвоздь хранится под куполом над алтарем (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

Священный Гвоздь хранится под куполом над алтарем (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

 

Священный Гвоздь, которым был распят на Кресте Иисус, является одной из самых главных реликвий Миланского собора. Несмотря на то, что многие другие христианские соборы и церкви хранят подобные артефакты, священнослужители и сами жители Милана утверждают, что Священный Гвоздь в Дуомо – подлинный. Их убеждение основано на том, что эта святыня не поддается ковке.
Раз в год епископа Миланского поднимают в корзине Nivola на высоту 40 метров, чтобы спустить реликвию к прихожанам (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

Раз в год епископа Миланского поднимают в корзине Nivola на высоту 40 метров, чтобы спустить реликвию к прихожанам (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

 

Интересный факт: Уникальная реликвия хранится под самым куполом собора Дуомо, поэтому увидеть ее прихожане, паломники и туристы могут единственный раз в году – 14 сентября (праздник Церковного новолетия). В этот день епископа Миланского на глазах десятков тысяч посетителей поднимают на высоту 40 метров с помощью подъемного механизма и Nivola («облако»), представляющего собой корзину, разрисованную херувимами и облаками. Там в стеклянной дарохранительнице находится Священный Гвоздь, который опускается в главный зал и находится в Соборе на протяжении 40 часов, а затем его тем же путем поднимают под купол.

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