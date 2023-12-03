Миланский собор: 10 занимательных фактов о шедевре, который называют восьмым чудом света

1. Тот случай, когда долгострой пошел на пользу

Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – прекраснейший архитектурный шедевр по праву считается Восьмым чудом света (Италия). | Фото: tourpedia.ru.

Сбылась мечта герцога Джана Галеаццо Висконти – в Милане появился фантастической красоты собор, равному которому нет нигде в мире, только он этого не увидел (Duomo di Milano, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

2. Вместо традиционного красного кирпича использовали белый мрамор

Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – единственный готический храм Европы, построенный из белого мрамора (Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

Шпили, контрфорсы и скульптуры были выполнены из белого мрамора (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Бело-розовый мрамор стал главным строительным и отделочным материалом Duomo di Milano (Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

3. Миланский собор строили и украшали 180 архитекторов, скульпторов и художников, включая известнейших мастеров

Понадобилось более 500 лет, чтобы Миланский кафедральный собор приобрел величественные очертания и пышное убранство (Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

На крыше обустроены смотровые площадки, позволяющие увидеть не только панораму Милана, но и рассмотреть шпили и скульптуры до мельчайших подробностей (Duomo di Milano, Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

4. Стиль собора менялся в зависимости от моды и эпохи

В очертаниях и декоре Миланского кафедрального собора можно увидеть множество архитектурных стилей и направлений (Италия).

Интерьер главного зала Миланского кафедрального собора подстать величественному внешнему виду (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

5. Как Наполеон повлиял на процесс строительства и внешний вид Миланского собора

Благодаря Наполеону на вершине Миланского кафедрального собора появился «каменный лес» (Италия).

Сменяющиеся века и поколения творцов стали причиной переплетения разных стилей и направлений в искусстве и архитектуре (Duomo di Milano, Италия).

6. С разных точек зрения Миланский собор выглядит по-разному

В оформлении собора нет ни одной повторяющейся скульптуры или барельефа (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

Миланский кафедральный собор украшают 3,4 тыс. крупных скульптур и десятки тысяч небольших статуй, барельефов и узоров (Италия).

Даже водосточные трубы превращены в увлекательные художественные элементы (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

7. Четырехметровая позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана

Вершину большого шпиля венчает позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана (Duomo di Milano, Италия). | Фото: tourpedia.ru.

В дни государственных и церковных праздников на алебарде с крестом, находящейся в правой руке Мадонны, развевается национальный флаг (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.

8. Грандиозные витражи Дуомо

По сюжетам витражей Миланского собора можно изучать Библию и историю города (Италия).

Подсвеченные витражи особо впечатляют (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).

9. В Миланском соборе имеются солнечные часы

В Миланском кафедральном соборе имеются собственные солнечные часы (Италия). | Фото: planetofhotels.com.

10. Священный Гвоздь – главная реликвия Duomo di Milano

Священный Гвоздь хранится под куполом над алтарем (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.

Раз в год епископа Миланского поднимают в корзине Nivola на высоту 40 метров, чтобы спустить реликвию к прихожанам (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.