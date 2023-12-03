Миланский собор: 10 занимательных фактов о шедевре, который называют восьмым чудом света

Огромный собор, который итальянцы называют Дуомо (Duomo di Milano), возвышающийся над исторической площадью старого Милана, несмотря на свой масштаб и нереальную красоту относится к самым парадоксальным культовым объектам Средневековья. Одна из самых знаковых достопримечательностей мировой столицы моды и дизайна небезосновательно считается Восьмым чудом света, ведь нет ни одного подобного сооружения в мире, которое могло бы посоперничать с завораживающим величием и количеством мрамора, используемого при его строительстве и оформлении. Хотя это не единственное достоинство Миланского кафедрального собора Рождества Богородицы.
1. Тот случай, когда долгострой пошел на пользу
Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – прекраснейший архитектурный шедевр по праву считается Восьмым чудом света (Италия). | Фото: tourpedia.ru.
Доподлинно неизвестна дата закладки первого камня в фундамент одного из самых прекрасных и неожиданных, как для Италии соборов, но принято считать, что строительство Миланского кафедрального собора Рождества Богородицы (он же Duomo di Milano или Cattedrale di Santa Maria Nascente) началось в 1386 г. Инициатором возведения невиданного доселе храма был герцог Джан Галеаццо Висконти – решительный человек, объединивший земли Северной Италии (под своей властью, конечно же), тем самым поспособствовавший расцвету этой территории и Милана, в первую очередь. Чтобы сгладить такое малоприятное событие, как захват власти, он решил, что постройка грандиозного культового объекта станет первым кирпичиком в налаживании взаимоотношений.
Сбылась мечта герцога Джана Галеаццо Висконти – в Милане появился фантастической красоты собор, равному которому нет нигде в мире, только он этого не увидел (Duomo di Milano, Италия). | Фото: planetofhotels.com.
На строительство Миланского собора, который должен был превзойти все имеющиеся храмы на Апеннинском полуострове, не жалели ни средств, ни самых лучших материалов. Средства вкладывала и церковь, и государство, и все желающие помочь, но процесс возведения Собора, занимающего 5-ое место в мире по величине с единовременной вместимостью 40 тысяч прихожан, очень сильно затянулся, превратившись в многовековой долгострой. Последний штрих после всех достроек, перестроек и реконструкций был сделан лишь в 1906 году, хотя вся задумка реализована так и не была.
2. Вместо традиционного красного кирпича использовали белый мрамор
Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы – единственный готический храм Европы, построенный из белого мрамора (Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.
Это первый и единственный случай, произошедший в Италии, когда основным строительным и отделочным материалом был выбран дорогостоящий белый мрамор, а не традиционный кирпич, из которого возводились культовые сооружения. В Средневековье итальянская готика значительно отличалась от архитектурных шедевров Франции, Англии и Германии. В тот период строились более скромные базилики и соборы, при этом использовался обожженный кирпич, но герцог Висконти настоял на том, что новый храм Милана ни в чем не будет уступать в захватывающем великолепии знаменитым Нотр-Дам-де-Пари и Кельнскому собору, который был на последнем этапе строительства.
Шпили, контрфорсы и скульптуры были выполнены из белого мрамора (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: planetofhotels.com.
Бело-розовый мрамор стал главным строительным и отделочным материалом Duomo di Milano (Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.
Необычный белый камень с розовыми вкраплениями был обнаружен в карьере рядом с Кандольей, что и предопределило дальнейшую судьбу каменоломен. Именно отсюда на протяжении всего строительства, а это более 500 лет (!) поставлялся камень в Милан, при этом сами рабочие имели право самостоятельно добывать мрамор нужного размера и фактуры. Несмотря на то, что мраморная жила была очень скромной, а путь из каменоломен очень сложным и тяжелым, собор Duomo di Milano был полностью построен из этого благородного камня. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Миланский собор – это единственный в Европе готический собор, возведенный из белого мрамора и самое большое в мире мраморное сооружение.
3. Миланский собор строили и украшали 180 архитекторов, скульпторов и художников, включая известнейших мастеров
Понадобилось более 500 лет, чтобы Миланский кафедральный собор приобрел величественные очертания и пышное убранство (Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.
Учитывая то, что строительство грандиозного объекта затянулось, неудивительно, что в этом процессе принимало участие не одно поколение зодчих, художников, скульпторов и ремесленников, которые действительно создали уникальнейший мировой шедевр. Всего при строительстве было задействовано 180 талантливейших мастеров, среди которых самыми выдающимися являются: Николя де Бонавентура, Марко ди Кампионе, Пеллегрино Тибальди деи Пеллегрини, Карло Амати, Джузеппе Цанойя, Антонио Аверлино, Алессандро Санквирико, Джованни Баттиста, Джузеппе Бертини, Марко Д’Агратемало и многие другие.
На крыше обустроены смотровые площадки, позволяющие увидеть не только панораму Милана, но и рассмотреть шпили и скульптуры до мельчайших подробностей (Duomo di Milano, Италия). | Фото: vsegda-pomnim.com.
Справедливости ради, стоит отметить, что все жители Милана так или иначе принимали участие в строительстве. Кто жертвовал деньги, кто стройматериалы, инструмент, одежду, продукты, кто выполнял те или иные процессы, а кто и становился моделями для ваятелей, создающих прекраснейшие скульптуры. А их в соборе преогромное количество (3,4 тысячи крупных скульптур и статуй, более мелких сосчитать не удастся).
4. Стиль собора менялся в зависимости от моды и эпохи
В очертаниях и декоре Миланского кафедрального собора можно увидеть множество архитектурных стилей и направлений (Италия).
Шли века, задуманный первоначально проект собора видоизменялся с каждым главным архитектором, бравшимся за строительство. Этому способствовали новые веяния в архитектуре и искусстве, появление новых методов в строительстве, а также пристрастие самих зодчих, руководивших процессов и тех, кто эти работы оплачивал. Доходило до того, что готовые элементы демонтировались, а на их месте появлялись альтернативные детали, которые, впоследствии, также сносились и заменялись другими. Одно из таких преобразований оставило собор без фасада на целых 100 лет, пока не пришли к согласию все те, кто отвечал за строительство и его финансирование.
Интерьер главного зала Миланского кафедрального собора подстать величественному внешнему виду (Италия). | Фото: planetofhotels.com.
В итоге Миланский собор представляет собой эклектичный коктейль из деталей, в котором угадываются разные стили и направления:
• в окнах с треугольными карнизами и в форме порталов угадываются нотки римской классической архитектуры;
• все основные шпили (включая шпиль Мадонны), стрельчатые арки, витражные окна являются ярким примером готики и неоготики (зависит от периода создания);
• малый шпиль вобрал в себя все детали Ренессанса;
• главная скульптурная композиция выполнена в стиле барокко.
5. Как Наполеон повлиял на процесс строительства и внешний вид Миланского собора
Благодаря Наполеону на вершине Миланского кафедрального собора появился «каменный лес» (Италия).
Благодаря амбициям Наполеона Бонапарта не только ускорилось строительство, но и кардинально изменился облик самого Собора. Оказывается, французский император не просто мечтал стать королем Италии, он вознамерился организовать процедуру коронации именно в Duomo di Milano, поэтому посодействовал ускорению рабочего процесса.
Сменяющиеся века и поколения творцов стали причиной переплетения разных стилей и направлений в искусстве и архитектуре (Duomo di Milano, Италия).
Буквально за 8 лет грандиозное здание обрело те самые стрельчатые окна и фантастические витражи, а также «каменный лес» из 135 мраморных игл (шпилей), устремленных в небо и украшенных статуями, которые придали готический вид сооружению. Правда, в последующие годы Фактория не раз поднимала вопрос об изменении эклектичного фасада Дуомо, но он остался каким, каким его сделал известный архитектор Карло Амати по настоятельной рекомендации Наполеона.
6. С разных точек зрения Миланский собор выглядит по-разному
В оформлении собора нет ни одной повторяющейся скульптуры или барельефа (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.
Миланский кафедральный собор украшают 3,4 тыс. крупных скульптур и десятки тысяч небольших статуй, барельефов и узоров (Италия).
Мрамор, имеющий неповторимый рисунок, габариты и высота здания, насыщенность фасадов ажурными элементами, обилие скульптур и шпилей, стрельчатые проемы и яркие витражи, контрфорсы, делящие собор на 5 порталов – все это превращает Duomo di Milano в фантастический калейдоскоп. С какой стороны на него не посмотри – великолепное сооружение имеет неповторимый вид, ведь на его фасаде не увидишь двух одинаковых изображений, будь то величественные фигуры святых, пророков, апостолов, атлантов, прекрасных дев, ангелов, причудливых животных, птиц и растений, горгулий и химер, всевозможных мифических существ и реальных исторических деятелей, имеются даже спортивные снаряды.
Даже водосточные трубы превращены в увлекательные художественные элементы (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).
7. Четырехметровая позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана
Вершину большого шпиля венчает позолоченная статуя Мадонны – покровительницы Милана (Duomo di Milano, Италия). | Фото: tourpedia.ru.
Главный шпиль Миланского собора венчает прекрасная скульптура покровительницы Милана – Мадонны (La Madonnina). Позолоченное изваяние высотой в 4 метра, созданное в 1770-х гг. скульптором Ж. Перего, стало главной причиной ограничений, появившихся после ее водружения на вершину шпиля. На законодательном уровне было вынесено решение о том, что ни одно здание Милана не должно превышать высоту Cattedrale di Santa Maria Nascente (108,5 м), чтобы «ничто не заслоняло Святую Деву от солнца».
В дни государственных и церковных праздников на алебарде с крестом, находящейся в правой руке Мадонны, развевается национальный флаг (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.
Примечательно: Несмотря на ограничения высоты, принятые властями города, в Милане было построено три здания, превышающих нормы: башня Пирелли, Палаццо Ломбардия и Башня Альянса. Для того чтобы компенсировать нарушения и продолжить традицию, на вершинах каждого из небоскребов были установлены масштабные копии La Madonnina (ее еще называют Золотая Мадонна).
8. Грандиозные витражи Дуомо
По сюжетам витражей Миланского собора можно изучать Библию и историю города (Италия).
Миланский кафедральный собор Рождества Богородицы может похвастаться и самыми грандиозными витражами в мире, по которым легко изучать не только Библию в картинках, но и историю Милана. Самыми старинными шедеврами, сохранившимися до наших дней, являются витражи XV в., сюжет которых посвящен Святому Иоанну Дамасскому – покровителю аптекарей. Ну а самыми «свежими» произведениями искусства оказались стеклянные мозаики на окнах, созданные спустя 500 лет. Они повествуют о современной истории Италии (на них можно даже увидеть заводы и сельхозтехнику).
Подсвеченные витражи особо впечатляют (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия).
Совсем недавно открылись новые возможности прекраснейших шедевров. Начиная с 2013 года светотехники внедрили скрытые светодиодные лампы и установили светильники. Теперь каждые выходные и на праздники (хоть церковные, хоть светские) с наступлением темноты витражи озаряются всеми цветами радуги. Феерия цвета на фоне масштаба самого Собора и его впечатляющих форм – поистине незабываемое зрелище.
9. В Миланском соборе имеются солнечные часы
В Миланском кафедральном соборе имеются собственные солнечные часы (Италия). | Фото: planetofhotels.com.
Находясь внутри величественного Duomo di Milano можно безошибочно определить, когда наступил полдень. Оказывается, вдоль западной стены предусмотрена «полуденная линия», представляющая собой латунную полосу, выступающую в роли меридиана. А вот на южной стене имеется круглое отверстие (окулюс), сквозь который солнечный луч проникает внутрь помещения ровно в полдень. Остается лишь уповать на то, что в этот момент тучи не сгустятся над старой частью Милана.
10. Священный Гвоздь – главная реликвия Duomo di Milano
Священный Гвоздь хранится под куполом над алтарем (Cattedrale di Santa Maria Nascente, Италия). | Фото: amazing-life.forum2x2.ru.
Священный Гвоздь, которым был распят на Кресте Иисус, является одной из самых главных реликвий Миланского собора. Несмотря на то, что многие другие христианские соборы и церкви хранят подобные артефакты, священнослужители и сами жители Милана утверждают, что Священный Гвоздь в Дуомо – подлинный. Их убеждение основано на том, что эта святыня не поддается ковке.
Раз в год епископа Миланского поднимают в корзине Nivola на высоту 40 метров, чтобы спустить реликвию к прихожанам (Duomo di Milano, Италия). | Фото: adventureda.blogspot.com.
Интересный факт: Уникальная реликвия хранится под самым куполом собора Дуомо, поэтому увидеть ее прихожане, паломники и туристы могут единственный раз в году – 14 сентября (праздник Церковного новолетия). В этот день епископа Миланского на глазах десятков тысяч посетителей поднимают на высоту 40 метров с помощью подъемного механизма и Nivola («облако»), представляющего собой корзину, разрисованную херувимами и облаками. Там в стеклянной дарохранительнице находится Священный Гвоздь, который опускается в главный зал и находится в Соборе на протяжении 40 часов, а затем его тем же путем поднимают под купол.
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