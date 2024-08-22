Его крепость измерялась по массе: 5 удивительных фактов о советском пиве

Не секрет, что у каждого поколения свои вкусы. Многие вспоминают советское пиво с ностальгией. Но есть и те, кто его ругает за низкое качество. Действительно, некоторые считают, что в СССР пиво было «прогорклым» или «слишком сладким», в отличие от нынешнего. Однако, стоит ли верить этим суждениям?
1. Крепость советского пива
Существовала другая система измерения крепости пива
Оказывается, что СССР существовала своя система измерения крепости пива. Она точно отличается от современной. Вместо привычных процентов алкоголя по объему, крепость измерялась по массе. Так, например, «Жигулевское» имело крепость 2,8-3% по массе. Это эквивалентно 3,5-3,8% по объему.
А какие же сорта пива считались самыми крепкими и легкими? На самом деле, самым крепким пивом считалось «Ленинградское». Оно имело плотность 20% и крепость 6% по массе. Однако, этот титул впоследствии перешел к пиву «Столичное». Оно содержало 7% алкоголя по массе. Стоит отметить, что это пиво пользовалось большой популярностью в 60-х годах. Но затем его переделали в соответствии с новыми стандартами.
Самым легким пивом в начале 60-х годов называлось «Легкое». Как ясно из названия, его главная особенность - низкая крепость, всего 2% по массе.
2. Секретный ингредиент советского пива
В составе пива был даже ячмень и кукуруза
В пивоваренной промышленности существовали четкие стандарты, которые разрешали использовать не только солод и хмель, но и так называемые «несоложеные материалы». Что же это значит? На самом деле в состав пива могли входить: рисовая сечка, кукуруза, ячмень, овес, рожь и другое. «Жигулевское», например, могло содержать 15-20% ячменя.В свою очередь, пиво «Ячменный колос» отличалось еще большим содержанием 30-40% ячменя.
3. Первое баночное пиво в мире и в СССР
Баночное пиво было дорогим
Конечно, сейчас мы привыкли к баночному пиву. Но на самом деле его история появления уходит в далекий 1935 год. Именно в этом году в американском Ричмонде было создано первое баночное пиво. После этого потребовалось 40 лет, чтобы доработать конструкцию банки. Ведь ее нужно было сделать удобной для потребителя. А ещё в советский период с баночным пивом долгое время не экспериментировали. Все дело в оборудовании. Его просто не было. Лишь за несколько лет до летних Олимпийских игр были приобретены импортные машины для производства и розлива баночного пива. Первое баночное пиво называлось «Золотое Кольцо». Оно разливалось в небольшие банки по 0,3 л. Стоимость такой банки составляла 60 копеек. Это считалось довольно дорого для того времени. Но многие все равно покупали, так как желали попробовать это новшество.
4. Сушеная рыба — символ советской пивной культуры
Лучшая закуска — вяленая и сушеная рыба
Наверняка многие не знали, но в странах Европы, таких как Германия или Чехия, пиво принято пить с различными закусками, например, с колбасками. А вот в России популярной закуской к пиву была сушеная, вяленая или копченая рыба. На самом деле, эта традиция, по историческим данным, зародилась на Волге. Кроме того, она до сих пор популярна в постсоветских странах.
5. Крафтовое пиво в советские времена
В СССР существовало даже крафтовое пиво
Сегодня многие удивляются разнообразию крафтового пива: IPA, APA, Sour Ale, Pale Ale – что это всё? Наверняка многие задавались этим вопросом. Но знаете ли вы, что и в СССР существовал свой, особый крафт?
Оказывается, что его производство было строго регламентировано ГОСТом. Советские пивовары находили способы создавать уникальные сорта. Например, легендарное Магаданское пиво отличалось яркой хвойной горечью. Все дело в том, что в него добавляли экстракт хвои. А в Эстонии так и вообще выпускали напиток «Кадака». Это такое пиво с можжевеловым вкусом. В свою очередь, Переяславское пиво очаровывало медово-хлебным ароматом. В него добавляли мёд. Но было и самое обычное — Любительское. Для его приготовления использовали пшеницу. Отличалось оно кисло-пшеничным вкусом. А ещё в нем были нотки хлебного мякиша.
Сейчас пиво также является популярным напитком
Можно с уверенностью сказать о том, что советское пиво, несмотря на некоторые особенности производства, было знакомым и любимым напитком для многих людей. В нем была своя история, свои стандарты и свой особый вкус. Сегодня мы тоже можем наслаждаться большим разнообразием пивных напитков. Ведь некоторые элементы советской пивной культуры остались с нами и до сих пор. Например, пить пиво вместе с вяленой и сушёной рыбкой.
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