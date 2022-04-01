Во что раньше играли дети

Технологии XXI века прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Теперь они молниеносно осваивают сложную технику, сами звонят бабушкам по скайпу и собирают пазлы на айпадах, едва научившись стоять на ногах. А ведь совсем недавно, вооружившись собственным воображением вместо смартфона, дети целыми днями играли на улице, запускали бумажные кораблики в ручей и активно познавали мир. И только глядя на эти исторические фотографии, мы отчетливо осознаем, как сильно современные технологии изменили детство.











Концерт для лучшего друга.







И танец для мишки, Париж, 1961 год.







Пол Ремос, цирковой силач, поднимает своего сына на одной руке, чтобы покормить жирафа в зоопарке Лондона, 1950-е гг.







Танцы на улицах Нью-Йорка, 1940-е гг.







Лучшие друзья.







Дети играют в «подтолкни орешек», Лондон, 1938 год.







На этих качелях хватило места даже собаке, графство Нортгемптоншир, Великобритания.







Веревка и фонарный столб — все, что нужно для веселья, Манчестер, 1946 год.







Прыжки на шарах в Лондоне.







Дети рисуют мелом, Манчестер, 1966 год.







Танцы вокруг фонтана на улице Нью-Йорка, 1964 год.







Веселые игры на свежем воздухе, Париж.







Гонки на овцах.







За чтением комиксов, 1952 год.







Стойка на руках, Лондон, 1956 год.







Мальчики пытаются выловить мелочь во времена Великой депрессии, Нью-Йорк, 1930 год.

Десятилетний Мартин Уиттер наблюдает за улитками у себя дома в Линвуде, Калифорния, 1954 год.Рыбалка в Парке Виктории, Лондон, 1953 год.Дети играют с бумажными корабликами, Париж, 1950 год.Индеец-ковбой целится из подвала для угля, Лондон, 1954 год.Будущие медсестры, Лондон, 1940 год.Опасные игры, Нью-Йорк, 1940-е гг.Ловцы дождя.Попытка охладиться жарким летом, Нью-Йорк, 1937 год.Девочки на качелях.Акробатический этюд, Лондон, 1954 год.Маленькая Мэрилин, Париж, 1975 год.Мореплаватели из Глазго, 1960-е гг.Игра в стеклянные шарики, Миссури, 1940-е гг.Гонки вокруг Эйфелевой башни, Париж.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)