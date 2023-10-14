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Какие бывают виды соли

Соль – это самая популярная приправа, без которой не обходится приготовление большинства блюд. Многие из нас знакомы лишь с самой распространенной поваренной солью, однако, на самом деле существует большое количество разных видов соли. С некоторыми из них вас познакомит этот пост.




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Поваренная соль





Получить такую соль позволяет метод выпаривания самодостаточной, садочной или каменной соли. Соляные озера таят самодостаточную соль, морская вода дает нам садочную соль, в то время как каменную добывают в шахтах из соляных отложений. Садочная и морская соль имеют особый вкус, так как в них больше всего минералов. Мелкие белые кристаллы хлорида натрия различают по сортам: второй, первый, высший и экстра. Количество хлористого натрия и полезных элементов зависит от сорта.

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Кошерная соль





Данная соль содержит среднезернистые кристаллы и подходит для приготовления мясных блюд.

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Органическая соль





Органическая соль произведена по жестким требованиям. Получить соответствующий сертификат и заниматься производством данной соли не просто. Отметки Bio-Gro (Новая Зеландия), Nature&Progres (Франция) и Soli Association Certified (Уэльс) говорят о том, что перед вами настоящий продукт.

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Черная соль





Еще с древних времен придумали способ производства черной соли. Для изменения цвета соль запекали. Наличие угля делает этот вид соли особенно полезным, так как она способствует выведению из организма токсинов и вредных шлаков.

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Гималайская розовая соль





Естественным способом такой вид соли был высушен много миллионов лет назад. Лечебные свойства соли обеспечивают 85 микроэлементов, входящих в ее состав. Она считается самой экологически чистой и натуральной.

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Красная гавайская соль Alaea





Добавление глины из прожилок между застывшими потоками лавы обеспечивает соли красный цвет. Кроме того соль получает еще больше микроэлементов и железа.

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Соль Fleur de Sel





Это французское название переводится, как «цветок моря». Соляные фермы в Геранде занимаются производством данного вида соли из морской воды. Технология производства не изменилась с древних времен. Кристаллы соли собираются вручную, она обладает особо мягким вкусом и стоит достаточно дорого.

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Соль Kala Namak





Обладающую специфическим запахом, эту соль добывают в серных озерах северной Индии и Пакистана. Соль входит в состав приправы «Чат масала», являясь ее основным ингредиентом. Удивительно преображает вкус блюда за счет кисловатого «яичного» привкуса и сернистого запаха.

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