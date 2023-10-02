Действительно ли Адам и Ева - прародители человечества: Может ли библейский миф быть реальностью

Ученым давно не дает покоя вопрос - возможно ли, что один мужчина и одна женщина были первыми обитателями Земли и прямыми прародителями всего человечества. Споры между богословами и учёными ведутся не первое столетие. И стоит сказать, что у современных генетиков есть весьма веские аргументы считать, что всё не совсем так, как описано в библейском мифе.
Как написано в Книге Бытия на шестой день творения Бог создал Адама и понял, что как свету нужна тьма, а шуму тишина, мужчине нужна женщина. Так у первого мужчины появилась спутница – Ева. И жили они в Эдеме, пока не нарушили запрет Бога, съели запретный плод и познали добро и зло.
Этот миф присутствует во всех монотеистических религиях. Именно так якобы зародился человеческий род - от первых мужчины и женщины, у которых родились сыновья Каин и Авель. Эта история всегда полностью противоречила эволюционной теории Чарльза Дарвина, которая утверждает, что человек эволюционировал от других видов и стал Homo sapiens. Но протяжении столетий представители различных религий и учёные спорили, как на самом деле появился человек. И учёные приводят достаточно веские аргументы в пользу того, что всё было не совсем так, как описано в Библии.
1. Два человека не могли заселить всю планету
Так могут ли два человека заселить всю планету?
Около 60 тысяч лет назад человек покинул Африку, чтобы мигрировать в Европу и оттуда в остальной мир. Группа ученых установила, что для осуществления этой миграции, которая продолжалась в Азию и на Ближний Восток, одновременно требовалось не менее 2 250 людей зрелого возраста. В Африке пришлось остаться примерно 10 тысячам, чтобы продолжить заселение этой территории. Генетическая изменчивость и популяционные индексы, наблюдаемые в настоящее время, были бы невозможны, если бы популяция была результатом того, что изначально один мужчина и одна женщина были единственными обитателями Земли.
2. Необходимость генетического разнообразия
Мы такие разные...
Если бы единственной генетической линией мирового населения была линия Адама и Евы, неизбежно появились бы существенные отклонения и генетические нарушения. Чтобы иметь возможность развиться до нынешнего состояния, а также чтобы избежать появления умственных отклонений или физических аномалий из-за инцеста, были необходимы гены нескольких групп населения, а не одной.
3. Людей привлекают партнёры с другой генетической нагрузкой
eЛюдей привлекают партнёры с другой генетической нагрузкой.
Наука подтвердила, что человека всегда привлекают те, кто имеет диаметрально противоположную генетическую нагрузку. Это естественная реакция, потому что успешное выживание человечества во многом было основано на смешивании генов из разных слоев общества. Это единственный способ гарантировать появление более сильных существ с большей способностью выживать. Если бы очень похожие гены постоянно смешивались, умственные и физические нарушения или наследственные заболевания были бы постоянными, что обрекло бы человечество на вымирание.
Поэтому историю о «родителях» человечества стоит воспринимать как историю, которая стремится раскрыть моральные дилеммы, а не является реальным объяснением происхождения человека. Библия – прекрасное духовное руководство, вот только многие описанные в ней факты и события весьма далеки от разумных объяснений и научных обоснований.
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