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Мастихин вместо кисти: Городские пейзажи, в которых хочется раствориться


Дождь на улицах города. Автор: Kal Gajoum.

Дождь на улицах города. Автор: Kal Gajoum.

Пожалуй, Кал Гаджум (Kal Gajoum) – один из немногих художников, чьё творчество напоминает поэзию, которую хочется читать бесконечно долго, углубляясь в лирические строки под звук дождя или тихую мелодию ветра и скрипки. Его картины – настоящие иллюзии, сотканные из размытых силуэтов, разноцветных зонтиков, ночных огней, ароматного вина и залитых дождём улиц, по которым непременно хочется пройтись, кутаясь в плащ с высоким воротником…

Несмотря на то, что критики обвиняют Кала в однообразии его работ, тем не менее, каждая из его картины интересна и уникальная по-своему. Такое впечатление, что ему удалось не только передать царящую вокруг атмосферу, но и вдохнуть жизнь, сделав сюжет поистине реалистичным и насыщенным. Используя вместо кисти мастихин, мазок за мазком он заполняет холст деталями, ловко превращающимися в городские пейзажи и людей, чаще всего спешащих по своим делам. И даже отсутствие яркой цветовой палитры не делает изображения тусклыми и унылыми, а напротив - придаёт им некую таинственную интригу. Ещё немного и всё происходящее растворится подобно иллюзии в каплях дождя, или же оживёт и завертится подобно карусели...
Аромат воспоминаний. Автор: Kal Gajoum.

Аромат воспоминаний.
Автор: Kal Gajoum.

 
Зимний вечер. Автор: Kal Gajoum.

Зимний вечер. Автор: Kal Gajoum.

 
После дождя. Автор: Kal Gajoum.

После дождя. Автор: Kal Gajoum.

 
Набережная. Автор: Kal Gajoum.

Набережная. Автор: Kal Gajoum.

 
Мулен Руж. Автор: Kal Gajoum.

Мулен Руж. Автор: Kal Gajoum.

 
Гляжу в окно сквозь воздух мглистый. Автор: Kal Gajoum.

Гляжу в окно сквозь воздух мглистый. Автор: Kal Gajoum.

 
На пляже. Автор: Kal Gajoum.

На пляже. Автор: Kal Gajoum.

 
Огни большого города. Автор: Kal Gajoum.

Огни большого города. Автор: Kal Gajoum.

 
Кафе. Автор: Kal Gajoum.

Кафе. Автор: Kal Gajoum.

 
Девушка с красным зонтом. Автор: Kal Gajoum.

Девушка с красным зонтом. Автор: Kal Gajoum.

 
Маленький Париж. Автор: Kal Gajoum.

Маленький Париж. Автор: Kal Gajoum.

 
Сумерки. Автор: Kal Gajoum.

Сумерки. Автор: Kal Gajoum.

 
Бутылка красного вина. Автор: Kal Gajoum.

Бутылка красного вина. Автор: Kal Gajoum.

 
Влюблённые под зонтом. Автор: Kal Gajoum.

Влюблённые под зонтом. Автор: Kal Gajoum.

 
Хрустальный хаос серых зданий... Автор: Kal Gajoum.

Хрустальный хаос серых зданий... Автор: Kal Gajoum.

 
На улицах Парижа. Хрустальный хаос серых зданий... Автор: Kal Gajoum.

На улицах Парижа. Хрустальный хаос серых зданий... Автор: Kal Gajoum.

 
Художник, что рисует... Автор: Kal Gajoum.

Художник, что рисует... Автор: Kal Gajoum.

 

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Мастихин вместо кисти: Городские пейзажи, в которых хочется раствориться

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Мастихин вместо кисти: Городские пейзажи, в которых хочется растворитьсяПодписаться на мой Instagram
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