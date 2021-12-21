Как правильно переключать механическую коробку передач, чтобы тратить меньше горючего

Как правильно переключать передачи.
Общеизвестно, что автомобили на механической коробке передач могут тратить меньше топлива при условии своевременного переключения на повышенную передачу. Тем не менее, существует еще один полезный нюанс, который стоит учитывать, когда управляешь подобным транспортным средством - переключение передач на соответствующем уровне оборотов двигателя позволит значительно сократить расход топлива.
Маленький, но очень полезный секрет.
Смысл заключается в том, что мало просто вовремя (заблаговременно) переходить на более высокую передачу. В идеале каждый водитель, который желает сэкономить еще немного горючего, должен научиться водить автомобиль размеренно и спокойно, а сохраняя низкие обороты двигателя в большинстве ситуаций, особенно, когда речь идет о смене передачи механической коробки.
Как это делать верно.
Все потому, что движущийся автомобиль сталкивается с огромным количеством всевозможных противодействий естественного характера. Как следствие – двигатель вынужден затрачивать больше мощности, а значит и сжигать больше топлива на ее достижение. К таким «естественным противодействиям» традиционно можно причислить сопротивление воздуха, механическое трение внутри агрегата, сопротивление от шин, гравитация и многое другое. Что это все означает, а то, что нагрузку по возможности стоит сокращать.
Освоить данный метод совсем несложно.
Дело в том, что с точки зрения механики двигатель на 6 тысячах оборотов преодолевает куда больше трения и потребляет куда больше топлива, чем двигатель на 2 тысячах оборотов. Таким образом, для значительной части машин оптимальным показателем будет 2.5 тысячи оборотов в минуту. Все это полезно знать, однако не стоит забывать и о том, что машину не следует «душить» постоянно низкими оборотами, так как все это может вылиться в действительно дорогой ремонт. Сэкономить, таким образом, огромное количество горючего точно не получится, однако если ездишь за рулем каждый день, то такую методику переключения передач можно попытаться освоить.
Видеоматериал от эксперта
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