Чем подкормить огурцы в августе

Подкормить огурцы можно тем, что уже есть дома — например, обычным чаем. Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов для огурцов — даже слабые растения восстанавливаются и начинают обильно плодоносить!







Для подкормки возьмите 1 стакан чая (зелёного или чёрного), залейте литром горячей воды (60-70 градусов).







Оставьте на 5-6 часов настаиваться.







Процедите чай, доведите рабочий раствор до 10 литров простой водой. Под каждый куст пролейте 0,5 л банку.







Заварку также не выбрасывайте — подкормите ею растения. Для этого вокруг кустов огурцов выкопайте небольшую канавку, не повредив корни. Высыпьте чайные листья и засыпьте землёй. Постепенно разлагаясь, чайные листья будут питать растение огурца.







Подробнее о том, как подкормить огурцы чаем, смотрите в видео ниже:



