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Чем подкормить огурцы в августе

Подкормить огурцы можно тем, что уже есть дома — например, обычным чаем. Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов для огурцов — даже слабые растения восстанавливаются и начинают обильно плодоносить!

Чем подкормить огурцы в августе

Для подкормки возьмите 1 стакан чая (зелёного или чёрного), залейте литром горячей воды (60-70 градусов).

Чем подкормить огурцы в августе

Оставьте на 5-6 часов настаиваться.

Чем подкормить огурцы в августе

Процедите чай, доведите рабочий раствор до 10 литров простой водой. Под каждый куст пролейте 0,5 л банку.

Чем подкормить огурцы в августе

Заварку также не выбрасывайте — подкормите ею растения. Для этого вокруг кустов огурцов выкопайте небольшую канавку, не повредив корни. Высыпьте чайные листья и засыпьте землёй. Постепенно разлагаясь, чайные листья будут питать растение огурца.

Чем подкормить огурцы в августе

Подробнее о том, как подкормить огурцы чаем, смотрите в видео ниже:


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