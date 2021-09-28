Лучшие острова Европы

Многие считают, что идеальный островной отдых – это исключительно тропики: Филиппины, Карибские острова и так далее. На самом деле в Европе тоже есть множество замечательных островов, больших и малых, которые по красоте, уровню экологии и климату фактически не уступают своим экзотическим «конкурентам». Большой плюс европейских островов в том, что отдыхая на них, вы не будете оторваны от благ культуры и цивилизации. Кроме того, они в основном обладают более мягким климатом, чем тропические острова. Итак, представляем вашему вниманию десять самых популярных, интересных и красивых островов Европы.











Крит, Греция.







Хвар, Хорватия.







Парос, Греция.







Миконос, Греция.







Мальта.







Корфу, Греция.







Мадейра, Португалия.







Сицилия, Италия.







Санторини, Греция.







Искья, Италия.



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