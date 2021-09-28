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Лучшие острова Европы

Многие считают, что идеальный островной отдых – это исключительно тропики: Филиппины, Карибские острова и так далее. На самом деле в Европе тоже есть множество замечательных островов, больших и малых, которые по красоте, уровню экологии и климату фактически не уступают своим экзотическим «конкурентам». Большой плюс европейских островов в том, что отдыхая на них, вы не будете оторваны от благ культуры и цивилизации. Кроме того, они в основном обладают более мягким климатом, чем тропические острова. Итак, представляем вашему вниманию десять самых популярных, интересных и красивых островов Европы.

Лучшие острова Европы

Лучшие острова Европы

Крит, Греция.

Лучшие острова Европы

Хвар, Хорватия.

Лучшие острова Европы

Парос, Греция.

Лучшие острова Европы

Миконос, Греция.

Лучшие острова Европы

Мальта.

Лучшие острова Европы

Корфу, Греция.

Лучшие острова Европы

Мадейра, Португалия.

Лучшие острова Европы

Сицилия, Италия.

Лучшие острова Европы

Санторини, Греция.

Лучшие острова Европы

Искья, Италия.

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