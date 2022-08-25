Как подготовить деревья к зимовке

Осень — время не только для сбора урожая, но и подготовки деревьев к спячке.



Шустрые вредители забираются под кору растений, чем инфицируют деревья. Чтобы не лечить сад весной, рекомендуем провести ряд профилактических мероприятий осенью.

Так деревья благополучно перенесут зиму, а летом подарят обильный урожай. Мы подскажем, какие средства защитят от болезней и вредителей.







Почему важна осенняя обработка деревьев

Чем опрыскивать деревья

1. Железный купорос



2. Медный купорос

3. Бордоская жидкость

Как сделать бордоскую жидкость

4. Химикаты

Как обезопасить кору от попадания насекомых

Насекомые забираются под кору на зимовку, чем причиняют дереву большой вредОшибочно полагать, что не нужно обрабатывать растения в период спячки. А ведь это — лучшее время, чтобы избавиться от назойливых вредителей и предотвратить их нашествие. Например, гусеницы проникают под кору или зарываются в землю около деревьев на 3 см. Самки шелкопряда за осенне-зимний период откладывают яйца и создают многочисленное потомство. Щитовки, долгоносики, казарки, цветоеды — лишь малый список насекомых, которые могут буквально выпить все соки из растения.Кроме того, вредители являются переносчиками разных инфекций, которые передадутся и деревьям. Чем уязвимее растение, тем меньше шансов, что оно выдержит зимовку и зацветет весной. Обработку необходимо проводить только при безветренных и сухих погодных условиях.Обязательно надевайте защитный костюм, респиратор, перчатки и маску, поскольку некоторые вещества довольно токсичны.Второе название железного купороса — сульфат железаСредство применяется в профилактических и лечебных целях. Спасает от грибковых заболеваний, разных видов гнили, мучнистой росы, парши. Также сульфатом железа (второе название) можно обрабатывать дупла и порезы на деревьях. Бонус: купорос эффективен при восполнении дефицита железа в грунте. Использовать средство можно либо ранней весной, либо поздней осенью. Вещество способно обжечь листья, поэтому важно, чтобы их или еще не было, или уже не было.Дабы продезинфицировать повреждения коры, разведите 100 г сульфата железа в 10 л воды и обработайте пострадавшие участки. Для профилактики инфекций и насекомых косточковые деревья (черешня, вишня, абрикос) опрыскайте раствором с 300-граммовым веществом на 10 л жидкости, а семечковые (груша, яблоня) — с 500-граммовым на тот же объем. Важно: сульфат железа нельзя применять одновременно с бордоским веществом или медным купоросом.Второе название медного купороса — сульфат медиСульфат меди — действенный фунгицидный и антисептический препарат, который помогает бороться с мучнистой росой, паршой и коккомикозом. Также средство применяют для обработки ран на деревьях и дезинфекции грунта. С фосфорорганическими инсектицидами сульфат меди несовместим.В случае с повреждениями коры, разведите в 10 л воды 300 г медного купороса. Для профилактики заболеваний понадобится 200 г препарата на 10 л. Важно готовить средство в стеклянной или эмалированной емкости, поскольку купорос быстро вступает в реакцию с металлической тарой. Чтобы обеззаразить почву, приготовьте раствор из 300-400 г сульфата меди на стандартный литраж. Распылите полученную жидкость по поверхности почвы, а после перекопайте землю. Повторять процедуру следует каждые 3-5 лет. В завершение удобрите грунт компостом или перегноем.Фунгицидный раствор небесно-голубого цветаФунгицид состоит из медного купороса и гашеной извести. Можно использовать в профилактических целях не только от заболеваний, но и при нехватке меди на торфяном и кислом песчаном грунте. Препарат защищает деревья от инфекций и грибка во время всего вегетативного периода. Стоит учитывать, что косточковые культуры очень чувствительны к веществам с медью. Именно поэтому оптимальное время опрыскивания — начало или конец осени. Растворите 300 г бордоской жидкости в 10 л воды и опрыскайте деревья. В остальное время достаточно и 1%-ного средства (100 г).Раствор медного купороса нужно вливать в емкость с известьюВещество можно приготовить самостоятельно, главное — использовать его в тот же день. Возьмите пластиковую, эмалированную или стеклянную 5-литровую емкость. Налейте 1 л горячей воды и растворите в нем 100 г сульфата меди. Затем постепенно наполните тару 4 л холодной воды. Возьмите еще одну емкость, но уже на 10 л. Насыпьте в нее 100-150 г негашенной извести, залейте литром горячей воды, а после четырьмя холодной. Тщательно перемешайте оба средства, чтобы компоненты полностью растворились. Далее совместите жидкости: вещество с медным купоросом влейте тонкой струйкой в тару с известью. Соблюдайте именно такую последовать, иначе произойдет неправильная химическая реакция.Готовые химикаты помогут подготовить деревья к зимовкеМедь — действующее вещество во многих фунгицидных средствах. Среди них: «Абига Пик», «Индиго», «Бронекс». Препараты используются в целях профилактики для базовой защиты деревьев и кустарников от комплекса болезней. Также подходят и фунгициды на основе других веществ. Например, «Ракурс» (имеет двухкомпонентный состав, куда входит эпоксиконазол и ципроконазол). «Скор» и «Раек» действуют на основе дифеноконазола и оказывают защитный, иммунизирующий и лечебный эффект.Не оставляйте открытыми раны на деревьях1. Если летом клеили на деревья ловчие пояса, снимите их и утилизируйте. Осмотрите ствол и ветви на предмет лишайников, мхов, гнезд насекомых. Снимите все доступные «находки».2. При наличии повреждений на коре обработайте их одним из вышеописанных средств. На глубокие раны нужно нанести специальное восстанавливающее средство. К примеру, замазку «БлагоСад» или пасту для дезинфекции и заживления «РанНет».3. Следующий этап — побелка деревьев. Выбирайте составы на основе глины или извести. Они не перекрывают дереву доступ к кислороду и позволяют свободно «дышать».Для побелки выбирайте составы с известью или глиной4. Соберите опавшую вокруг растения листву и перекопайте грунт. Параллельно смотрите, не встречаются ли следы вредителей. Если да, безжалостно выбрасывайте их гнезда.5. Подверженные нападкам насекомых деревья следует обработать инсектицидом. Подойдет любое из средств: «Семпай», «Кораген», «Айвенго», «Мовенто Энерджи», «Карбоцин», «Шарпей».