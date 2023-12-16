Каким популярным бытовым лайфхакам можно верить, а какие обходить стороной

Лайфхак 1: Нейтрализовать запах в холодильнике чайными пакетиками

Использованные чайные пакетики справляются только со слабыми запахами. / Фото: laifhak.ru

Лайфхак 2: Избавиться от затхлого запаха в шкафах содой

Банку с содой нужно поставить на полку с вещами. / Фото: syl.ru

Лайфхак 3: Охладить напитки замороженным виноградом

Виноград так же хорошо охлаждает напитки, как и лед

Лайфхак 4: Прочистить раковину лимонным соком

В интернете советуют выжать лимонный сок в стакан и вылить в сток раковины. / Фото: strojdvor.ru

Лайфхак 5: Убрать шерсть с мебели резиновой перчаткой

Намочите резиновую перчатку и проведите по поверхности дивана. / Фото: liveinternet.ru

Лайфхак 6: Очистить вазы и бутылки с узким горлышком крупой

Рис поможет убрать загрязнения. / Фото: smekalo4ka.ru

Лайфхак 7: Вернуть кедам белый цвет зубной пастой

Пасту нужно нанести на кеды и потереть зубной щеткой. / Фото: ascservis.com

Лайфхак 8: Очистить микроволновку от жира уксусом

После уксуса останется неприятный запах. / Фото: kak-otteret.ru