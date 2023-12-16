Каким популярным бытовым лайфхакам можно верить, а какие обходить стороной

Сделать быть немного проще – не об этом ли мечтают все хозяйки? Неудивительно, что в ход идут самые разные лайфхаки, найденные в интернете. Однако далеко не все из них отличаются простотой и эффективностью. Novate.ru рассказывает, какие хитрости смело можно использовать в хозяйстве, а какие следует обходить десятой дорогой.
Лайфхак 1: Нейтрализовать запах в холодильнике чайными пакетиками
Использованные чайные пакетики справляются только со слабыми запахами. / Фото: laifhak.ru
Еще наши бабушки пытались справиться с неприятным запахом в холодильнике с помощью газеты или чайных пакетиков. Но у них просто не было другого выбора, так как специальных поглотителей запаха на тот момент не существовало. А вот есть ли смысл нам использовать этот способ или лучше обратиться к специальным средствам?
На самом деле чай действительно может помочь, так как обладает абсорбирующими свойствами. Однако это работает исключительно в случае со слабовыраженными ароматами. Полностью избавить холодильник от запаха, например, испорченных продуктов, миска с несколькими чайными пакетиками точно не сможет.
В этом случае следует устранить причину возникновения запаха, в частности, убрать испорченные продукты, а затем провести полную очистку поверхностей, вооружившись дезинфицирующими средствами. Только после этого можно поставить на полку стакан с чаем, чтобы убрать остаточный запах. Обратите внимание, что иногда запах появляется не из-за продуктов, а из-за неисправной работы самого холодильника. В этом случае без ремонта точно обойтись не получится, и никакой чай не поможет.
Лайфхак 2: Избавиться от затхлого запаха в шкафах содой
Банку с содой нужно поставить на полку с вещами. / Фото: syl.ru
Затхлый запах в шкафах – не такая уж большая редкость. Вот только кто-то его игнорирует, а кто-то пытается бороться. На самом деле покупать какие-то специализированные средства не нужно – сода действительно может помочь решить проблему. Просто откройте пачку и поставьте ее на одну из полок. Благодаря этому лайфхаку получится сохранить свежесть постельного белья и одежды, даже если они долго лежат в шкафу в ожидании подходящего сезона.
А еще можно совместить этот прием с другим, чтобы усилить его эффективность. Возьмите папирусную бумагу, пропитайте любимыми духами и положите на полку. Сверху разложите одежду и наслаждайтесь результатом – вещи всегда будут иметь тонкий аромат любимых духов.
Лайфхак 3: Охладить напитки замороженным виноградом
Виноград так же хорошо охлаждает напитки, как и лед
Иногда повара рекомендуют вместо льда бросать в напиток замороженный виноград. Он сможет охладить содержимое стакана не хуже кубика льда, но при подтаивании не разбавит его водой, а сохранит первоначальную консистенцию.
Кстати, этот лайфхак также является отличным способом сделать полезную охлажденную воду. Нужно лишь достать из морозилки виноград, пару раз ударить по пакетику молотком для отбивания мяса, чтобы разрушить целостность шкурки, после чего бросить ягоды в кувшин, наполненный чистой питьевой водой. Когда виноград начнет таять, он не только охладит воду, но также слегка подсластит ее. Конечно, сейчас такой лайфхак вряд ли будет актуален, ведь в нашем рационе появляется все больше горячих напитков, однако летом «виноградная вода» придется как нельзя кстати.
Лайфхак 4: Прочистить раковину лимонным соком
В интернете советуют выжать лимонный сок в стакан и вылить в сток раковины. / Фото: strojdvor.ru
Часто в интернете можно встретить совет о том, что если в раковине обнаружился засор, нужно залить сток небольшим количеством лимонного сока и подождать пять минут, по истечении которых проблема решится. Звучит заманчиво, однако на деле оказывается абсолютно неэффективно. Самой распространенной причиной засора раковины являются остатки еды. Вы когда-нибудь видели, чтобы лимонный сок растворял какие-либо продукты? Вряд ли. Вместо него стоит использовать соду и уксус – тогда дело пойдет гораздо быстрее.
Засыпьте в сток три столовых ложки соды с горкой, залейте стаканом уксуса, дождитесь, пока пена сойдет, и промойте раковину водой. Если засор оказался серьезнее, чем вы предполагали изначально, тогда смешайте любое хлорсодержащее вещество и средство для мытья посуды в пропорции 1:1. Затем залейте полученную смесь в сток и через пару часов смойте обильным количеством теплой воды. В данном случае средство для мытья посуды выступит в качестве обезжиривателя, а хлористое веществе – как антисептик.
Лайфхак 5: Убрать шерсть с мебели резиновой перчаткой
Намочите резиновую перчатку и проведите по поверхности дивана. / Фото: liveinternet.ru
Итак, следующий совет по хозяйству связан с проблемой, известной всем владельцам домашним животных, и это шерсть. Она собирается буквально повсюду: на мебели, на одежде, на коврах, на шторах (если кот любит спать на окне). Кажется, что вы только что убирали ее, но не успеваете оглянуться, как она вновь появляется.
Опытные хозяйки советуют не мучиться с валиком, а прибегнуть к более простому и быстрому лайфхаку – надеть на руку резиновую перчатку, намочить ее и провести по загрязненной поверхности. Может показаться странным, но совет действительно работает. Поэтому если под рукой во время уборки не оказалось щетки с резиновым ворсом для очистки различных покрытий от шерсти, воспользуйтесь лайфхаком с перчаткой. А чтобы не бегать каждые пять минут к раковине, поставьте рядом с собой емкость с водой – так вы сможете вовремя смывать с перчаток собранную шерсть.
Лайфхак 6: Очистить вазы и бутылки с узким горлышком крупой
Рис поможет убрать загрязнения. / Фото: smekalo4ka.ru
Наверняка многим из нас встречался этот лайфхак в интернете, мол, нужно засыпать в стеклянную емкость крупу, добавить мыльную воду и хорошо потрясти ее, чтобы избавиться от загрязнений. В этом есть смысл, но только нужно правильно подбирать крупу.
Для этой цели не подойдут крупные и тяжелые крупы вроде пшена, перловки или гречке, так как они могут разрушить тонкое стекло. Что касается манной каши, то она лишь прилипнет к внутренней поверхности и еще больше усложнит задачу. Единственное, что можно использовать без опасений – это белый рис. Он поможет устранить грязь и при этом не повредит стеклянную посуду.
Лайфхак 7: Вернуть кедам белый цвет зубной пастой
Пасту нужно нанести на кеды и потереть зубной щеткой. / Фото: ascservis.com
Белая обувь отличается красотой, универсальностью и…полным отсутствием практичности. Пыль, лужи, грязь – все эти загрязнения светлые кеды и кроссовки притягивают словно магнит, поэтому многих интересует вопрос, как быстро и эффективно привести обувь в порядок.
На просторах интернета можно найти лайфхак о том, что справиться с загрязнениями поможет обычная зубная паста. Нужно лишь нанести ее на грязный участок, потереть щеткой и смыть теплой водой. И это действительно так, но не стоит надеяться, что процесс будет быстрым и легким, особенно если пятно въелось в материал. Вам нужно будет оставить зубную пасту на обуви на 10-15 минут, чтобы она успела подействовать, и только после этого приступать непосредственно к чистке.
На заметку: Если кроссовки и кеды можно стирать в стиральной машине, воспользуйтесь этим, и не мучайтесь с зубной пастой. Главное – предварительно вытащить стельки и шнурки. Также для удобства можно использовать специальные мешочки для стирки.
Лайфхак 8: Очистить микроволновку от жира уксусом
После уксуса останется неприятный запах. / Фото: kak-otteret.ru
Если вы не используете специальную крышку, когда разогреваете еду в микроволновке, то наверняка постоянно сталкиваетесь с жирным налетом. Один из лайфхаков, призванный очистить печку, связан с использованием уксуса. Нужно смешать его в миске с водой в пропорции 1:1 и поставить на пять минут в микроволновку. Уксус поможет справиться с застывшим жиром, но есть одно «но» – после этой процедуры в кухне будет стоять невыносимый запах, который еще несколько часов придется выветривать.
Эксперты рекомендуют все-таки не испытывать свое обоняние на прочность, а воспользоваться специальными моющими средствами. Обычно их наносят на грязные стенки, оставляют на пять минут, чтобы они растворили жир, а затем убирают пятна губкой. Стоимость такой чистки невысокая, зато процесс и ощущения более комфортные, чем в случае с уксусом.
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