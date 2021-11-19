10 ключевых моментов из истории развития «Гелика» в фотографиях

История легенды в фото.

1. Mercedes-Benz G3a

Первый большой автомобиль компании, который использовал букву Г.

2. Первый макет из дерева

Эта модель так смешно выглядит

3. Старт производства

Начало производства было положено.

4. Папамобиль

Для Папы был сделан специальный автомобиль.

5. Peugeot P4

Peugeot P4 для европейской армии.

6. «Париж-Дакар»

Гонки в Дакаре - важная часть индустрии.

7. 50 тысяч

Первая планка была взята.

8. Новое поколение

Прогресс не стоял на месте в то время.

9. G36 AMG

Знаменитая и всеми любимая модель G36 AMG.

10. Последний большой рестайлинг

Последние серьезные изменения были внесены в этот год.