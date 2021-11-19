10 ключевых моментов из истории развития «Гелика» в фотографиях

История легенды в фото.
На сегодняшний день MB Gelandewagen может смело считаться самым известным и одним из самых узнаваемых внедорожников в мире. За 38 лет свой истории модель превратилась в настоящую легенду, мечту и объект вожделения многих автомобилистов. Машина прошла долгий путь и сейчас выходит на новый виток своего закономерного развития. Вспомним же, как все было.
1. Mercedes-Benz G3a
Первый большой автомобиль компании, который использовал букву Г.
Самым далеким предком «Гелика» можно считать грузовик Mercedes-Benz G3a. Машина имела полный привод и четыре колеса в задней части. Он также стал первым автомобилем Mercedes-Benz, у которого в названии была литера G. Машина появилась в 1929 году.
2. Первый макет из дерева
Эта модель так смешно выглядит
Первоначально «Гелик» задумывался (как это очень часто бывает) исключительно для военных нужд. Заказчиком авто стал иранских шах Мохаммед Рез Пехлеви, который на тот момент был одним из акционеров компании. В 1973 году появилась первая деревянная полноразмерная модель будущего авто, а еще через год вышел первый образец в металле.
3. Старт производства
Начало производства было положено.
Первые «Гелики» начали делать в 1979 году. Внезапно для всех машина стала гражданской. Это случилось потому, что произошло свержение правительства Пехлеви, и проекту нужно было как-то окупаться. Решением и стал гражданский рынок. К счастью для компании, новый Mercedes-Benz приняли очень радушно. Впрочем, военная модель все-таки появилась, но предназначалась она исключительно для стран Европы.
4. Папамобиль
Для Папы был сделан специальный автомобиль.
В 1980 году был создан Mercedes-Benz G-класс с особой кабиной для тогдашнего Папы Римского Иоанна Павла II. Все потому, что глава католической церкви ездил на Mercedes еще с 30-х годов прошлого века.
5. Peugeot P4
Peugeot P4 для европейской армии.
Годом позднее начался выпуск Peugeot P4, который имел «родную» начинку, однако кузов у него был от «Гелика», пускай и несколько видоизмененный. Выпускалась машина до 1993 года и использовалась главным образом армией.
6. «Париж-Дакар»
Гонки в Дакаре - важная часть индустрии.
В 1982 году наш герой впервые поучаствовал в гонке «Париж-Дакар». Было выставлено сразу 4 экипажа. «Гелик» появлялся на «Дакаре» не единожды. В последующие годы автомобиль вновь выходил на трассу, однако экипажей выставляли уже не так много.
7. 50 тысяч
Первая планка была взята.
В 1985 году произошло знаковое событие – было выпущено и реализовано 50 тысяч Mercedes-Benz G-класс. В этот же год машина получила огромное количество самых современных (на тот момент) инноваций для салона и под капот.
8. Новое поколение
Прогресс не стоял на месте в то время.
Дебют популярного W463 произошел в 1990 году. Автомобиль демилитаризировали окончательно. Узнать в нем военного стало абсолютно не возможно. Впрочем, касалось это только дизайна и интерьера салона.
9. G36 AMG
Знаменитая и всеми любимая модель G36 AMG.
Проект G36 AMG начался в 1994 году. Рядовой двигатель этого красавца баловал 272 лошадиными силами. Главным внешним отличием новой модели стала принципиально другая морда и измененное расположение фар.
10. Последний большой рестайлинг
Последние серьезные изменения были внесены в этот год.
Последний большой рестайлинг «Гелика» произошел в 2012 году. Сейчас начинается новая страница в истории модели, однако именно тогда мир увидел сразу две новые версии автомобиля. Речь о G63 AMG и G65 AMG.
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