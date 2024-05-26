Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Монако

Тот, кто когда-либо бывал в Монако или имеет ясное представление об этой стране, знает, что это — место роскоши, место, где расслабляются и отдыхают одни из самых богатых людей в мире.



Но чего вы могли не знать про Монако, так это того, что в этом княжестве есть довольно много удивительных и странных туристических достопримечательностей!

10. Отель Monte-Carlo Beach Hotel, Монако

9. Гоночная трасса Формулы-1, Монако

8. Выставка яхт в Монако

7. Оригинальный стадион, Монако

6. Экзотический сад Монако (Exotic Garden of Monaco)

5. Казино Монте-Карло (Casino de Monte Carlo), Монте-Карло

4. Почтовое отделение, Монте-Карло

3. Мраморная станция метро, Скибберин (Skibbereen)

2. Национальный музей Монако (Monaco National Museum), Монако-Вилль (Monaco-ville)

1. Океанографический музей (Oceanographic Museum), Монако-Вилль