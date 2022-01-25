Народный мастер: магия дерева на токарном станке

Чудеса перевоплощения.
Вокруг каждого из нас огромное количество самых разных вещей, простых и сложных. Однако, если начать задумываться о том, как эти вещи появляются на свет, большинство людей придет к осознанию того, что не имеет о производственном процессе ни малейшего представления. Сегодняшний обзор с новым авторским видео, нацелен на то, чтобы исправить это.
Авторское видео о том, как своими собственными руками можно творить настоящую магию перевоплощения. Превращая заурядный кусок дерева, в кое-что совершенно новое, красивое, способное в дальнейшем дать жизнь еще более классной и крутой штуке! Приятного просмотра.
И помните, прежде, чем попробовать работать на токарном станке, нужно изучить правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!
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