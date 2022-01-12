Героин - лекарство от кашля: Как в начале ХХ века и взрослых, и детей лечили ядом

Героин от Bayer - лекарство от простуды, применение которого было разрешено даже детям.

Алдер Райд - химик, синтезировавший вещество диацетилморфин.

Химик Феликс Хоффманн, сотрудничавший с компанией Bayer.

Героин продавался в аптеках по всему миру.

Аспирин, героин и другие лекарства от компании Bayer.

Фармацевтическая продукция компании Bayer.

Реклама героина, как средства от бронхита.