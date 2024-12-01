15 самых необычных товаров, которыми торгуют на черном рынке
Черный рынок существовал во все времена, но особенно он востребован там, где нехватка товаров и продовольствия. Вот только список популярных нелегальных товаров на нём вызывает удивление и недоумение.
15. Сахар
Сахар
Обычно, если речь идет о нелегальном товаре, продаваемом на черном рынке, то в голову приходят оружие и наркотики. Но такой продукт, как сахар, не менее популярен.
14. Миндаль
Миндаль
Миндаль, как и любой другой орех, считается самым полезным перекусом. На пакетике из магазина пишется, что это натуральный сырой орех, но на самом деле, это не так. В условиях легальной торговли по стандартам миндаль должен пройти пастеризацию для того, чтобы уничтожить цианид, входящий в состав ореха. Цианид – это яд, который используют и в военных целях.
13. Средства для стирки
Средства для стирки
Ежедневно все пользуются разнообразными средствами для поддержания чистоты в доме и, естественно, время от времени, занимаются стиркой. Одним из самых популярных товаров на черном рынке как раз и являются средства для стирки, которые приносят высокий доход криминальным группам. Большие криминальные организации в свое время отправляли своих агентов по супермаркетам для приобретения разных средств для стирки, чтобы изучить формулу и организовать свое собственное подпольное и достаточно прибыльное производство.
12. Бисквит «Твинки»
Бисквит «Твинки»
Сладости сегодня доступны практически повсюду в мире. Можно отправиться в любой супермаркет и приобрести любимые кондитерские изделия. Но в 2012 году компания Hostess объявила о своем выходе из бизнеса и над любителями бисквита «Твинки» нависли черные тучи разочарования и паники. Все бросились в магазины и старались приобрести, как можно больше того, что осталось. К счастью, черный рынок нашел возможность продолжить реализацию полюбившегося бисквита, несмотря на то, что официально его не выпускают.
11. Рог носорога
Рог носорога
Человек часто не толерантен по отношению к животным, не зря на планете сегодня очень многие виды уже считаются вымершими или находятся на грани вымирания. Самым востребованным товаром на черном рынке является рог белого носорога, популяция которого катастрофически снизилась.
10. Морские огурцы
Морские огурцы
В каждом уголке мира есть свои деликатесы, но самым востребованным на черном рынке является морской огурец. Это животное нелегально продается на черном рынке Китая. Не только продажа, но и ловля его в Китае официально запрещены. К сожалению, запрет породил спрос и активизировал незаконную ловлю. Есть потребители, готовые заплатить большие деньги за морской огурец.
9. Перевозки
Перевозки
Нелегальные перевозки тоже популярны на черном рынке. Во многих городах мира существует общественный транспорт в виде автобусов, такси, которые работают легально и платят налоги, а правительство регулирует и контролирует качество деятельности перевозчиков. Перевозка пассажиров транспортом на черном рынке гораздо дешевле, чем у официальных перевозчиков. Именно низкая цена стала тем приоритетом, который заставляет пассажиров закрывать глаза на низкокачественное обслуживание и на то, что нелегальный перевозчик не платит налоги государству.
8. Счет в видео игре
Счет в видео игре
В последнее время возрос интерес к видео играм, всего пару лет назад сложно было представить, до какого высокого уровня он поднимется. В связи с этим криминальные группы, пользуясь услугами хакеров, взламывают денежные счета игроков, получая незаконный доступ к паролям и личной информации. После этого данные продают на черном рынке, зарабатывая деньги.
7. Волосы
Волосы
Среди популярных товаров есть и волосы. Парики из натуральных волос появляются на черном рынке незаконным путем, посредством ограблений салонов красоты и специализированных магазинов и отдельных людей. Все это делается ради прибыли. Трудно представить, что кто-то специально растил годами волосы, чтобы продать их на черном рынке. А товар на черном рынке появляется постоянно.
6. Детское питание
Детское питание
Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был сыт и здоров. В последнее время за формулой, на основе которой крупные производители производят сбалансированное детское питание, идет охота. Дело в том, что в ее основе лежит технология производства героина и метамфетамина. Производители принимают сегодня беспрецедентные меры безопасности по защите формулы до того, как готовый продукт попадет на прилавки.
5. Сперма
Сперма
Одним из самых странных товаров черного рынка является сперма. Этот товар достаточно популярен среди тех, кто занимается вопросами донорства спермы и искусственного оплодотворения. В Канаде торговля спермой запрещена и считается незаконной, так как она должна соответствовать стандартам и медицинским показателям качества и безопасности, обеспечение которых стоит больших денег и затрат.
4. Святая вода
Святая вода
На черном рынке торгуют даже святой водой. Продавец с уверенностью сообщит покупателю, что вода доставляется именно с нужного источника, но проверить никак не получится.
3. Пластическая хирургия
Пластическая хирургия
В последнее время возрос спрос на услуги пластических хирургов. Люди стремятся к совершенству любой ценой. Доктор, особенно хирург, которому люди доверяют свою жизнь, должен быть высококвалифицированным, а услуги такого специалиста стоят дорого. К сожалению, люди с целью экономии обращаются к подпольным хирургам, рискуя всем.
2. Униформа стюардесс
Униформа стюардесс
Много странных товаров продается на черном рынке. Наряду с драгоценностями, одеждой, мобильными телефонами здесь можно приобрести униформу стюардесс японских авиалиний. Одних форма интересует для собственных целей, другие приобретают ее для съемок в порнографических фильмах, третьи, как криминалитет для возможности незаконного доступа к помещениям аэропорта.
1. Органы
Торговля органами
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