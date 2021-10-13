Накладные попы и другие новинки свадебной моды, которые ввела английская Королева...

Что нового и необычного привнесла в свадебную моду королева Виктория

В 1837 году королевой Англии стала восемнадцатилетняя Виктория. В начале ее правления зародился и новый стиль в моде, который так и назвали – викторианский. И стиль этот до сих пор не утратил своей популярности, особенно это касается свадебной моды. Что же такого особенного привнесла в моду английская королева?