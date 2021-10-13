Накладные попы и другие новинки свадебной моды, которые ввела английская Королева...

Что нового и необычного привнесла в свадебную моду королева Виктория
В 1837 году королевой Англии стала восемнадцатилетняя Виктория. В начале ее правления зародился и новый стиль в моде, который так и назвали – викторианский. И стиль этот до сих пор не утратил своей популярности, особенно это касается свадебной моды. Что же такого особенного привнесла в моду английская королева?
С точки зрения моды более чем 60-летний период правления королевы Виктории принято разделять на три периода:
Ранневикторианский период (1837-1860)
40-е года 19 века называют романтичным десятилетием викторианской эры. Оно совпало с самыми счастливыми годами в жизни и самой Виктории, законодательницы моды, сумевшей стать кумиром для многих дам того времени.
В 1840 году юная королева, пылко влюбленная в принца Альберта, вышла за него замуж.
Свадьба королевы Виктории и принца Альберта, 1840 год
В эти же годы у них родились шестеро из девяти детей.
Виктория с мужем и детьми
На пике женской моды этого времени – силуэт «песочные часы» с его «осиной» талией и пышной куполообразной юбкой c многочисленными подъюбниками. Наряды, изобилующие так любимыми женщинами оборками, кружевами, воланами, пестрели всеми цветами радуги. Талии туго утягивали корсетами, порой доводя объем до 30 см. Юбки за счет пышных складок становились все шире. На один наряд уходило до 40 метров ткани.
В 50-е годы юбки стали настолько широкими, что подъюбники уже не могли их удержать. Для поддержания куполообразной формы в юбки стали вставлять специальные обручи. Сначала их делали на основе китового уса или конского волоса. Конский волос по-французски crin, отсюда и пошло название жесткой конструкции – кринолин. Впоследствии появились и кринолины, сделанные из металла.
Миддлвикторианский период (1860-1870)
В 1861 году в жизни Виктории произошли трагические перемены, коренным образом изменившие ее жизнь - скончался горячо любимый супруг, принц Альберт. Виктория надолго погрузилась в глубокий траур. Излюбленным ее цветом стал черный. Стиль ее одежды отразился и на моде того времени – актуальными стали сдержанные неяркие тона. И силуэт стал более строгим – с жесткими корсетами, тяжелыми юбками, высокими, под горло, воротниками.
В конце 60-х годов юбки утратили пышность, в моду постепенно вошёл турнюр - ватная подушечка, которую закрепляли сзади, чуть пониже талии.
Силуэт в таком платье выглядел изогнутым весьма грациозно.
Поздневикторианский период (1870-1901)
Платья с турнюром в 70-80-х годах стали весьма популярны. В поздний период в моду вернулись и яркие цвета одежды.
На короткое время с 1875 года становится модным узкий силуэт, турнюры при этом становятся малозаметными. Однако ходить в такой одежде оказалось весьма неудобно, и турнюры вернулись, став при этом еще более объемными. В платьях с такими громадными турнюрами юбка ниспадала практически под прямым углом, что делало модниц похожими на кентавров.
1886 год
Эволюция свадебного платья в викторианскую эпоху
Не всегда на свадебной церемонии невесты облачались в платья белого цвета, раньше они выбирали для свадебного платья другие цвета - голубой, зеленый, иногда даже ткань с рисунком.http://funhere.ru/?p=18844
Цветные свадебные платья 1680 и 1837 годов
Однако все изменилось в 1840 году, после того, как вышла замуж королева Англии Виктория. Эта свадьба отличалась от многих других королевских свадеб тем, что жених и невеста действительно очень любили друг друга. И к организации свадебной церемонии подошли не формально, а с душой, желая сделать ее незабываемой. И надо сказать, им это удалось.
Выбирая свадебное платье, юная королева отказалась от традиционного, богато украшенного и тяжелого платья из парчи c накидкой, отделанной мехом горностая. А вместо этого заказала для себя восхитительное платье из белого атласа, украшенное флердоранжем (цветки апельсина) и кружевом.
Свадьба королевы Виктории и принца Альберта
После этого белый стал самым популярным и традиционным цветом для свадебных платьев, потеснив все другие цвета. Также очень модным стал (и остается таковым по сей день) и силуэт королевского свадебного платья - с узким вышитым корсажем, пышной юбкой, длинной и легкой кружевной фатой.
Ещё одно интересное нововведение – венок на голове невесты и букет, в их основе - цветы апельсинового дерева (флердоранж).
Королева Виктория с подружками невесты - на голове невесты венок из апельсинового цвета, на подружках венки из роз
Вскоре это вошло в традицию, и все невесты шли под венец, держа в руках такой букет.
И это еще не все новое и необычное, что было на этой "главной свадьбе 19 века". Миртовая веточка в букете невесты, бутоньерка жениха, свадебный торт, бонбоньерки для гостей... Все это в той или иной степени используется на свадьбах до сих пор.
Так Виктория стала законодательницей еще и свадебной моды.
В раннем периоде свадебные платья невест имели силуэт, подобный свадебному платью королевы. Шили их из легких тканей – атласа, шелка, тюля, украшали лентами и кружевом…
Свадебное платье 1841 год
Пример безупречного стиля Викторианской эпохиа: свадебное платье с приспущенными рукавами и пышной двухуровневой юбкой. 1850 год
Завершала свадебный образ длинная и легкая кружевная фата.http://funhere.ru/?p=18844
В эпоху кринолина и свадебные платья тоже были с кринолином.
1865 год
1865 год
Cвадебная мода середины 19 века (картинки-гравюры взяты из дамских журналов, раскрашены вручную)
Пошла мода на турнюры – и свадебные платья моментально подчинились этому веянию.
1870 год
1872 год
Самыми элегантными нарядами викторианской эпохи считаются модели 80-х годов.
1880 год
1883 год
1885 год
1887 год
1890 год
1890 год
Принцесса Мария Текская в день свадьбы с Георгом, герцогом Йоркским в 1893 году
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