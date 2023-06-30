Баган — главная достопримечательность Мьянмы и столица первого государства на территории Бирмы. В период расцвета на местных равнинах было выстроено больше десяти тысяч религиозных сооружений, до наших дней дошло около двух тысяч древних буддистских храмов разной степени сохранности.









Еще до поездки в эту удивительную страну я знал, что обязательно должен увидеть как встает солнце над древнем городом из корзины воздушного шара, но в этот раз моей мечте так и не суждено было исполнится. Во время нашего пребывания в Багане было облачно и в добавок дул сильный ветер, сделавший невозможными полеты на аэростатах. Пришлось довольствоваться съемкой с пагод:







Руины Багана занимают площадь около 40 км². Большинство сооружений было построено в период XI-XIII веков, когда Баган был столицей:







Бледный рассвет на храмом Кубьяукджи (Ku Byauk Gyi):







Местный транспорт в ожидании туристов:











Страна тысячи пагод:















Интересный факт: несмотря на очевидную культурно-историческую значимость, ЮНЕСКО не включило Баган в список объектов всемирного наследия по политическим причинам.







Храм Хтиломинло (Htilominlo):







На закате картинка немного преобразилась:















Девушка и храм:







Даже в такую не фотогеничную погоду Баган оставил очень приятное впечатление. Я обязательно вернусь суда еще раз и буду парить в облаках над древними пагодами.







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