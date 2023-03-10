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Секрет идеально белоснежных штор

Вернуть шторам первоначальную белизну с помощью 2 простых ингредиентов! Их нужно добавить в машинку вместе со стиральным порошком, и результат наверняка порадует вас!

Секрет идеально белоснежных штор

К шторам в машинку положите 1 таблетку аспирина.

Секрет идеально белоснежных штор

А в отсек для порошка насыпьте 1 пакетик разрыхлителя. Добавьте обычный порошок и включите стандартную стирку не менее 40 градусов.

Секрет идеально белоснежных штор

Шторы будут вновь белоснежными! Таким же способом можно постирать любые белые вещи.

Секрет идеально белоснежных штор
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