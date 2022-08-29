Тихий омут, в котором завелось зло, или тройка маленьких неприметных одиночек, о которых заговорили,

Все мы слышали старую добрую поговорку о том, кто на самом деле водится в тихом омуте. Впрочем, как показывает практика, иногда в голове у тихого, совершенно неприметного и даже несколько «забитого» молодого человека можно обнаружить нечто, куда страшнее тех самых чертей из поговорки.
Сегодня мы подготовили для наших читателей три жутких истории о совершенно безобидных с виду одиночках, у которых в голове тикала самая настоящая бомба замедленного действия, и о которых мир заговорил лишь тогда, когда стало уже слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию.
Убийца маленьких девочек
Парень по имени Цутому Миядзаки рос в весьма уважаемой, обеспеченной и достопочтенной японской семье. Хотя за все свои двадцать с лишним лет молодой человек так и не смог обзавестись хотя бы отдаленным подобием хоть какого-то круга общения и социальных контактов, а большую часть времени проводил вместе со своим горячо любимым, но, к сожалению, умирающим дедушкой, все его странности списывали на сложный возраст и юношескую стеснительность. Не стали родители бить тревогу и тогда, когда парень всерьез увлекся так называемым «гуро» – комиксами и мультиками преимущественно жестокого и порнографического характера (такое себе японское анимационное порно с «расчлененкой»).
Когда количество подобных занимательных роликов в «золотой коллекции» Миядзаки перевалило за 5,763, молодой человек отправился воплощать кровавые похождения извращенных мультяшных героев в реальность. К моменту ареста на руках у Цутому Миядзаки, который успел заработать себе зловещее прозвище «Убийца маленьких девочек», была кровь четырех жертв в возрасте до семи лет. Убийства, совершенные любителем кровавых мультфильмов, потрясли своей жестокостью всю страну. Миядзаки похищал своих жертв, душил их, после чего насиловал их трупы, пил кровь и брал на память «сувениры», которые вместе с издевательскими записками отправлял скорбящим родственникам своих жертв. В конце концов, маньяка приговорили к казни через повешение, а его отец, который так и не смог смириться с «подвигами» любимого сына, вскоре покончил жизнь самоубийством.
Верный подданный «Королевы проклятых»
Хотя фильм «Королева проклятых», снятый по мотивам знаменитого вампирского романа Энн Райс, не удостоился высоких оценок кинокритиков, у этой ленты все же нашелся один тихий и неприметный поклонник, которому кино про кровососов понравился настолько, что он в прямом смысле слова готов был ради него убить. В декабре 2011 года шотландская полиция арестовала 22-летнего Алана Мензиса, который нанес 42 колото-резанных раны своему приятелю Томасу Маккендрику, а затем принялся пить его кровь.
Молодой человек, который даже не стал оказывать сопротивления при аресте, признался стражам правопорядка, что на убийство его якобы толкнула древняя вампирша Акаша из того самого фильма, который Алан успел пересмотреть несколько сотен раз. По словам парня, экранная Королева проклятых неоднократно являлась ему перед сном и обещала сделать его бессмертным вампиром, если он убьет ради нее парочку человек. Надо полагать, именно под чарами вампирши Мензис и взялся за молоток, кухонный нож и мясницкий топорик, чтобы учинить кровавую расправу над ничего не подозревающим другом.
«Я только что убила своих родителей. Подпись: VampChick»
Иногда на кривую дорожку одержимого и немотивированного насилия ступают не только парни, но и некоторые представительницы прекрасного пола. Семнадцатилетняя девушка по имени Эшли Мартинсон казалась самым обычным тихим подростком. Она особо ни с кем не общалась кроме своего парня Райана, а большую часть свободного времени проводила в Интернете, где вела блог «Кошмар», посвященный фильмам ужасов и тяжелому року, под псевдонимом VampChick.
Так продолжалось ровно до тех пор, пока родители Эшли не начали выказывать свое беспокойство по поводу ее отношений с бойфрендом, который был на добрых пять лет старше девочки. Когда отчим Эшли по имени Томас Айерс поднялся к ней в комнату, чтобы потребовать от девушки объяснений, VampChick встретила его выстрелом в упор из его же собственного пистолета. С матерью, которая прибежала на крики, девушка расправилась обычным кухонным ножом. После этого юная блогерша закрыла двух своих младших сестер в комнате, сходила в душ, чтобы смыть с себя кровь, и пустилась в бега вместе с роковым возлюбленным. Впрочем, далеко кровавые Ромео и Джульетта не убежали, и уже очень скоро VampChick предстала перед судом.
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