Зачем европейские мужчины в начале XX века носили какие-то цепочки чуть выше локтя

В 2013 году на экраны телевизоров и онлайн-кинотеатров вышел криминальный драматический сериал «Острые козырьки» (Peaky Blinders), посвященный деятельности бандитского клана Шелби в британском Бирмингеме 1920-х годов. Сериал быстро завоевал популярность. Каждый, кто смотрел его хотя бы краем глазаhttp://navote.ru/?p=30956, должен был обращать внимание на то, что многие мужчины, одетые по моде начала XX века, носят поверх рукава рубашки какие-то загадочные цепочки. Для чего же был нужен этот аксессуар?
Цепочка чуть выше локтя. |Фото: ya.ru.
Промышленная революция в Европе в середине XIX века принесла жителям Старого Света не только новые проблемы, но и новые блага. Среди последних был в том числе и дешевый текстиль. Развитие легкой промышленности в ту эпоху стало одним из двигателей прогресса и экономического роста. Для большинства простых людей это означало появление в продаже относительно доступной одежды. Именно развитие текстильной промышленности поспособствовало популяризации костюма и современной рубашки на пуговицах.
Промышленная революция сделала текстиль доступней. |Фото: roscontrol.com.
Однако, гладко было только в теории. На практике номенклатура выпускаемых типоразмеров одежды была намного скромнее, чем требовалось. Для богатых людей подобное не было проблемой, так как они во все времена шили одежду на заказ под снятые мерки. А вот простые люди регулярно сталкивались с тем, что произведенная на фабрике одежда не совсем подходит под их индивидуальные параметры тела. Особенно актуальна данная «проблема» была для рубашек фабричного производства, рукава которых намеренно делались с некоторым «запасом». Делалось так из соображений: горячее – не холодное, длинное – не короткое.
1910-е годы. У стоящего мужчины на руках две подвязки. |Фото: pinterest.com.
Само собой, ходить с длинными рукавами было не слишком-то удобно. А потому европейцы быстро вспомнили, что такое подвязка. Собственно, металлические цепочки на предплечьях героев сериала «Острые козырьки» — это те самые подвязки для регулировки длины рукава. Например, рукав можно было подтянуть повыше, если нужно было писать или делать еще что-то грязное. Или, наоборот, рукав можно было отпустить посвободнее, если предстояла прогулка. Тем не менее, по мере развития текстильной промышленности и расширения номенклатуры размеров одежды необходимость в удлиненных рукавах отпала. Сегодня текстильные или металлические подвязки носят на рукавах исключительно в качестве модного аксессуара.
Сегодня подвязки скорее модный аксессуар, чем утилитарный предмет. ¦Фото: petrafosisland.com.
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