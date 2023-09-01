Бытовые секреты, которые достойны первой полосы в газете

Быть хорошей хозяйкой совсем не просто, особенно если кроме быта нужно заниматься воспитанием детей, ходить на работу, посвящать время общению с семьей и друзьями. Неудивительно, что женщины ищут различные способы, как облегчить домашнюю рутину.







Можем помочь в этом вопросе. В нашей статье – несколько секретов, которые пригодятся, когда нужно быстро и эффективно привести дом в порядок.



Секрет 1: Нейтрализовать желтизну на пластике можно димексидом

Секрет 2: Пищевую пленку нужно хранить в морозилке

Секрет 3: Сода и кондиционер для белья устранят жирные пятна на кухне

Секрет 4: Газета защитит ведро от протеканий

Секрет 5: Из пергаментной бумаги можно сделать форму для кексов

Секрет 6: Картофель отмоет кастрюлю от нагара

Секрет 7: Помидоры нужно замораживать кружочками

Секрет 8: Аспирин хорошо отбеливает одежду

Секрет 9: Горчица продлевает срок годности консервов

Димексид помогает убрать желтые пятна.Белые подоконники – это классика. Они смотрятся свежо, красиво, хорошо вписываются в любой интерьер. Но есть один нюанс – со временем пластик желтеет. Плюс к этому на нем часто остаются следы от цветочных горшков и прочие загрязнения, которые потом сложно вывести.Если не получается вывести пятна привычными средствами, попробуйте прибегнуть к помощи народных лайфхаков, а именно – димексида, который продается в каждой аптеке. Смочите в средстве ватный диск или губку и тщательно протрите подоконник, уделяя особое внимание проблемным участкам. После процедуры обязательно промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки димексида, а затем насухо вытрите поверхность. При необходимости повторите чистку.В морозилке пленка становится плотнее.Организовать удобное и аккуратное хранение в холодильнике помогают контейнеры. В них удобно складывать заготовки продуктов, остатки обеда или ужины, нарезанные овощи и пр. Однако контейнеры имеют свойство заканчиваться. В этом случае под рукой всегда должна быть пищевая пленка. Ею легко обернуть хоть глубокую тарелку, хоть плоское блюдо с едой, чтобы потом убрать в холодильник. Но как же раздражает, когда долго не получается найти край пленки или когда она рвется прямо в руках!К счастью, у этой проблемы есть решение. Просто храните пленку в морозилке. Воздействие низких температур делает ее гораздо прочнее, устраняет статическое электричество и прилипание, поэтому во время эксплуатации не возникает никаких проблем. В крайнем случае, пленку можно положить в морозилку на 15-20 минут – этого времени будет достаточно для того, чтобы она перестала рваться.Нанесите средство на кухонный фартук.Поддерживать порядок на кухне – задача со звездочкой. Но если потеки от воды легко можно убрать обычной тряпкой, то со следами от жира, особенно застаревшего, справиться будет не так просто. Если присмотреться, пятна можно заметить на духовке, плите, столешнице и даже холодильнике. Но больше всего их на кухонном фартуке. Брызги жира скапливаются в этой зоне с каждой готовкой и въедаются настолько, что даже бытовая химия не всегда справляется.Если беспорядок на кухне уже надоел, а под рукой нет никакого чистящего средства, способного за считанные минуты справиться с загрязнениями, попробуйте сделать его своими руками. Для этого вам понадобится сода и кондиционер для белья. Просто смешайте эти два ингредиента, перелейте в пульверизатор и нанесите смесь на жирную поверхность. Оставьте на пять минут, затем хорошо протрите фартук губкой и смойте все влажной тряпкой. Пятна уйдут.На дно мусорного ведра нужно положить газету.Вы можете сказать, что с этими целями отлично справляется и мусорный пакет, но нет никакой гарантии, что содержимое ведра не проткнет его. Лучше перестраховаться и положить на дно обычную газету. Этим способом пользовались еще наши бабушки, что доказывает его эффективность. Газета не только собирает в себя большую часть влаги в случае протекания мусора, но также нейтрализует неприятный запах. Плюс, потом ведро будет гораздо проще мыть.Кроме бумаги понадобится стаканЕсли вы любите выпечку и постоянно экспериментируете на кухне, тогда этот лайфхак может вам однажды пригодиться. Рассказываем, чем можно заменить формочки для кексов, если тесто уже готово отправляться в духовку, а «посуду» для него найти не получается.Итак, вам понадобится пергаментная бумага, нитки и обычный стакан с гладкими стенками. Обмотайте дно бокала пергаментом, закрепите ниткой и осторожно вытащите стакан – получится самодельная формочка, в которую можно смело наливать тесто и ставить выпекаться. По такому же принципу можно использовать фольгу – получится ничуть не хуже, даже лучше, ведь она прочнее, чем пергаментная бумага, и лучше держит форму.Очистите грязную кастрюлю половинкой картофеля с солью.Каши – один из самых популярных гарниров. Их можно подавать с мясом, грибами, овощами, и в любом случае получится очень вкусно, питательно и полезно. Однако есть у них и неприятное свойство – подгорать, если в кастрюле оказалось недостаточно воды или если хозяйка отвлеклась и забыла о том, что на плите варится каша. Признайтесь, бывало? Думаем, что да.Есть много народных средств, которые обещают отмыть следы нагара от кастрюли, мы же предлагаем воспользоваться помощью обычного картофеля. Разрежьте его на две части, обильно посыпьте одну половинку солью и почистите кастрюлю. Получится мини-наждачка, которая хорошо уберет нагар. Кстати, вместо соли можно использовать соду.Помидоры нужно распределить по пакету.Не за горами зима, а значит, вкусные и свежие овощи будут в большом дефиците. Многие хозяйки предпочитают термически обрабатывать овощи, готовить из них соте и замораживать в фольге, чтобы они не теряли вкус. Но такой способ подходит только для кабачков, перца и баклажанов. А вот с томатами все гораздо сложнее, так как они содержат в себе много влаги. Попробуйте нарезать их кружочками и сложить ровными рядами в целлофановый пакет, чтобы они не скатывались в кучу. В таком виде положите их в морозилку, а зимой, когда нужны будут помидоры для приготовления блюда, доставайте и смело используйте.Положите аспирин в барабан стиральной машины.Несмотря на то, что светлая одежда является менее практичной, чем темная, это никак не отражается на ее популярности. Она выглядит стильно, свежо, красиво, но лишь в том случае, если ткань не выцвела и находится в идеальном состоянии. Добиться такого эффекта порой бывает совсем непросто.Если вы уже разочаровались в бытовой химии или просто не хотите тратиться на дорогостоящие кислородные отбеливатели, попробуйте во время стирки светлой одежды добавить в барабан две-три таблетки обычного аспирина. Он хорошо справляется с желтыми пятнами, возвращает ткани яркость и свежий вид.Смажьте горчицей крышку от банки.Даже если вы или ваши родственники самостоятельно не занимаетесь консервацией, наверняка периодически в супермаркете у вас тянется рука к маринованным огурцам, варенью, кабачковой икре и пр. К сожалению, подобные продукты не отличаются долгим сроком годности, поэтому приходится прибегать к различным лайфхакам, способным его продлить. Например, можно снять крышку с банки и с внутренней стороны смазать ее горчицей. Благодаря такой хитрости продукт не заплесневеет (в ближайшие несколько недель точно).