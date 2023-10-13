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Как сэкономить на ремонте в ванной

Ремонт в ванной комнате — удовольствие не из дешевых. Многие, посчитав, сколько будет стоить замена плитки, сразу отказываются от мечты переделать ванную.
К сожалению, мало кто знает, что на ремонте в ванной можно очень хорошо сэкономить, если вместо того чтобы менять керамическую плитку просто перекрасить ее.

Как сэкономить на ремонте в ванной

Первым шагом необходимо освободить ванную комнату, снять всю навесную мебель, крючки, полки и убрать прочите мелочи, которые будут мешать работе. Далее плитку необходимо тщательно очистить, а все отверстия зашпаклевать.

Как сэкономить на ремонте в ванной

Следующий этап — шлифовка плитки и обезжиривание стен специальным обезжиривателем.

Как сэкономить на ремонте в ванной

Перед началом покраски все поверхности и элементы, которые не будут окрашиваться, необходимо закрыть с помощью молярного скотча и пленки.

Как сэкономить на ремонте в ванной

Для работы рекомендуется использовать краску, которая подходит для плитки в помещениях с повышенной влажностью. Первым слоем следует нанести слой грунтовки. После того как грунт высохнет его необходимо слегка отшлифовать. После этого можно будет переходить к окрашиванию плитки в выбранный цвет в несколько слоев с промежуточным просыханием краски.

Как сэкономить на ремонте в ванной

После того как краска полностью высохнет, можно будет установить новые крючки и поставить необходимую мебель.

Как сэкономить на ремонте в ванной

Дополнив перекрашенную ванную новыми деталями, например, оригинальной шторкой для ванны, симпатичным стеллажом или декоративными корзинами, можно будет получить новый и современный интерьер без больших денежных вложений.

Как сэкономить на ремонте в ванной
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