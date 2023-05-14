Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.







Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете. (Фото Nacho Doce):







Северное сияние в Стивенс-Виллидж, Аляска. (Фото Nathan Howard):







(Фото Paul Scott):







Северное сияние над мостом Белхейвен в Данбаре, Шотландия. (Фото Owen Humphreys):







Волшебное северное сияние над замком Данстенбург, Нортумберленд на северо-востоке Англии. (Фото Bav Media):







Полярное сияние над холмом Келлостапули в Колари. (Фото Irene Stachon):







Северное сияние над ледниковой лагуной в Йокульсарлоне, Исландия. (Фото Owen Humphreys):







на севере полуострова Саефельснес (Snæfellsnes) в Исландии. (Фото Owen Humphreys):







Полярное сияние недалеко от Сельфосса в Южной Исландии. (Фото Owen Humphreys):







Захватывающее зрелище северного сияния над Дервентуотером. (Фото Owen Humphreys):







Считалось, что полярные сияния в северном и южном полушарии являются симметричными. Однако одновременное наблюдение полярного сияния в мае 2001 года из космоса со стороны северного и южного полюсов показало, что северное и южное сияния существенно отличаются друг от друга. (Фото Lenny K Photography):







Исландия. (Фото melvin nicholson):







Англия, остров Сент-Мэрис. (Фото Lee Smith):







Полярная ситуация в Финляндии. (Фото Mathieu PIERRE):







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