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Полярное сияние

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.

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Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете. (Фото Nacho Doce):

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Северное сияние в Стивенс-Виллидж, Аляска. (Фото Nathan Howard):

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(Фото Paul Scott):

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Северное сияние над мостом Белхейвен в Данбаре, Шотландия. (Фото Owen Humphreys):

Северное сияние над мостом Белхейвен в Данбаре, Шотландия

Волшебное северное сияние над замком Данстенбург, Нортумберленд на северо-востоке Англии. (Фото Bav Media):

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Полярное сияние над холмом Келлостапули в Колари. (Фото Irene Stachon):

Полярное сияние над холмом Келлостапули в Колари

Северное сияние над ледниковой лагуной в Йокульсарлоне, Исландия. (Фото Owen Humphreys):

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на севере полуострова Саефельснес (Snæfellsnes) в Исландии. (Фото Owen Humphreys):

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Полярное сияние недалеко от Сельфосса в Южной Исландии. (Фото Owen Humphreys):

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Захватывающее зрелище северного сияния над Дервентуотером. (Фото Owen Humphreys):

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Считалось, что полярные сияния в северном и южном полушарии являются симметричными. Однако одновременное наблюдение полярного сияния в мае 2001 года из космоса со стороны северного и южного полюсов показало, что северное и южное сияния существенно отличаются друг от друга. (Фото Lenny K Photography):

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Исландия. (Фото melvin nicholson):

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Англия, остров Сент-Мэрис. (Фото Lee Smith):

Англия, остров Сент-Мэрис

Полярная ситуация в Финляндии. (Фото Mathieu PIERRE):

Полярная ситуация в Финляндии

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