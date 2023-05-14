Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.
Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете. (Фото Nacho Doce):
Северное сияние в Стивенс-Виллидж, Аляска. (Фото Nathan Howard):
(Фото Paul Scott):
Северное сияние над мостом Белхейвен в Данбаре, Шотландия. (Фото Owen Humphreys):
Волшебное северное сияние над замком Данстенбург, Нортумберленд на северо-востоке Англии. (Фото Bav Media):
Полярное сияние над холмом Келлостапули в Колари. (Фото Irene Stachon):
Северное сияние над ледниковой лагуной в Йокульсарлоне, Исландия. (Фото Owen Humphreys):
на севере полуострова Саефельснес (Snæfellsnes) в Исландии. (Фото Owen Humphreys):
Полярное сияние недалеко от Сельфосса в Южной Исландии. (Фото Owen Humphreys):
Захватывающее зрелище северного сияния над Дервентуотером. (Фото Owen Humphreys):
Считалось, что полярные сияния в северном и южном полушарии являются симметричными. Однако одновременное наблюдение полярного сияния в мае 2001 года из космоса со стороны северного и южного полюсов показало, что северное и южное сияния существенно отличаются друг от друга. (Фото Lenny K Photography):
Исландия. (Фото melvin nicholson):
Англия, остров Сент-Мэрис. (Фото Lee Smith):
Полярная ситуация в Финляндии. (Фото Mathieu PIERRE):
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Полярное сияние
Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.
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