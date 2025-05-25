Как двоечник из многодетной семьи придумал туфли с красной подошвой Louboutin

Как Кристиан Лубутен придумал красную подошву/ фото: tass.ru, ru.pinterest.com
Нет ни одной современной женщины, которая не слышала бы об обуви от Кристиана Лубутена. Этим туфлям с красной подошвой даже посвящают песни отечественные и зарубежные исполнители. А вот как создатель бренда на самом деле додумался покрасить подошву женской обуви в фирменный цвет, давайте выясним!
1. Лубутен в детстве
Знак запрета каблуков изменил жизнь Лубутену/ фото: istockphoto.com
В январе 1964 году у рабочего столярной мастерской и домохозяйки из Парижа родился сын Кристиан. Он был четвертым ребенком в семье Лубутенов. Они жили очень скромно, поскольку приходилось растить четверых детей на одну заработную плату отца. Когда Кристиану исполнилось восемь лет, он попал в один из музеев в столице Франции. Это посещение стало для него судьбоносным! Во время экскурсии его не интересовала коллекция искусства народов Африки и Океании. На входе он заметил знак с перечеркнутой туфелькой, который запрещал женщинам заходить в помещении на каблуках из-за дорогой плитки в виде мозаики на полу. Школьника так впечатлила эта картинка, что он решил создать для женщин обувь, в которой они будут себя чувствовать самыми уверенными на свете. Так и вышло... Но для достижения цели ему пришлось пожертвовать своим образованием.
2. Скачок в карьере
Лубутен окончил художественную школу/ фото: bunddler.com
Именно после похода в театр Кристиан стал обращать внимание на женскую обувь. Он рассматривал прохожих, рисовал эскизы. Его увлечение занимало все свободное время, а учеба интересовала меньше всего.
3. Первая работа
В доме моды Chanel модельер работал внештатным сотрудником/ фото: in.pinterest.com
В конце 70-х Лубутена приняли на работу в известное варьете в Париже «Фоли-Бержер». Он должен был подбирать одежду актерам для танцев. В перерывах между работой прямо на столе эстрадного театра создавались первые эскизы женских туфель. Вскоре у него накопилась целая папка с разными вариантами обуви на каблуках, которую он всем показывал. В 18 лет его заметил французский модельер обуви Шарль Журдан и пригласил работать учеником по изготовлению колодки. Через пару лет способного парня приняли в дом высокой моды Chanel и Yves Saint Laurent внештатным модельером.
4. Лодочки-«яйцо»
Первая модель обуви от Лубутена выглядела провокационно/ фото: vedomosti.ru
В 1988 году Кристиан разработал первый свой вариант — это была провокационная модель туфель-лодочек, поскольку они оголяли не только стопу, но и пальцы. В модных домах их стали называть «яйцо». Парижские модницы посчитали такую модель очень сексуальной и с тех пор талантливый модельер стал получать свои первые заказы для индивидуального пошива. Большое количество заказов заставило вскоре открыть бутик и зарегистрировать бренд, который он назвал в честь себя Christian Louboutin. Покупатели сократили название и стали называть туфли «лубутенами».
5. Новое дело — ландшафтный дизайн
Красный лак помог модельеру придумать фирменную подошву/ фото: dailymail.co.uk
В конце 80-х модельер разочаровался в своем творении — ему постоянно чего-то не хватало. По его мнению, женская обувь была скучной без «изюминки». Модельер решает бросить карьеру и находит себе новое увлечение — ландшафтный дизайн. Однако бутик продолжает работать. Однажды он заметил, как на работе его ассистентка красит ногти красным лаком. Он незамедлительно забрал его у девушки и покрасил им подошву. Туфли на шпильке с красной подошвой выглядели эффектно. Лубутен понял, что его ждет успех!
6. «Лабутены» или «лубутены»
Лубутены стали обувью супермоделей и знаменитостей/ фото: yahoo.com
В начале 90-х модельер выпустил первую коллекцию туфель с красной подошвой. Модель была названа «Следуй за мной», а спустя один год лучшие супермодели вышли на показ в этой обуви. Сеть бутиков стала расширяться по всей Европе. Практический каждый год модельер выпускает новую коллекцию, в которой отличается все, кроме красной подошвы. Начался настоящий ажиотаж — все модницы мечтали приобрести себе пару трендовых туфель. В России первый магазин был открыт в 2003 году, но особую популярность обувь получила после выхода песни группы «Ленинград» «Экспонат», которая посвящена этой фирменной обуви. Однако после выхода трека многие россияне стали называть туфли «лабутенами», поскольку в песни они имеют именно такое название. Но это неверно. Правильно их называть по фамилии создателя «лубутены» - автор текста песни намерено исказил название.
7. Мнение в Сети
Туфли от Кристиана Лубутена дорогие и неудобные/ фото: ru.pinterest.com
Многие пользователи рунета выразили недовольство относительно обуви с красной подошвой. По их словам, туфли совершенно неудобные. Однако сам Кристиан не стал отрицать, что его «лубутены» не относятся к комфортной обуви. Он даже заявил, что его называют королем неудобной обуви. По его словам, он не фокусируется на комфорте, а делает женскую обувь сексуальной и красивой. В Сети модницы раскрыли лайфхак, как сделать любые туфли, в том числе «лубутены», удобными — нужно купить пару на один размер больше и пользоваться специальными подушечками против мозолей. А пока ведутся споры относительно удобства и комфорта, на своих ножках уже успели продемонстрировать туфли с красной подошвой Бритни Спирс, Мадонна, Кристина Агилера, Виктория Бэкхем, Дженифер Лопес, Леди Гага и Мила Кунис.
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