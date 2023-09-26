Суровые тренировки китайских стюардесс

Если вдруг доведется лететь с китайской авиакомпанией, хорошенько присмотритесь к стюардессам, которые будут наливать вам кофе. Только представьте, за каждым жестом, за каждым движением этих улыбчивых девушек стоят многочасовые напряженные тренировки, с которыми не так просто справиться. О том, как китайских бортпроводниц учат держать спину прямо, лучезарно улыбаться и при необходимости стоять за себя, читайте далее.







Это студентки колледжа гражданской авиации провинции Сычуань, будущие бортпроводницы. Между зубов девушек зажаты обычные деревянные палочки. Отрабатывая это упражнение, стюардессы учатся держать безукоризненную улыбку. Журнал на голове – тоже неспроста. Удерживая его, девушки тренируют осанку.







А это – еще одно упражнения для выработки хорошей осанки – бутылка с минеральной водой на голове. Чтобы доказать, что навык отработан, стюардесса должна балансировать с напитком на голове в течение трех минут.







Еще одно упражнение на отработку правильной осанки и нейтральной позы «стоя» – удерживание листа бумаги формата А4 между коленей.







На всех занятиях бортпроводники должны быть одеты строго по форме. Касается это как девушек, так и молодых людей. Мужчины в Китае не менее активно осваивают эту профессию.







На занятиях по полетному этикету отрабатывается буквально каждая поза, которая может быть принята бортпроводником во время рейса.







Этикет этикетом, но и о безопасности в колледже не забывают. Этой теме посвящены отдельные уроки, на которых бортпроводники обучаются, в частности, приемам кунг-фу и тхэквондо.











Часть занятий по боевому искусству проходит на открытом пространстве и больше походит на тренировку солдат, нежели на уроки бортпроводников.







Уроки на свежем воздухе, в частности, включают в себя рукопашный бой, преодоление полосы препятствий и приемы с холодным оружием.







На выпускном экзамене будущую бортпроводницу, например, обязательно попросят разбить керамическую тарелку рукой с одной попытки.











Обучать стюардесс боевым искусствам в Китае начали в 2013 году после серий нападений на бортпроводников. В частности, 18 июля 2013 года более 30 пассажиров взломали дверь в аэропорту и проникли на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел после того, как была объявлена 7-часовая задержка вылета из-за погодных условий.











Отдельное внимание во время занятий уделяется урокам по обезвреживанию злоумышленников. В условиях, максимально приближенным к полетным, разумеется.







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