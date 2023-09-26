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Суровые тренировки китайских стюардесс

Если вдруг доведется лететь с китайской авиакомпанией, хорошенько присмотритесь к стюардессам, которые будут наливать вам кофе. Только представьте, за каждым жестом, за каждым движением этих улыбчивых девушек стоят многочасовые напряженные тренировки, с которыми не так просто справиться. О том, как китайских бортпроводниц учат держать спину прямо, лучезарно улыбаться и при необходимости стоять за себя, читайте далее.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Это студентки колледжа гражданской авиации провинции Сычуань, будущие бортпроводницы. Между зубов девушек зажаты обычные деревянные палочки. Отрабатывая это упражнение, стюардессы учатся держать безукоризненную улыбку. Журнал на голове – тоже неспроста. Удерживая его, девушки тренируют осанку.

Суровые тренировки китайских стюардесс

А это – еще одно упражнения для выработки хорошей осанки – бутылка с минеральной водой на голове. Чтобы доказать, что навык отработан, стюардесса должна балансировать с напитком на голове в течение трех минут.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Еще одно упражнение на отработку правильной осанки и нейтральной позы «стоя» – удерживание листа бумаги формата А4 между коленей.

Суровые тренировки китайских стюардесс

На всех занятиях бортпроводники должны быть одеты строго по форме. Касается это как девушек, так и молодых людей. Мужчины в Китае не менее активно осваивают эту профессию.

Суровые тренировки китайских стюардесс

На занятиях по полетному этикету отрабатывается буквально каждая поза, которая может быть принята бортпроводником во время рейса.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Этикет этикетом, но и о безопасности в колледже не забывают. Этой теме посвящены отдельные уроки, на которых бортпроводники обучаются, в частности, приемам кунг-фу и тхэквондо.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Суровые тренировки китайских стюардесс

Часть занятий по боевому искусству проходит на открытом пространстве и больше походит на тренировку солдат, нежели на уроки бортпроводников.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Уроки на свежем воздухе, в частности, включают в себя рукопашный бой, преодоление полосы препятствий и приемы с холодным оружием.

Суровые тренировки китайских стюардесс

На выпускном экзамене будущую бортпроводницу, например, обязательно попросят разбить керамическую тарелку рукой с одной попытки.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Суровые тренировки китайских стюардесс

Обучать стюардесс боевым искусствам в Китае начали в 2013 году после серий нападений на бортпроводников. В частности, 18 июля 2013 года более 30 пассажиров взломали дверь в аэропорту и проникли на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел после того, как была объявлена 7-часовая задержка вылета из-за погодных условий.

Суровые тренировки китайских стюардесс

Суровые тренировки китайских стюардесс

Отдельное внимание во время занятий уделяется урокам по обезвреживанию злоумышленников. В условиях, максимально приближенным к полетным, разумеется.

Суровые тренировки китайских стюардесс

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