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Как быстро убрать зелёные водоросли и мох с любой поверхности

Зеленый мох или водоросли могут появиться практически везде и нередко он сильно портит внешний вид вещи или поверхности, будь то мебель, стекла или забор. И если со стекла появившуюся зелень убрать не так-то сложно, то в случае с деревом все может показаться не совсем легко.
Однако и для того, чтобы отчистить зеленый мох или водоросль с дерева есть один крайне простой и вместе с тем действенный способ.

Как быстро убрать зелёные водоросли и мох с любой поверхности

Вам потребуются:

кальцинированная сода;

вода

Подготовить средство крайне просто: в 1 л теплой воды добавьте 2 ст. л. кальцинированной соды, хорошо размешайте до ее полного растворения. Не путайте кальцинированную соду для чистки с пищевой содой.
Для удобства работы перелейте получившееся средство в бутылку с пульверизатором. Также вам потребуется ковровая или иная подходящая щетка.

Как быстро убрать зелёные водоросли и мох с любой поверхности

Теперь, не забыв надеть перчатки, распыляем раствор на позеленевшую поверхность, ждем буквально несколько секунд и протираем обработанное место щеткой. Промываем очищенную поверхность чистой водой и готово, никакого мха или водорослей!

Как быстро убрать зелёные водоросли и мох с любой поверхности

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как убрать зеленые водоросли или мох с любой поверхности.


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советыМох
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