Райан Вейдеман (Ryan Weideman) — американский уличный фотограф, который перебрался в Нью-Йорк в 80-е годы. Он прославился проектом «Мое такси» (My Taxi), который в итоге растянулся на два десятилетия.
Почти ежедневно садясь за руль, Райан отправлялся на поиски ярких и харизматичных пассажиров. Подчас в его объектив попадали и настоящие знаменитости: поэт Аллен Гинзберг, впечатлившись работами фотографа, посвятил ему стих, где назвал «такси-дермистом», а в другой раз в окне соседнего такси улыбался актер Бен Газзара.
Некоторые работы Вейдемана хранятся в Бруклинском музее, а сам сборник фото пережил уже несколько переизданий.
1983.
Автопортрет с трансвеститом, 1997.
1986.
1982.
1984.
1995.
1998.
1983.
1984.
1984.
1983.
1996.
1983.
1982
1982
1997
1986
1986
1982
1997
1998
1992
1991
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Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
Райан Вейдеман (Ryan Weideman) — американский уличный фотограф, который перебрался в Нью-Йорк в 80-е годы. Он прославился проектом «Мое такси» (My Taxi), который в итоге растянулся на два десятилетия.
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