Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»

Райан Вейдеман (Ryan Weideman) — американский уличный фотограф, который перебрался в Нью-Йорк в 80-е годы. Он прославился проектом «Мое такси» (My Taxi), который в итоге растянулся на два десятилетия.









Почти ежедневно садясь за руль, Райан отправлялся на поиски ярких и харизматичных пассажиров. Подчас в его объектив попадали и настоящие знаменитости: поэт Аллен Гинзберг, впечатлившись работами фотографа, посвятил ему стих, где назвал «такси-дермистом», а в другой раз в окне соседнего такси улыбался актер Бен Газзара.



Некоторые работы Вейдемана хранятся в Бруклинском музее, а сам сборник фото пережил уже несколько переизданий.







1983.





Автопортрет с трансвеститом, 1997.



1986.



1982.



1984.



1995.



1998.



1983.



1984.



1984.



1983.



1996.



1983.



1982



1982



1997



1986



1986



1982



1997



1998



1992



1991



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