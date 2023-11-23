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Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

На этот раз мы сосредоточимся на ванной комнате. Каждое утро мы совершаем здесь ежедневные ритуалы по уходу за собой. Поэтому несколько полезных советов, как сделать это наилучшим образом, придутся весьма кстати.

Если вы все-таки решились выдавить прыщ, обмотайте указательные пальцы стерильными салфетками (марлевые, медицинские). Таким образом, вы не поцарапаете лицо ногтями. Это также предотвратит распространение бактерий.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Используйте алоэ вместо геля для волос. Так будет полезнее, ведь алое обладает лечебными свойствами и богато аминокислотами, железом, калием и кальцием, использование алоэ также добавит естественный блеск вашей идеально уложенной шевелюре.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Многие мужчины бреются перед принятием душа, но на самом деле, гораздо лучше делать это после, когда щетина на лице смягчена паром и кожные фолликулы открыты. Это значительно снижает риск возникновения царапин и порезов.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Несколько капель эфирного масла (например, лаванды или цитрусовых) на внутренней стороне рулона туалетной бумаги освежат вашу ванную комнату или санузел и замаскируют неприятный запах.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Кондиционер для волос может послужить отличным кремом для бритья чувствительных зон.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Кусок неиспользованного мыла послужит отличным дезодорантом, если вы положите его в свою сумку, где находится ваша одежда для занятий спортом. Таким образом, вы избавитесь от неприятного запаха потной одежды, которым, возможно, пропитана ваша сумка.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Если вы не можете обойтись без вашей электронной книги даже в ванной комнате, поместите ее в прозрачный пакет с герметичной застежкой. Так вы защитите устройство от воды и влаги.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Тупые бритвы можно наточить, потерев их о старые джинсы.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

После мытья головы полезна будет пивная маска для волос. Мягкими массажными движениями втирайте пиво в корни волос, оставьте на несколько минут, а затем смойте. Такая процедура укрепит волосы и сделает их супер мягкими.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Визин (глазные капли) может сделать менее заметным выскочивший красный прыщик. Этот способ подойдет как нельзя лучше мужчинам, которые не пользуются косметическими средствами, например, тональным кремом и пудрой. Только не забудьте смазывать прыщик каждые несколько часов.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Если ваши пятки напоминают потрескавшийся тротуар, намажьте каждую ступню специальным лечебным лосьоном или маслом, и перед тем как лечь спать, наденьте на ноги носки. Утром, ваши пятки будут мягкими и гладкими.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Пара капель оливкового масла поможет вам естественным образом избавиться от ушной серы. Закапывать уши достаточно раз в неделю.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Вместо того чтобы пользоваться дорогим гребешком для бровей, используйте старую (но чистую) зубную щетку, она отлично расчешет ваши взлохмаченные брови.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Если у вас на самом деле непослушные брови, вы можете использовать гель для волос, чтобы уложить их и придать им идеальную форму.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Сушка бритв феном продлит срок их службы. Убирая влагу, вы боретесь с процессами окисления и коррозии, таким образом, бритвы не ржавеют и не тупятся дольше.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Намочите зубную щетку, обмакните ее в растолченные таблетки активированного угля, чистите зубы в течение нескольких минут и промойте холодной водой. Ваши зубы будут белее, чем когда-либо.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Вазелин поможет сделать идеальный маникюр в домашних условиях. Нанесите вазелин на кожу вокруг ногтей перед покраской, он легко позволит вытереть любые неточные мазки.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Защитить ступни от появления волдырей можно с помощью дезодоранта. Если смазать им ступни, он будет препятствовать обуви натирать ногу.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

C отечностью после алкогольных излишеств можно бороться с помощью льда. Прикладывайте кулечек с кусочками льда на лицо в течение нескольких минут и оттеки пройдут.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Если чистка зубов не помогает избавиться от неприятного чесночного запаха изо рта, попробуйте пожевать какие-нибудь зеленые овощи, например, шпинат или петрушку.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Не пытайтесь вырывать волоски в носу. Это очень болезненно и может привести к инфекции. Лучше воспользуйтесь триммером на аккумуляторных батарейках. Это устройство просто в использовании, безопасно и позволит вам легко сбрить все нежелательные волоски или корректировать их длину.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

Тесная новая обувь может причинять неудобство и боль в течение нескольких недель, пока не разносится. Но эту проблему можно устранить намного быстрее. Просто наденьте пару толстых носков, на носки наденьте туфли, а затем возьмите фен и разогревайте туфли, особенно в тех местах, где они больше всего давят. После процедуры вы тут же почувствуете, как удобно сидят на вас эти туфли.

Полезные советы для тех, кому небезразлична собственная внешность и личный комфорт

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