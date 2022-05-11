Подкормка для пионов для пышного цветения

Пионы — одни из самых любимых цветов миллионов садоводов. Если вы тоже восхищаетесь этим цветком, узнайте, как подкормить его, чтобы он рос пышной шапочкой как можно дольше!







Первая подкормка пионов проводится весной задолго до цветения. Пионам нравится подкормка в следующих пропорциях: азот 1, фосфор 2, калий 1. Поэтому если вы берёте классическую комплексную подкормку, то на 1/3 в неё нужно будет добавить суперфосфат. На один куст пионов рассыпается примерно 50-70 гр. сухого удобрения.







Следующая подкормка проводится, когда у пионов появились зачатки бутонов (период бутонизации). В эту пору нужно дать удобрение без азота, чтобы цветки выросли крупными и пышными. Поэтому подкормка проводится только фосфорно-калийным удобрением (например, монокалийфосфат). Данная подкормка проводится в жидком виде (гранулы растворяются в воде согласно инструкции). Монокалийфосфат можно заменить обычной золой. На 10 л воды всыпьте 1 л банку золы, размешайте и полейте кусты. Третья подкормка проводится через неделю после начала цветения, тоже фосфорно-калийным удобрением.







Также весной крайне необходимо провести обрезку сухих, старых веток, которые могут быть источником болезней пионов. А после подкормок куст пиона следует замульчировать перегноем.

Подробнее о подкормках для пиона смотрите в видео ниже: