Восточный экспресс — знаменитый пассажирский поезд класса «люкс Кристин» частной компании Orient-Express Hotels, ходивший между Парижем и Константинополем с 1883 года. Он описан в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».



В мире осталось только 2 поезда, запущенных в 1883 году. Один из них ржавеет в Бельгии. Туда мы и отправляемся.







1. Идея «Восточного экспресса» принадлежит бельгийцу Жоржу Нагельмакерсу. В 1889 году поезд преодолевал путь от Парижа до Константинополя, превышающий 3000 км, за 67 часов. (Фото Brian Romeijn):







2. Уже позже «Восточным экспрессом» стали называть все европейские поезда-люкс, чьи одно-двухместные купе отделаны в стиле ар-деко. (Фото Brian Romeijn):







3. Ржавые потолки, изъеденные молью сиденья — всё это выглядит впечатляюще, тем не менее. (Фото Brian Romeijn):







4. Кабина машиниста. (Фото Brian Romeijn):







5. Первый Восточный экспресс покинул Париж и отправился в Вену 4 октября 1883 года. (Фото Brian Romeijn):







6. (Фото Brian Romeijn):







7. Восточный экспресс – один из двух оригинальных поездов, выпущенных на маршрут в 1883 году. Бельгия, 2016 год. (Фото Brian Romeijn):







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