15 распространённых заблуждений, в которые продолжает верить современный человек

Плывет Земля в столетиях...
Не смотря на развитие научно-технического прогресса, и сегодня остаётся множество заблуждений, в которые продолжает верить современный человек. В этом обзоре мы развеем самые распространённые мифы.
1. Крэппер изобрел унитаз со смывом
Распространенное заблуждение: Томас Крэппер изобрел унитаз со смывом.
На самом деле, это изобретение на несколько тысяч лет старше. Туалеты со смывом фактически использовались цивилизацией долины Инда еще в XXVI веке до н.э.
2. Эдисон изобрел электрическую лампочку
Распространенное заблуждение: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.
Так гласит популярный миф. А на самом деле более 20 изобретателей придумали лампы накаливания перед Томасом Эдисоном.
3. Солнце желтого цвета
Распространенное заблуждение: Солнце желтого цвета.
Все привыкли видеть днем на небе «желтый светящийся шарик». Но если бы люди увидели лучи Солнца, которые не преломляются в атмосфере, то они поняли бы, что Солнце самом деле белое.
4. Превратись Солнце в черную дыру, «засосет» Землю
Распространенное заблуждение: превратись Солнце в черную дыру, «засосет» Землю.
Если бы Солнце превратилось в черную дыру, то орбиты планет в основном даже не изменились бы. Сила притяжения Солнца в виде черной дыры продолжила бы работать, как сейчас, за исключением того, что на близком расстоянии из его «объятий» уже невозможно было бы улизнуть.
5. Эйнштейн не знал математики
Распространенное заблуждение: Эйнштейн не знал математики.
Это полная чушь. На самом деле, он был профессионалом в исчислении и дифференциальных уравнениях уже в возрасте 14 лет. Подобный слух, скорее всего, появился потому, что Эйнштейн с первой попытки не справился со вступительным экзаменом в швейцарскую Федеральную политехническую школу. Но при этом стоит учитывать, что он был на 2 года моложе остальных детей, а также, что экзамен именно по математике мальчик сдал с блеском.
6. Земля плоская!
Распространенное заблуждение: Земля плоская!
Со времен Платона и Аристотеля, т.е. примерно с 300 годов до нашей эры, были люди, которым было известно, что Земля на самом деле сферической формы.
7. Земля вращается вокруг Солнца
Распространенное заблуждение: Земля вращается вокруг Солнца.
На самом деле, Земля вращается вокруг центра масс Солнечной системы. Его техническое название - барицентр.
8. Форд изобрел автомобиль и конвейер
Распространенное заблуждение: Форд изобрел автомобиль и конвейер.
Нет, это отнюдь не его изобретение. Как правило, изобретателем современного автомобиля считается Карл Бенц, а сборочная линия на то время уже существовала в течение некоторого времени. Генри Форд просто пригласил Томаса Эдисона и улучшил машины достаточно, чтобы люди захотели купить его продукцию.
9. Люди с фотографической памятью помнят все
Распространенное заблуждение: люди с фотографической памятью помнят все.
Если когда-нибудь кто-то скажет, что у него фотографическая память, то есть вероятность, что он либо лжет, либо преувеличивает. Нет никаких доказательств, чтобы доказать существование фотографической или эйдетической памяти.
10. Подсолнухи поворачиваются к солнцу
Распространенное заблуждение: подсолнухи поворачиваются к солнцу.
В некотором смысле это верно ... но только до того, как головки цветков открываются. После того они повернуты весь день на восток.
11. Полушария мозга имеют различные функции
Распространенное заблуждение: полушария мозга имеют различные функции.
Это классическое убеждение в популярной психологии. Оба полушария мозга примерно делают одно и то же. Конечно, некоторые функции могут быть больше представлены одним полушарием, но даже это зависит сугубо от человека.
12. Хамелеоны сливаются с окружающей средойhttp://funhere.ru/?p=20731
Распространенное заблуждение: хамелеоны сливаются с окружающей средой.
Хамелеоны меняют цвет только для общения. Это не имеет ничего общего с их окружением.
13. Макбуки не заражаются вирусами
Распространенное заблуждение: макбуки не заражаются вирусами.
На самом деле, это вовсе не так. Просто для Mac OS (на которой и работают «макбуки») пишут очень мало вирусов. А причиной этого является то, что обладателями компьютеров от Apple являются мало людей.
14. Апельсины названы в честь оранжевого цвета
Распространенное заблуждение: апельсины названы в честь оранжевого цвета.
На самом деле, все было наоборот. Несколько сотен лет назад оранжевый считался оттенком красного цвета.
15. В средние века умирали молодыми
Распространенное заблуждение: в средние века умирали молодыми.
Средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, но это было в значительной степени обусловлено высокой детской смертностью. Люди, которые доживали до 21 года, в среднем жили 64 года.
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