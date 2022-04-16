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15 распространённых заблуждений, в которые продолжает верить современный человек


Плывет Земля в столетиях...

Плывет Земля в столетиях...

Не смотря на развитие научно-технического прогресса, и сегодня остаётся множество заблуждений, в которые продолжает верить современный человек. В этом обзоре мы развеем самые распространённые мифы.

1. Крэппер изобрел унитаз со смывом


Распространенное заблуждение: Томас Крэппер изобрел унитаз со смывом.

Распространенное заблуждение: Томас Крэппер изобрел унитаз со смывом.

 

На самом деле, это изобретение на несколько тысяч лет старше. Туалеты со смывом фактически использовались цивилизацией долины Инда еще в XXVI веке до н.э.

2. Эдисон изобрел электрическую лампочку


Распространенное заблуждение: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.

Распространенное заблуждение: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.

 

Так гласит популярный миф. А на самом деле более 20 изобретателей придумали лампы накаливания перед Томасом Эдисоном.

3. Солнце желтого цвета


Распространенное заблуждение: Солнце желтого цвета.

Распространенное заблуждение: Солнце желтого цвета.

 

Все привыкли видеть днем на небе «желтый светящийся шарик». Но если бы люди увидели лучи Солнца, которые не преломляются в атмосфере, то они поняли бы, что Солнце самом деле белое.

4. Превратись Солнце в черную дыру, «засосет» Землю


Распространенное заблуждение: превратись Солнце в черную дыру, «засосет» Землю.

Распространенное заблуждение: превратись Солнце в черную дыру, «засосет» Землю.

 

Если бы Солнце превратилось в черную дыру, то орбиты планет в основном даже не изменились бы.
Сила притяжения Солнца в виде черной дыры продолжила бы работать, как сейчас, за исключением того, что на близком расстоянии из его «объятий» уже невозможно было бы улизнуть.

5. Эйнштейн не знал математики


Распространенное заблуждение: Эйнштейн не знал математики.

Распространенное заблуждение: Эйнштейн не знал математики.

 

Это полная чушь. На самом деле, он был профессионалом в исчислении и дифференциальных уравнениях уже в возрасте 14 лет. Подобный слух, скорее всего, появился потому, что Эйнштейн с первой попытки не справился со вступительным экзаменом в швейцарскую Федеральную политехническую школу. Но при этом стоит учитывать, что он был на 2 года моложе остальных детей, а также, что экзамен именно по математике мальчик сдал с блеском.

6. Земля плоская!


Распространенное заблуждение: Земля плоская!

Распространенное заблуждение: Земля плоская!

 

Со времен Платона и Аристотеля, т.е. примерно с 300 годов до нашей эры, были люди, которым было известно, что Земля на самом деле сферической формы.

7. Земля вращается вокруг Солнца


Распространенное заблуждение: Земля вращается вокруг Солнца.

Распространенное заблуждение: Земля вращается вокруг Солнца.

 

На самом деле, Земля вращается вокруг центра масс Солнечной системы. Его техническое название - барицентр.

8. Форд изобрел автомобиль и конвейер


Распространенное заблуждение: Форд изобрел автомобиль и конвейер.

Распространенное заблуждение: Форд изобрел автомобиль и конвейер.

 

Нет, это отнюдь не его изобретение. Как правило, изобретателем современного автомобиля считается Карл Бенц, а сборочная линия на то время уже существовала в течение некоторого времени. Генри Форд просто пригласил Томаса Эдисона и улучшил машины достаточно, чтобы люди захотели купить его продукцию.

9. Люди с фотографической памятью помнят все


Распространенное заблуждение: люди с фотографической памятью помнят все.

Распространенное заблуждение: люди с фотографической памятью помнят все.

 

Если когда-нибудь кто-то скажет, что у него фотографическая память, то есть вероятность, что он либо лжет, либо преувеличивает. Нет никаких доказательств, чтобы доказать существование фотографической или эйдетической памяти.

10. Подсолнухи поворачиваются к солнцу


Распространенное заблуждение: подсолнухи поворачиваются к солнцу.

Распространенное заблуждение: подсолнухи поворачиваются к солнцу.

 

В некотором смысле это верно ... но только до того, как головки цветков открываются. После того они повернуты весь день на восток.

11. Полушария мозга имеют различные функции


Распространенное заблуждение: полушария мозга имеют различные функции.

Распространенное заблуждение: полушария мозга имеют различные функции.

 

Это классическое убеждение в популярной психологии. Оба полушария мозга примерно делают одно и то же. Конечно, некоторые функции могут быть больше представлены одним полушарием, но даже это зависит сугубо от человека.

12. Хамелеоны сливаются с окружающей средойhttp://funhere.ru/?p=20731


Распространенное заблуждение: хамелеоны сливаются с окружающей средой.

Распространенное заблуждение: хамелеоны сливаются с окружающей средой.

 

Хамелеоны меняют цвет только для общения. Это не имеет ничего общего с их окружением.

13. Макбуки не заражаются вирусами


Распространенное заблуждение: макбуки не заражаются вирусами.

Распространенное заблуждение: макбуки не заражаются вирусами.

 

На самом деле, это вовсе не так. Просто для Mac OS (на которой и работают «макбуки») пишут очень мало вирусов. А причиной этого является то, что обладателями компьютеров от Apple являются мало людей.

14. Апельсины названы в честь оранжевого цвета


Распространенное заблуждение: апельсины названы в честь оранжевого цвета.

Распространенное заблуждение: апельсины названы в честь оранжевого цвета.

 

На самом деле, все было наоборот. Несколько сотен лет назад оранжевый считался оттенком красного цвета.

15. В средние века умирали молодыми


Распространенное заблуждение: в средние века умирали молодыми.

Распространенное заблуждение: в средние века умирали молодыми.

 

Средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, но это было в значительной степени обусловлено высокой детской смертностью. Люди, которые доживали до 21 года, в среднем жили 64 года.

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15 распространённых заблуждений, в которые продолжает верить современный человек

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15 распространённых заблуждений, в которые продолжает верить современный человекПодписаться на мой Instagram
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