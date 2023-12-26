Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен

Итак, впереди нас ждут долгие майские праздники и потому нужно заранее продумать, как минимизировать вред от этого отдыха.









Спортсменам и прочим ярым ценителям ЗОЖ мы передаем пламенный привет (с нотками белой зависти), для всех прочих же собрали здесь рейтинг самого вредного и самого полезного алкоголя. Берегите себя, употребляйте умеренно и только то, что не будет уж очень сильно сажать ваш многострадальный организм!







Ром

Текила

Водка

Виски

Коньяк