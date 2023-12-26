Как готовить макароны, чтобы от них не толстеть: Секрет стройности Софи Лорен

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С нами не соскучишься!

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Итак, впереди нас ждут долгие майские праздники и потому нужно заранее продумать, как минимизировать вред от этого отдыха.

Алкоголь, щадящий здоровье


Спортсменам и прочим ярым ценителям ЗОЖ мы передаем пламенный привет (с нотками белой зависти), для всех прочих же собрали здесь рейтинг самого вредного и самого полезного алкоголя. Берегите себя, употребляйте умеренно и только то, что не будет уж очень сильно сажать ваш многострадальный организм!

Алкоголь, щадящий здоровье

Ром


Пятнадцать человек и бутылка рома — практически компания, собравшаяся просто подлечить здоровье. Особенно полезен (если забыть, что это все-таки алкоголь) считается ром кубинский: здесь можно найти большое количество калия, фосфора и цинка. Почти мультивитаминный комплекс!

Алкоголь, щадящий здоровье

Текила


На серьезное всенощное застолье лучше будет взять текилу. Агава, из которой предприимчивые мексиканцы гонят этот национальный самогон, содержит полисахариды фруктаны — они помогают регулировать кислотность желудка. Если пить текилу по правилам с солью (а не по-русски, из горлышка), то с утра похмелье будет легче — соль задержит воду в организме.

Алкоголь, щадящий здоровье

Водка


Родная наша водочка уже не одну тысячу человек довела до белой горячки. Однако фактически именно водка является чуть ли не самым безопасным для организма крепким алкоголем. Без красителей, без ароматизаторов — чистый, будто младенческие слезы дистиллят. Злоупотреблять вот ей не стоит, печень одинаково не любит что чистый дистиллят, что грязный.

Алкоголь, щадящий здоровье

Виски


Лет десять тому назад врачи с удивлением обнаружили, что виски является прекрасным источником чудесной эллаговой кислоты, способной убивать раковые клетки. Полезная штука! Однако, как лекарство буржуйский напиток использовать все же не стоит. Концентрация этанола в виски очень высока — вот почему пьянеешь от него быстро.

Алкоголь, щадящий здоровье

Коньяк


Самое удивительное, что благородный коньяк вреднее всего вышеперечисленного. Все дело в сроках хранения: чем старше коньяк, тем он лучше, правда? Нет, не правда. Годы хранения насыщают напиток кучей спиртовых фракций и вредных веществ. Собственно, пить коньяк в больших количествах не только глупо, но и вредно — с таким же успехом можно парами ртути подышать. 50 миллилитров коньяка в день это тот максимум, который не будет вреден организму.

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