Как простой аптекарь стал великим пророком и другие факты из жизни знаменитого Нострадамуса

Мишель де Нострадам.

Рождение и отрочество

Нострадамус: Образование

Нострадамус и чума

Против чумы Нострадамус боролся, уча пациентов соблюдать гигиену.

Из-за того, что Нострадамус не смог спасти от чумы собственную жену и детей, общество от него отвернулось.

Нострадамус и оккультизм

Нострадамус предсказал одному монаху, что тот будет папой - и это сбылось.

Пророчества Нострадамуса

Нострадамус издавал свои пророчества в альманахах.

Екатерина Медичи.

Нострадамус помог Екатерине Медичи излечиться от бесплодия.

Екатерина Медичи была всегда благодарна Нострадамусу и прислушивалась к его советам.

Смерть Нострадамуса

Дом Нострадамуса.

Дом, где жил Мишель де Нострадам.

Наследие Нострадамуса

Памятник Нострадамусу в его родном городе.