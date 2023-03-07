Как простой аптекарь стал великим пророком и другие факты из жизни знаменитого Нострадамуса

Имя Нострадамуса на слуху до сих пор, хоть со дня его смерти и прошло уже более четырёх столетий. Этот знаменитый французский астролог и врач, фармацевт и алхимик, который помог в своё время побороть чуму. Особенно этот человек знаменит своими катренами, рифмованными пророчествами, снискавшими ему мировую славу и верность последователей на века вперёд. Уникальность предсказаний Нострадамуса состоит в том, что они столь туманно составлены, что их можно привязать к любым знаковым историческим событиям. Как удалось простому аптекарю, которого даже выгнали из университета, завоевать такой почёт и вписать навеки своё имя в историю?
Нострадамусу приписывают точное предсказание всех наивесомейших исторических событий, от Французской революции до появления Адольфа Гитлера. Некоторые исследователи находят в его пророчествах даже записи, которые предсказывают пандемию коронавируса в 2020 году. Согласно Нострадамусу, конец света произойдёт в 3797 году.
Мишель де Нострадам.
Рождение и отрочество
Мишель де Нострадам родился по одним сведениям 14, по другим - 21 декабря 1503 года, на юге Франции в городке Сен-Реми-де-Прованс. Он был одним из девяти детей, родившихся у Ренье де Сен-Реми и её мужа Жоме де Нострадам, состоятельного торговца зерном и нотариуса еврейского происхождения. Дед Жоме, Гай Гассонет, обратился в католицизм полвека назад и изменил фамилию на Нострадам, чтобы избежать преследований во время буйства инквизиции.
О детстве Мишеля известно мало. По различным свидетельствам можно лишь судить о том, что мальчик был чрезвычайно умён, прекрасно учился. Вначале его образованием занимался дедушка по материнской линии — Жан де Сен-Реми. Он уже тогда видел интеллектуальный потенциал внука. Обучил дед Мишеля основам латинского, греческого, иврита и математики.
Также по всей видимости именно старик де Сен-Реми познакомил его древними еврейскими традициями, основами веры и такой небесной наукой, как астрология. Уже в детстве, будущий пророк получил представление о небесных светилах и о том, как планеты влияют на человеческую судьбу.
Нострадамус: Образование
В 14 лет Мишель де Нострадам поступил в Авиньонский университет для изучения медицины. Однако всего лишь через год он был вынужден покинуть страну из-за вспышки бубонной чумы. Согласно собственным рассказам об этом времени, Нострадамус путешествовал по сельской местности. Он исследовал и изучал различные травы и их лекарственные свойства, а также работал аптекарем.
В 1522 году Мишель поступил в университет Монпелье, чтобы получить степень доктора медицины. Нострадам часто спорил с католическими священниками по поводу их учения, отвергающего астрологию. Для чиновников из университета это было нежелательно и они искали возможности исключить неудобного студента.
Такая причина была найдена: руководству учебного заведения стало известно об опыте работы Мишеля аптекарем. Это считалось недопустимым и Нострадам был исключён. Хотя некоторые источники утверждают, что Мишель получил лицензию на медицинскую практику. В это самое время его имя претерпело латинизацию, и он стал Нострадамусом.
Нострадамус и чума
В течение следующих нескольких лет Нострадамус путешествовал по Франции и Италии, леча жертв чумы. В то время от этой хвори не было никакого известного лекарства. Большинство докторов полагалось на зелья из ртути, практику кровопускания и одевания пациентов в пропитанные чесноком одежды.
Против чумы Нострадамус боролся, уча пациентов соблюдать гигиену.
Нострадамус разработал несколько очень прогрессивных методов борьбы с чумой. Он не пускал своим пациентам кровь, вместо этого он их учил соблюдать элементарные и весьма эффективные правила гигиены. Он также был инициатором удаления с улиц заражённых чумой трупов. Мишель прославился тем, что создал «розовую таблетку», травяную пастилку из плодов шиповника (богатую витамином С), которая принесла некоторое облегчение пациентам с лёгкими формами чумы.
Успех в излечении чумы был настолько впечатляющим, что Нострадамус стал настоящей местной знаменитостью. Хотя практически всё это объясняется соблюдением чистоты его пациентами, диетой с низким содержанием жиров и обеспечение достаточным количеством свежего воздуха. Благодаря этой практике он сколотил некоторое состояние.
В 1531 году Нострадамуса пригласил к сотрудничеству один из самых известных учёных того времени, Жюль-Сезар Скалигер. Мишель переехал к нему в Ажен, в юго-западной части Франции. Там он женился и в последующие несколько лет у него родилось двое детей. Его семья умерла, предположительно, от чумы, пока Мишель был в Италии по своим медицинским делам. Из-за этого он потерял расположение Скалигера и его практически перестали принимать в обществе.
Из-за того, что Нострадамус не смог спасти от чумы собственную жену и детей, общество от него отвернулось.
Нострадамус и оккультизм
Однажды бесцеремонно сделанное замечание о религиозной статуе, едва не стоило Нострадамусу больших проблем. Он был обвинён в ереси и должен был предстать перед судом инквизиции. Мишель принял мудрое решение — бежать из провинции. После этого он провёл несколько лет в путешествии по Италии, Греции и Турции.
Нострадамус предсказал одному монаху, что тот будет папой - и это сбылось.
Одна из легенд о Нострадамусе повествует о том, как во время поездки по Италии он пережил психологическое пробуждение. Это произошло во время встречи с монахами-францисканцами, одного из которых он назвал будущим папой. Это пророчество сбылось полностью: в 1585 году этот монах, по имени Феличе Перетти, был рукоположен и стал папой Сикстом V.
Инквизиция всё ещё угрожала Нострадамусу и он решает вернуться во Францию, чтобы возобновить практику лечения чумы. Мишель осел в своём родном городе и женился на богатой вдове, Анне Понсарде. Последняя родила ему шестерых детей — трёх мальчиков и трёх девочек. Мишель занимался медициной и написал две книги.
В течение нескольких последующих лет он увлёкся оккультизмом. Нострадамус часами мог медитировать в своём кабинете над чашей, наполненной отварами различных трав. От этого у него были различные видения. Именно они стали основой его пророчеств. Увлечение астрологией повлекло за собой написание Нострадамусом первого альманаха на эту тему. Там он изложил свои видения, местный фольклор и прогноз на будущий год. Этот труд имел большой успех.
Пророчества Нострадамуса
Нострадамус издавал свои пророчества в альманахах.
Через несколько лет пророческие видения стали основой всех работ Нострадамуса. Он хотел написать десять томов, которые бы содержали его предсказания на целых две тысячи лет вперёд. По невыясненным причинам, Мишель излагал свои пророчества в зашифрованной форме. Нострадамус использовал катрены — четверостишия, иногда смесь иных языков. Возможно, он боялся преследований со стороны церкви. Хотя особых проблем у Мишеля с церковью не было. Нострадамус был чрезвычайно популярен и пользовался особым покровительством Екатерины Медичи.
Екатерина Медичи.
Жена французского короля Генриха II была самой горячей поклонницей Мишеля. Она прочла его альманах, где он намекал на угрозы её семье и вызвала Нострадамуса в Париж. Несколько лет спустя он стал её советником и личным врачом.
Нострадамус помог Екатерине Медичи излечиться от бесплодия.
Екатерина Медичи была всегда благодарна Нострадамусу и прислушивалась к его советам.
Нострадамус утверждал, что его пророчества основаны на астрологии - искусстве прогнозировать будущие события путём расчёта положения различных небесных тел по отношению к Земле. Его источники включают отрывки из классических историков, таких как Плутарх, а также других средневековых летописцев, которых он цитировал.
Многие исследователи полагают, что Нострадамус занимался тем, что перефразировал различные пророчества о конце света (в основном из Библии), а затем через призму астрологических прогнозов прошлого, спроецировал эти события в будущее. Также есть сведения о том, что не все были так уж очарованы предсказаниями Нострадамуса. Профессиональные астрологи критиковали его за грубые ошибки в расчётах.
Смерть Нострадамуса
Дом Нострадамуса.
Как очень многие люди его лет в то время, Нострадамус страдал от подагры и артрита. В последние годы своей жизни он был подвержен сильным отёкам. Из-за застоя жидкости в тканях, у Мишеля развилась патологическая сердечная недостаточность. Нострадамус знал время своей смерти. В последних числах июня он вызвал своего адвоката и составил завещание. Вечером Мишель сказал своему секретарю, что утром его не будет в живых. На следующий день он был найден мёртвым.
Дом, где жил Мишель де Нострадам.
Наследие Нострадамуса
Большинство катренов Нострадамуса говорили о таких потрясениях, как войны, землетрясения, эпидемии. Поклонники его трудов приписывают пророку предсказания о Наполеоне, Гитлере, создании атомной бомбы, террористическом акте 11 сентября 2001 года. Некоторые утверждают, что Нострадамус предвидел и пандемию COVID-19.
Секрет популярности Нострадамуса, очевидно, от части объясняет тот факт, что его катрены полны неопределённостей и недосказанностей. Отсутствие какой-либо конкретики в предсказаниях, позволяет их цитировать выборочно, привязывая к любым похожим драматическим историческим событиям. Многие учёные считают, что Нострадамус записывал свои предсказания не ради славы пророка. Он просто завуалированно комментировал события и людей своего времени. Как бы то ни было, этот средневековый врач до сих пор является авторитетом для тех, кто пытается заглянуть в будущее и найти там ответы на сложные жизненные вопросы.
Памятник Нострадамусу в его родном городе.
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