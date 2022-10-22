Из-за чего Брэдли Купер чуть не стал инвалидом и другие любопытные факты о звёздном актёре

Об этом ярком и харизматичном голливудском актере его коллеги отзываются не иначе, как «мне не приходилось встречать ранее настолько обаятельного человека». Что ж, природные данные актера позволили ему быстро завоевать свою армию зрителей, а ум и талант сценариста и режиссера – получить лестные отзывы критиков и номинации на самые престижные премии в сфере искусства, такие как «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и «Тони». Мы же в этой статье не станем рассказывать его биографию и вспоминать весь творческий путь, а хотим вспомнить лишь самые любопытные факты из его биографии.
Детская мечта
Брэдли Купер молодой. Источник фото: lookw.ru
Кем быть? На этот вопрос маленький Брэдли отвечал однозначно. И вовсе не желание стать знаменитым космонавтом или популярным актером владело детским сознанием – мальчик хотел стать настоящим ниндзя. Чуть позже мечта несколько трансформировалась в более обыденное и не столь мистическое выучиться на солдата. Он даже всерьез планировал отдавать документы в военную академию, однако некоторые проблемы со здоровьем и уговоры родителей, которые, кстати говоря, имели самые мирные профессии (мать – домохозяйка, отец – биржевой маклер), все же возовладали, и Купер поступил в университет.
Мог стать инвалидом
Брэдли Купер. Источник фото: wi-fi.ru
В детстве у будущего актера диагностировали опухолевидное образование в среднем ухе, из-за которого ему пришлось перенести несколько хирургических вмешательств. Поначалу врачи даже не давали оптимистичных прогнозов, намекая, что для мальчика все это может закончиться потерей слуха. Но все обошлось, единственное, до сих пор Брэдли приходится использовать специальные затычки, когда он собирается нырнуть в бассейн. В подростковом же возрасте непоседливому мальчику вновь потребовалось внимание врачей: упавшая стеклянная лампа рассекла ему кожу. Из-за шрамов ему понадобилась пластическая операция. К счастью, молодой организм быстро регенерировал кожный покров, и последствия шалостей с возрастом стали незаметны. Так что Брэдли Купер смог с гордостью носить звание одного из самых привлекательных мужчин Голливуда.
Актерство и католицизм
Брэдли Купер. Источник фото: Pinterest
По воспоминаниям актера, серьезное желание приобщиться к драматическому искусству у него появилось после просмотра культовой картины Дэвида Линча «Человек-слон». Юношу настолько поразило увиденное, что он сам стал искать в интернете информацию о жизни известных актеров, увлекся историей кинематографа и самостоятельно записался в театральный кружок. По настоянию отца-католика Купер-младший подал документы в католический университет Вилланова, затем перевелся в Джорджтаунский. Но ни первое, ни второе учебное заведение не давало творчески одаренному парню найти себя.
Поэтому Брэдли принял решение взять студенческий кредит в сумме 70 тысяч долларов и поступить в драматическую школу г.Нью-Йорка. Что ж, как видим, это был верный путь! Кстати, в 2015 году Брэдли Купер получил престижную театральную премию «Тони» за лучшую мужскую роль. Пьеса называлась «Человек-слон».
Высокая кухня
Брэдли Купер
В 2005 году на телеэкраны выходит сериал «Секреты на кухне». Купер в нем сыграл разгульного повара Джека, который открыл свой ресторан. Во многом этот персонаж был похож на самого актера – такой же разгульный и бесшабашный, и такой же талантливый повар. Да-да, оказалось, что Брэдли может готовить не только омлет, а весьма уверенно ведет себя за кухонной плитой. Еще в детстве он любил и умел готовить, а любимым блюдом в его исполнении были равиоли, которые научила делать его бабушка. Эти способности оценил его наставник по фильму «Шеф Адам Джонс» - настоящий мастер своего дела шеф Маркус Уорейнг, обладатель звезды «Мишлен». Он поведал журналистам, что уже на первых уроках был приятно удивлен высокими кулинарными способностями актера.
Ключ к сердцам красавиц
Брэдли Купер и Ирина Шейк. Источник фото: 123ru.net
По мнению актера, он скорее домосед и обычный парень, нежели красавчик и сердцеед. Тем не менее благодаря мужской харизме он легко подбирал ключики к сердцам лучших девушек Америки и не только. В 2006 году, еще не будучи актером А-категории, он обручился с Дженнифер Эспозито, уже получившей премию Гильдии киноактеров США. Однако этот брак просуществовал совсем недолго – через 4 месяца Брэдли подал на развод. Новый роман вспыхнул уже на съемочной площадке фильма «Дело №39». Партнершей по картине была Рене Зеллвегер, и вскоре пара подтвердила свои отношения. Но до свадьбы дело так и не дошло.
Хотя все признавали, что пара выглядит вместе очень мило, актер так и не сделал предложения. По одной из версий, Купер, добившийся к этому моменту мировой известности, просто побоялся громких клятв. После золотой блондинки Рене вкусы Купера поменялись, и уже следующей его пассией стала яркая брюнетка Зои Салдана. Ее сменила Сьюки Уотерхаус, с которой актер имел романтические отношения почти два года. Возможно, они продолжались бы и дольше, но Сьюки попросила поставить точки над Й. Дело в том, что Брэдли мог таинственно и внезапно исчезнуть, а потом признаться, что провел время с бывшей возлюбленной Рене. «Прибрать к рукам» взбалмошного кавалера удалось русской модели Ирине Шейк.
Весной 2015 года они вместе появились на публике, а спустя два года Ирина родила их общую дочь Лее. На съемках фильма «Звезда родилась», режиссером которого выступил сам Брэдли, у него возникли слишком дружеские отношения с Леди Гага, игравшей главную женскую роль. Они открыто флиртовали и на вручении «Оскара», однако никто из них впоследствии не подтвердил близких отношений. Но этого хватило Ирине Шейк – забрав дочь, она переехала из дома Купера в квартиру на Манхэттене.
Пара не устраивала громких скандалов, и отец по-прежнему продолжает заботиться о малышке Лее, часто вместе с ней посещая официальные мероприятия. Так что вполне возможно, что Ирина и Брэдли в будущем вновь будут вместе.
Профессиональная подготовка
Брэдли Купер
Брэдли Купер, начинавший карьеру по большей части в комедиях, долго боролся за звание серьезного драматического актера. Поэтому подготовка к съемкам в боевике «Снайпер» потребовала от него изрядного количества сил. Во-первых, актеру пришлось попотеть в спортзале. Ежедневные тренировки и специальное питание позволили набрать дополнительные 18 кг мышечной массы. И из просто привлекательного мужчины Брэдли стал настоящим накачанным красавчиком. Во-вторых, можно сказать, что сбылась его детская мечта – в подготовку к роли входили курсы по военной стрельбе. А в третьих, актер настолько увлекся миром своего персонажа, что не только познакомился с его семьей, узнал его интересы, но и стал носить его кроссовки.
Самая сложная роль
Брэдли Купер
Но не думайте, что перевоплощение в реально жившего персонажа и жизнь по спортивному расписанию – это самые сложные моменты в карьере актера. Как признавался сам Купер, по-настоящему трудным оказалось сделать из рядовой комедии, каким казался сценарий «Мальчишника в Вегасе», настоящий кинохит. Ведь, по мнению актера, важно сопереживать персонажу, а его герой Фил как раз никаких эмоций у Брэдли не вызывал.
Фанаты и их прозвище
Брэдли Купер
У остальных звезд – просто фанаты. А вот у Брэдли Купера для «своих» есть определенное название. Их называют «миникуперы» - такое забавное прозвище поклонников актера появилось благодаря шутке продюсеров музыкальной драмы «Звезда родилась».
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