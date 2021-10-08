17 вещей из советского прошлого, которые будят самые теплые воспоминания

Бытовые вещи из прошлого, о предназначении которых современники могут лишь догадываться.
Казалось бы, почти 30 лет прошло с момента распада Советского Союза, а многие до сих пор вспоминают то время с теплотой и ностальгией. Возможно, что виной тому молодость и юность, с которыми все казалось лучше. Мы же собрали 17 знаковых вещей, которые напрямую связаны с той эпохой.
1. Головоломка
Игрушка-головоломка.
Наверняка, вам знакома компьютерная игра «Дженга». Так вот эти загадочные штуковины из пластмассы - ее давние прототипы. В советские времена, задолго до появления компьютеров, молодое поколение просиживало не один час, собирая шарики по цвету.
2. Пылесос
Пылесос Ракета.
Огромный агрегат, который своим видом действительно походит на ракету, в советские времена был в каждом третьем доме. Как и другие пылесосы тех времен он работает с невероятным шумом. Данная модель оказалась настолько выносливой, что используется по сей день.
3. Машинка
Машинка на радиоуправлении.
Обычно игрушки соответствуют реалиям тех времен, когда они производятся. Поэтому, если сейчас мальчишки «катают» иномарки на пультах управления, советские дети не могли нарадоваться радиоуправляемым машинкам ВАЗ 2109.
4. Телевизор
Телевизор «КВН-49».
Черно-белый телевизор «КВН-49» является прадедушкой современных телевизоров. Несмотря на свой причудливый вид это устройство до сих пор остается в цене. Нерабочие «КВН-49» скупают за 10 тысяч рублей, а цена на исправные модели стартует от 20 тысяч.
5. Вешалка
Плечики с щетками.
Плечики для одежды с щетками для чистки тканей по бокам. Сейчас такая вещь выглядит диковато, но в советские времена считалась функциональной и пользовалась популярностью.
6. Хлебница
Классическая советская хлебница.
Неизменным атрибутом любого советского дома была хлебница. Сейчас привычка хранить хлеб в специальном контейнере сошла на нет, а раньше этот атрибут был в каждой квартире.
7. Миксер
Ручной миксер.
Советские женщины были очень сильными, иначе они просто не смогли бы управиться с этим диковинным ручным миксером, который больше похож на орудие пыток, чем на кухонный инструмент.
8. «Вятка»
Электронный прибор «Вятка».
Сейчас экзамен для получения водительских прав сдают на компьютере, а раньше для этого использовали причудливый электронный прибор под названием «Вятка 5».
9. Ролики
Предшественники современных роликов.
Четыре колеса, металлические пластины и кожаные ремешки для фиксации ноги - так в советские времена выглядели ролики. Если сравнивать их с современными, можно отметить, что изобретение сильно изменилось.
10. Машина
Детская прогулочная машинка.
Педальная машина - предел мечтаний каждого мальчишки. В 60-х годах игрушечные «Москвичи» то и дело встречались во дворах.
11. Краски
Сухие краски.
Сейчас краски выглядят совсем иначе, а раньше все дети использовали такие сухие цветные кирпичики, которые нужно было размачивать при помощи мокрой кисти.
12. Игрушка-лягушка
Игрушечная лягушка.
Эта простая незамысловатая лягушка знакома чуть ли не каждому ребенку, воспитанному в СССР. Работала она по принципу ножниц и когда ручки мыкались, лягушка подавалась вперед, как бы выпрыгивая.
13. Часы
Часы «Слава».
Механические часы «Слава» до сих пор хранятся и используются во многих домах. Всем кто с ними знаком, они запомнились достаточно громким тиканьем и очень бодрящим звоном.
14. Ковер
Плюшевые ковры.
Ковер - это еще один неизменный атрибут советской квартиры. Однако, на ряду с шерстяными коврами, стены украшали еще и плюшевыми гобеленами. На них чаще всего изображались сцены с оленями, медведями или лесными пейзажами.
15. Мясорубка
Ручная мясорубка.
Советская ручная мясорубка - вещь, которая до сих пор используется нами в быту. С ее помощью готовили вкуснейшие котлеты, перекручивали помидоры на томатный сок и многие другие продукты. Кроме того, такие мясорубки вечные, в них просто нечему ломаться.
16. Машинка для стрижки
Ручная машинка для стрижки.
Эта ручная машинка в советские времена использовалась мужчинами для стрижки волос. Управляться с ней было нелегко и это неудивительно, ведь приспособление выглядело, как орудие пыток.
17. Микрофон
Советский микрофон.
С первого взгляда сложно определить что это за приспособление и для чего его использовали. Некоторые утверждают, что устройство похоже на старый фен, но на деле это микрофон.
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