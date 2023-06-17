Питание по-японски, или Как кушать раз в день и оставаться энергичным и молодым

Наверное, многие из нас обращали внимание на японских женщин, возраст которых сложно определить, как бы мы ни старались. Практически все японки, действительно выглядят молодо, независимо от своего биологического возраста. Почему это происходит?
Согласно мнению ученых, лучше кушать один раз в день / Фото: quan-riben.cn
Ученые в последние несколько лет стали акцентировать внимание на особенном гене в нашем организме – сиртуине. Этот ген является ответственным за процесс клеточного восстановления, нашу красоту и, конечно же, молодость. Есть несколько условий, влияющих на его активацию в организме, и одним из них выступает голодный желудок. То есть, ген не будет работать, если человек не голоден на протяжении конкретно времени. Скорее всего те, кто уверен в правильности трехразового приема пищи в день и считают его единственно верным для сохранения здоровья, решат, что одноразовое питание – это абсурдная идея. Но если разобраться, то с точки зрения медицины этот вариант приема пищи можно назвать идеальным. Самое важное и интересное в методике – есть можно абсолютно все, чего душа пожелает, так как ограничения совершенно отсутствуют.
Книга «Метод Нагумо. Японская система питания» стала бестселлером / Фото: tlgrm.ru
Есть удивительная книга «Метод Нагумо. Японская система питания, которая поможет снизить вес, вернуть молодость кожи и улучшить здоровье за 4 недели». В ней подробно рассказывается, как сохранить свой организм, сделать его здоровым и отсрочить старость.
1. Одноразовое питание - суть системы и образа жизни
Принимать пищу один раз в день рекомендуется в вечернее время / Фото: atlantamedicalclinic.com
Под понятием «одноразовое питание» подразумевают голодание краткосрочного характера. Другими словами, на протяжении дня вы не употребляете никакую пищу и не пьете калорийные напитки. Калории в организм попадают только один час из двадцати четырех. В основном, люди кушают ближе к вечеру, но можно выбрать наиболее подходящее для себя время. Кто-то рекомендует употреблять исключительно полезные продукты питания. На самом деле, ограничений в этом вопросе нет. Главное - режим.
Система имеет ряд плюсов:
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- можно есть все, что нравится, и вы все равно будете терять лишние килограммы;
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- сахар в крови снижается, что особенно хорошо для диабетиков;
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- улучшается деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, становится лучше память;
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- продолжительность жизни увеличивается;
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- внешний вид человека изменяется в лучшую сторону.
Минусы такого подхода в том, что первое время, пока организм не перестроится, возможно ощущение слабости, раздражительности, нервозности, постоянного чувства голода. Но со временем это проходит, появляется легкость и удовлетворение собой, своим телом.
Сами того не замечая, вы измените привычный рацион питания / Фото: tutu555.net
По мере того, как ваш режим питания будет меняться, будет улучшаться и общее состояние. Кроме того, вам просто не захочется есть те продукты, которые не имеют ценности для вас или могут навредить. Соответственно, не прилагая особых усилий и не мучая себя непонятными диетами, нередко очень даже небезопасными, вы избавитесь от лишних килограммов и забудете о многих проблемах, связанных с самочувствием. Вы не только приведете в порядок собственное тело, но и вернете коже молодость, нормальный, естественный цвет, эластичность и упругость. И это все без отказа от любимых блюд и выматывающих тренировок (умеренные физические нагрузки и занятия спортом только улучшат результат, так что об этом забывать не стоит).
2. Яркие моменты в книге, на которые стоит обратить особое внимание
Утверждение, что необходимо кушать трижды в день, ошибочное, по мнению автора книги / Фото: yandex.ua
Вероятно, регулярное недоедание и неблагоприятный опыт, связанный с ним, привели к тому, что появился миф о необходимости есть трижды в день, и что именно употребляя пищу в достаточном количестве, можно стать здоровым, а никак не наоборот.
Прием пищи один раз в день благоприятно сказывается на здоровье и внешнем виде / Фото: tlgrm.ru
Прием еды один раз в сутки ведет к двум главным целям – красивая точеная талия и молодая, упругая кожа.
Когда в процессе ряда экспериментов рацион животных был изменен путем снижения количества еды, их шерсть приобрела блеск, они стали выглядеть более красивыми и молодыми, а в поведении появилась активность.
Рис, овощи и суп - традиционные японские блюда / Фото: probento.blogspot.com
В переводе на наш язык «итинити иссёку» обозначает «один день – одна еда». В Японии сюда входят традиционные национальные блюда: порция риса, овощей, а также суп. Но выбирать блюда для себя можно и другие. Все зависит от вашего личного желания и вкусовых пристрастий.
Благодаря описанной в книге методике обменные процессы активизируются / Фото: liveinternet.ru
Если снизить калорийность употребляемой еды и полностью перестроиться на японскую кухню по типу низкокалорийного супа, свежих овощей плюс, естественно, рис, то масса тела стремительно уменьшится, улучшится физическое состояние. Исходя из собственного опыта, автор книги утверждает, что при соблюдении низкокалорийной диеты и потреблении исключительно полноценных продуктов питания, обменные процессы в организме активизируются.
Преимущество методики в отсутствии необходимости ограничения в любимых продуктах / Фото: diet-diet.ru
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