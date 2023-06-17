Питание по-японски, или Как кушать раз в день и оставаться энергичным и молодым

Согласно мнению ученых, лучше кушать один раз в день / Фото: quan-riben.cn

Книга «Метод Нагумо. Японская система питания» стала бестселлером / Фото: tlgrm.ru

1. Одноразовое питание - суть системы и образа жизни

Принимать пищу один раз в день рекомендуется в вечернее время / Фото: atlantamedicalclinic.com







можно есть все, что нравится, и вы все равно будете терять лишние килограммы;















сахар в крови снижается, что особенно хорошо для диабетиков;















улучшается деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, становится лучше память;















продолжительность жизни увеличивается;















внешний вид человека изменяется в лучшую сторону.









Сами того не замечая, вы измените привычный рацион питания / Фото: tutu555.net

2. Яркие моменты в книге, на которые стоит обратить особое внимание

Утверждение, что необходимо кушать трижды в день, ошибочное, по мнению автора книги / Фото: yandex.ua

Прием пищи один раз в день благоприятно сказывается на здоровье и внешнем виде / Фото: tlgrm.ru

Рис, овощи и суп - традиционные японские блюда / Фото: probento.blogspot.com

Благодаря описанной в книге методике обменные процессы активизируются / Фото: liveinternet.ru

Преимущество методики в отсутствии необходимости ограничения в любимых продуктах / Фото: diet-diet.ru