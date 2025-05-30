Зачем на самом деле в СССР молоко продавали в треугольных пакетах

Советское молоко/ фото: Pinterest. Com, m.fotostrana.ru
В эпоху СССР молоко было принято продавать в стеклянных бутылках емкостью 500 миллилитров и 1 литр, а затем в производстве произошли масштабные изменения. На полках и в холодильниках появились картонные пирамидки, в которых было молоко. Люди и представить не могли, что такое молоко станет символом советского времени.
1. Копия египетских пирамид
Молоко в треугольном пакете/ фото: back-in-ussr.com
Форма новой упаковки для молока была выбрана неслучайно. На эту тему советские люди даже придумывали небылицы. Якобы она является копией египетских пирамид — теперь в молоке будет концентрироваться позитивная энергия. Также поговаривали, что упаковку подсмотрели во Франции — вдохновением стала Эйфелева башня. Однако все намного проще. Идея создания новой упаковки возникла в Швеции. Компания Tetra Pak выпустила упаковку в виде тетраэдра — вид треугольной пирамиды с одинаковыми гранями. А Советский Союз просто купил шведскую технологию во время обмена инноваций производства между СССР и Западом.
2. Почему была выбрана форма тетраэдра
Молочный завод СССР/ фото: mokostav.com
Официально считается, что пирамидальную форму придумал Рубен Раусинг, основатель компании «Тетра Пак». Однако есть и вторая теория, в которой говорится, что «треугольники» для молока выдумал Эрик Валленберг, сотрудник лаборатории компании. Однажды лаборант простудился и во время температуры во сне ему приснился технологический процесс — картонный цилиндр сжимался в нескольких местах и получалась необычная упаковка. Он рассказал своему директору, который быстренько запатентовал идею.
3. Запуск производства в Швеции
Советское молоко/ фото:yaplakal.com
В 1952 году начался выпуск новой упаковки для молока. Она получила название «Тетра Классик». Технология заключалась в том, что сначала изготавливался длинный цилиндр из картона и полиэтилена, затем эта «труба» заполнялась молоком в непрерывном режиме. В это же время в нескольких местах цилиндр пережимался и сваривался горячими пластинами. В результате складывалась пирамидка, заполненная молоком. Сотрудникам оставалось только отделить пирамидки друг от друга по шву.
Упаковка смотрелась оригинально, она была максимально устойчивой и имела лишь один недостаток — пирамидки было невозможно упаковать в контейнеры плотно. Производитель даже специально для транспортировки молока изготовил контейнеры шестиугольной формы, чтобы минимизировать расходы. Примечательно, что компания заявляла, что молоко в «пирамидках» хранится дольше, чем в привычной таре.
4. Запуск в Советском Союзе
Инструкция/ фото: m.fotostrana.ru
В СССР новую шведскую технологию решили попробовать в 1959 году. Пирамидальную форму решили использовать не только для молока, но и для кефира и сливок. Для молока выпускалась упаковка емкостью 500 и 250 миллилитров, для кефира также 500 и 250 миллилитров, а вот для сливок 250 миллилитров. Пакеты отличались цветом и рисунком. К примеру, пастеризованное молоко жирностью 2.5% имело красно-синюю цветовую гамму.
Переход на пирамидальную упаковку произошел из-за неудобства использования стеклянной тары. Молочные бутылки повышали стоимость самого молока, также они были тяжелыми, что затрудняло транспортировку как для граждан, так для предприятий. К тому же, стеклянная тара была хрупкой. Часто во время развоза продукция повреждалась — предприятия несли расходы. На этом фоне «пирамидки» стали настоящим спасением. Картонная упаковка была в несколько раз легче, не повреждалась во время транспортировки и стоила дешевле.
5. Почему «пирамидки» с молоком исчезли из продажи
Пастеризованное молоко/ фото: overclockers.ru
Молоко в новой упаковке стало пользоваться спросом у советских людей. Но в ходе многолетней эксплуатации было выявлено ряд недостатков. Во-первых, молоко в этой упаковке хранится не дольше, чем в стекле, а после вскрытия его нужно переливать в другую тару для хранения. Во-вторых, молоко иногда могло подтекать при расхождении шва. И, в-третьих, в больших объемах его было не удобно транспортировать.
Молоко в пирамидальной упаковке выпускалось до 80-х годов, а затем исчезло с прилавков. Основной причиной остановки производства стала некачественная склейка швов. Предприятия несли большие убытки из-за утечки молока. Также отказ от «пирамидок» произошел из-за старого оборудования, которое нужно было обновлять. Однако глобальные изменения в стране, связанные с «перестройкой» не позволили этого сделать. Молочная промышленность была подвергнута реформации — большая часть старых фабрик и заводов были просто закрыты.
6. Разработка упаковки «кирпич»
Молоко в прямоугольной упаковке/ фото: life-ussr.ru
После перехода на рыночную экономику уцелевшие предприятия были вынуждены искать новые варианты упаковки, которые минимизировали бы расходы на транспортировку и производство. Решение было принято снова в пользу шведской упаковки. Компания «Тетра Пак» уже активно выпускала молоко в «Тетра Бриках», пакетах прямоугольной формы. Эта форма стала самой удобной и соответствовала всем требованиям молочных комбинатов и потребителей. В СССР упаковке дали прозвище «кирпич». Советские хозяйки прямоугольные пакеты из-под молока стали складировать. Они нашли им повторное применение на кухне и в огороде. Например, если обрезать верхнюю часть пакета, получался отличный горшочек для рассады.
Несмотря на то, что «пирамидки» с молоком были придуманы в Швеции, они стали настоящим символом Советского Союза. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают эти треугольные контейнеры. Однако с 2005 года молоко в «пирамидках» снова можно найти в продаже. Компания «Тетра Пак» объявила о запуске производства молока в форме тетраэдра.
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