 Варианты использования WD-40

Популярность изначально использовавшегося в промышленности средства WD-40 обусловлена его универсальностью.

Благодаря химической формуле, вытесняющей воду, «вэдешка» легко заменяет пятновыводитель, обезжириватель, очиститель, смазку и растворы для борьбы с ржавчиной. Рассмотрим 12 бытовых ситуаций, которые можно решить с помощью WD-40 быстро и экономно.









Удалить след от карандаша

Убрать жевательную резинку

Отполировать пластиковые предметы

Отмыть пятна с одежды

Защитить обувь от влаги

Разъединить заклинившие детали

Удалить следы воска

Предотвратить появление плесени

Защитить сад от насекомых и улиток

Почистить плитку и сантехнику

Удалить следы этикеток, клея и скотча

Оттереть следы от резиновой подошвы

Рисунки, отметки, надписи на стенах, столах, подоконниках и других поверхностях могут появиться не только из-за хулиганства детей. Часто в процессе ремонта, сборки мебели, прокладки коммуникаций хозяева или строители делают «рабочие» засечки, которые позже забывают удалить. Стереть след технического карандаша или живописное творение подрастающего поколения можно, используя немного «вэдешки» и сухую тряпку.Аэрозоль подходит для очистки ламината, паркета, крашеных металлических поверхностей, деревянной и пластиковой мебели. А вот при обработке бумажных обоев может оставить разводы.Прилипшая к обуви или одежде жвачка – ситуация часто встречающаяся, но мало приятная. Если соскребать её сразу ножиком или пилочкой, можно поцарапать кожу или ткань, что навредит вещам еще больше. Стоит нанести универсальное средство на жвачку и небольшую область вокруг, а через 5 минут убрать резинку.Аналогичным способом современные хозяйки научились оттирать засохшую жвачку с пола и мебели. Состав не оставляет следов, и не разъедает лаковое покрытие.Любители засыпать с жевательной резинкой во рту тоже могут смело запасаться WD-40. Как показывают отзывы, им можно удалить жвачку, запутавшуюся в волосах. Достаточно нанести средство на колтун, а через 3-5 минут хорошенько прочесать волосы.Автолюбители уже давно стали «лечить» мелкие царапины на бамперах, фарах и дверях с помощью WD-40. Опыт получился настолько успешным, что его переняли и для бытовых нужд. С помощью аэрозоля убирают небольшие царапины на пластиковых оконных рамах, подоконниках, дверях, мебели, створках душевой кабины и т.д. Обработка составом придает блеск искусственным растениям и другим предметам, которые активно используются для декора современных интерьеров.WD-40 является отличным пятновыводителем для загрязнений органического происхождения. Чтобы убрать следы от травы, кофе, чая, крови и т.д., следует нанести аэрозоль на поверхность, а позже постирать вещь с обычным порошком. Если загрязнение старое, возможно, процедуру придется повторить пару раз.С помощью растворителя легко удалить пятна от кружек и вилок на скатертях, текстильных салфетках, полотенцах. Он справляется с последствиями протекших чернил и других красителей.Аббревиатура WD обозначает Water Displacement и дословно переводится с английского, как «вытеснение воды». Его главное предназначение – удалять лишнюю влагу там, где она способна нанести вред.Если в доме есть баллончик этого аэрозоля, можно сэкономить на защитной пропитке для обуви в сезон дождей и снегопада. Достаточно распылить средство по поверхности ботинка и дать просохнуть. Помимо гидрофобного барьера такая обработка поможет придать обуви дополнительный блеск и вернуть товарный вид. Одинаково хорошо средство подходит для кожи, нубука и текстиля.Многие обрабатывают составом сапоги и туфли, которые необходимо убрать на хранение. Особенно если место «ссылки» сезонных вещей организовано на балконе, веранде или в гараже, где возможны перепады температуры.WD-40 отличается маслянистой текстурой, поэтому довольно успешно справляется с функцией смазочного материала. В ситуациях, где что-то заклинило, заело, склеилось часто без знакомой желто-синей баночки не обойтись. С помощью WD-можно разъединить:Детали от конструктора Lego;Соединившиеся между собой пластиковые чашки или стеклянные стаканы;Заклинившие молнии на чемоданах, одежде, кофрах для хранения;Прикипевшие болты, гайки, электрические вилки и т.д.За 30 секунд жидкость просачивается даже в самые узкие щели и, уменьшая силу трения, позволяет разъединить слипшиеся детали.Любителям теплых вечерних посиделок при свечах тоже следует приобрести баллон аэрозоля. Следы от застывшего воска и парафина на паркете, ковре или текстильной обивке диванов и кресел можно бесследно удалить, распылив немного WD-40. Средству нужно дать время впитаться и высохнуть, а после можно удалить размякший воск мягкой тряпочкой или губкой.Незаменима «вэдешка» для помещений с повышенной влажностью. Из-за попадания воды в стыки между плиткой или за рабочую поверхность на кухне, часто появляется запах сырости – предвестник плесени. Если не решить вопрос оперативно, вскоре на затирке и в угловых швах появится черный налет. Помимо того, что от него нелегко избавиться, споры плесени являются сильнейшим аллергеном для людей со слабым иммунитетом.Предотвратить катастрофу можно обработкой проблемных участков WD-40. Состав распыляют на предварительно высушенные стыки в ванной и швы между плитками на кухне. Он убирает лишнюю влагу при недостаточной герметизации оконных систем и предотвращает появление зеленого налета на садовых фонтанчиках.С началом дачного сезона стоит приобрести баллон аэрозоля и для сада. Благодаря специфическому запаху, он предотвращает появление непрошеных гостей на участке.Отпугивает пчел и ос, которые облюбовали чердак или козырек для создания ульев;Препятствует проникновению пауков в дачные домики;Защищает растения от улиток. Аэрозоль необходимо распылить вокруг кашпо, избегая попадания средства на растение.Следы от жира на кухонном фартуке, брызги жидкого мыла и зубной пасты в ванной можно удалить небольшим количеством спрея и сухой салфеткой. WD-40 отмоет и свежие, и совсем старые пятна, справится со следами от лака, косметики, краски для волос на керамике и раковине. Многие полностью отказываются от чистящих средств для сантехники в пользу универсального состава.Чем оттереть с пластика, керамики или стекла след от этикетки, старого скотча или клея – проблема, с которой приходиться сталкиваться ежедневно. Если обработать стикер, ценник или отпечаток клейкой ленты «вэдэшкой», а после протереть поверхность сухой салфеткой, от него не останется и следа. Так же просто растворитель удалит излишки суперклея с рук.Черные полосы от резиновой подошвы на паркете, линолеуме или по низу стены в прихожей плохо стираются водой во время обычного мытья полов. Можно попробовать оттирать их канцелярским ластиком или щеткой, но намного проще распылить на поверхность немного универсального растворителя.Разработчики WD-40 на официальном сайте приводят список из 2000 возможных применений своего продукта. Он заменяет десятки дорогих средств, которые не могут справиться и с частью посильных ему задач. Именно поэтому легко узнаваемую желто-синюю баночку можно встретить и на кухне, и в гараже, и на даче.