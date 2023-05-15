Натуральная подкормка для орхидеи

Орхидею невозможно не любить: этот экзотический цветок затмевает собой многие комнатные растения. Чтобы орхидея долго цвела и радовала вас, время от времени давайте ей натуральные, эффективные подкормки. Об одной из них можно узнать чуть ниже!







Одну среднюю морковь нарежьте на кусочки. Поместите в блендер с 1 л чистой воды. Измельчите.







Процедите от остатков моркови.







Разбавьте морковную воду ещё 1 л чистой воды.







Полученным раствором пропитайте ватный диск и протрите листья орхидеи со всех сторон. Не допускайте попадания влаги в пазухи листьев.







Также погрузите горшок с орхидеей в морковную воду на 20 минут, чтобы подкормить корни напрямую. Делайте так раз в месяц, и вы увидите, насколько преобразится ваша орхидея!









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