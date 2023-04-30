Лучший способ посадки моркови

Забудьте о мелкой и кривой моркови, которая обычно вырастает при обычном способе посева семян в грунт. Используя этот оригинальный способ посева моркови, вы легко получите отменный урожай крупных и ровных корнеплодов.

Первым шагом необходимо приготовить клейстер. Для этого к 1 литру воды добавьте 2,5 ст.л крахмала. Подогрейте воду с крахмалом до образования киселя.

После того как клейстер остынет, добавьте к нему семена моркови.







Перелейте клейстер с семенами в бутылку с узким горлышком.







Морковь любит воздухопроницаемую и водопроницаемую легкую почву. Для того чтобы обеспечить оптимальные условия для выращивания моркови понадобится природный материал цеолит, который используется в качестве наполнителя для кошачьего туалета. Добавьте цеолит в грунт и равномерно распределите его в почве.

Сделайте на грядках бороздки, обильно полейте их водой.





Равномерно распределите раствор с семенами на грядках.







Присыпьте бороздки землей и продолжайте ухаживать за посадками моркови обычным образом. Урожай будет на зависть соседям: корнеплоды будут крупные и ровные.

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