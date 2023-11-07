11 вещей, за которые современные люди должны благодарить древних римлян

О вещах, которыми люди пользуются благодаря римлянам.

1. Латинский алфавит

Где используется латиница.

2. Бетон

Только римляне оценили сей материал по достоинству.

3. Мощеные дороги и каменные мосты

Римляне первыми стали широко строить каменные мосты.

4. Дорожная паутина

Римские дороги дошли и до наших дней.

5. Водопровод

Акведуки римляне также популяризировали.

6. Канализация

Самые большие города и самые большие клоаки для них, были у римлян.

7. Регулярная, профессиональная армия

Ополчение хорошо, а армия еще лучше.

8. Меценатство

Римляне сделали модным покровительство искусству и науке.

9. Республика

Республика есть общее дело.

10. Гражданство

Гражданином может быть каждый, кто живет и свободен.

11. Христианство

Сим победишь.

12. Социальная мобильность

Римская империя по социальной мобильности едва ли не превосходила современные США.

Мавзолей простого пекаря.

Сам герой.