12 ненужных привычек родом из СССР, от которых нужно поскорее избавляться

Нелепые привычки родом из СССР, которым не место в современном мире.

1. Пить чай с печеньем

Заедать чай сладостями.

2. Делать запасы

Привычка запасаться солью, сахаром и крупами.

3. Есть с хлебом

Есть все с хлебом.

4. Пакет с пакетами

Обязательно хранить дома пакет с пакетами.

5. Коллекционирование старых вещей

Привычка не выбрасывать старые и сломанные вещи.

6. Носить дома обноски

Одеваться дома во что попало.

7. Верить в приметы

Привычка верить в бытовые приметы.

8. Экономить на мелочах

Стараться сэкономить на мелочах.

9. Коллекционирование в серванте

Привычка коллекционировать посуду.

10. Превращать балкон в кладовку

Хранить хлам на балконе.

11. Верить газетам и новостям

Привычка безоговорочно верить новостям и газетам.

12. Откладывать на потом

Привычка откладывать на потом.

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