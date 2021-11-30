Как превратить старый светильник в арт-объект

Обновить интерьер комнаты помогут новые осветительные приборы, которые можно сделать на основе старых, используя разные креативные техники.
Старый абажур можно превратить в настоящее произведение искусства с помощью макраме-плетения, вязания и даже красивой ткани. Создать шедевр помогут природные материалы, помпоны, бахрома и бусины. Вариантов переделки старых осветительных приборов множество, поэтому не спешите избавляться от старой вещи, лучше подарите ей вторую жизнь с этими оригинальными идеями.
Светильники-макраме
Тканевые плафоны
Бахрома
Натуральные материалы
Джут или веревка
Фанера
Помпоны
Вязаные плафоны
Бусины
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