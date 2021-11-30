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Как превратить старый светильник в арт-объект

Как превратить старый светильник в арт-объект

Обновить интерьер комнаты помогут новые осветительные приборы, которые можно сделать на основе старых, используя разные креативные техники.
Старый абажур можно превратить в настоящее произведение искусства с помощью макраме-плетения, вязания и даже красивой ткани. Создать шедевр помогут природные материалы, помпоны, бахрома и бусины. Вариантов переделки старых осветительных приборов множество, поэтому не спешите избавляться от старой вещи, лучше подарите ей вторую жизнь с этими оригинальными идеями.

Светильники-макраме

Как превратить старый светильник в арт-объектКак превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Тканевые плафоны

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Бахрома

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Натуральные материалы

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Джут или веревка

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Фанера

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Помпоны

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Вязаные плафоны

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

Бусины

Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект
Как превратить старый светильник в арт-объект

 

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