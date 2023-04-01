Вот как называется форма ваших солнечных очков! 8 фасонов, которые всегда в моде

С нами не соскучишься!

Солнцезащитные очки — незаменимый аксессуар летом. Но мало кто знает, как правильно называется те или иные очки, просто подбирая их на свой вкус.



Авиаторы

Вайфареры

Ленонны

Кошачий глаз

Панто

Стрекоза

Клабмастер

Лолита