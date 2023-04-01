Вот как называется форма ваших солнечных очков! 8 фасонов, которые всегда в моде

Солнцезащитные очки — незаменимый аксессуар летом. Но мало кто знает, как правильно называется те или иные очки, просто подбирая их на свой вкус.
Авиаторы
Оправа первых очков такого фасона была сделана полностью из метала, а линзы — из стекла зелёного цвета в форме капли. Широкую известность очки «Aviator» приобрели в 1943 году, когда весь мир облетела фотография генерала Дугласа МакАртура в этих очках.
Позднее «авиаторы» от Ray Ban стали носить известные актеры и певцы: Ринго Старр, Пол МакКартни, Том Круз и Фредди Меркьюри, что только повысило их популярность.
Вайфареры
Впервые очки с линзами в форме трапеции и с широкой оправой появились в 1952 году. Но популярны стали лишь в 1961 году, после выхода фильма «Завтрак у Тиффани», где их носила блистательная Одри Хепберн. С той поры «вайфареры» были сняты в ста различных кинолентах и стали любимой моделью очков у многих мужчин и женщин по всему миру.
Ленонны
Своей популярностью эти очки с круглыми линзами и такой же оправой обязаны Джону Ленонну. После его смерти в 1980 году «ленонны» стали символом движения хиппи, борющихся за мир во всем мире. Но сегодня большинство людей знакомо с этими очками благодаря фильмам о Гарри Поттере, где юный волшебник носил их, практически не снимая.
Кошачий глаз
Очки с удлиненным внешним краем оправы появились в пятидесятых годах. Многие исследователи моды считают, что их придумал сам Кристиан Диор, вдохновившись одной из своих моделей — наполовину русской, наполовину казашкой. Именно её раскосые глаза и стали прототипом формы «кошачий глаз».
Именно очки «кошачий глаз» носила героиня соблазнительной Мэрилин Монро в кинокартине «Как выйти замуж за миллионера». Многие девушки того времени следовали её стилю, поэтому в пятидесятых и начале шестидесятых практически каждая женщина грезила очками такой формы.
Панто
Очки этой формы обеспечивают человеку полный обзор за счёт того, что нижняя часть оправы круглая, а верхняя линия практически прямая. При этом верх очков располагается немного ниже линии бровей, что придаёт лицу мужественности. Пик популярности очков «панто» пришёлся на конец восьмидесятых, когда их начали постоянно носить на публике Джонни Депп и Вуди Аллен.
Стрекоза
В начале семидесятых годах в США начали выпуск очков формы «стрекоза», которые имели большую круглую оправу и темные полимерные линзы. Они были невероятно легкими и практичными, а ещё их большой поклонницей являлась Жаклин Кеннеди — супруга президента и икона стиля.
Клабмастер
Очки фасона «клабмастер» имеют толстую в верхней части оправу и округлые линзы. В середине двадцатого века их носил Малкольм Икс — известный борец за права чернокожих, а в восьмидесятые они стали невероятно популярны среди молодёжи в Европе и Америке, любящей отрываться в клубах и прятавшей за темными линзами «клабмастеров» уставшие глаза.
Лолита
Очки с оправой в форме сердечка полюбились многим юным девушкам после фильма «Лолита» 1962 года, где героиня носила такие очки с ярко-красной оправой. К девяностым мода на эти очки стала проходить, но её смогла возродить певица Мадонна.
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