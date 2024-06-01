10 фильмов, в названии которых присутствует сакральная цифра девять

Фильм режиссера Джонатана Линна «Девять ярдов»./ Фото: kinozon.tv
Нумерология – загадочная и несколько странная наука, объясняющая особенности некоторых чисел. Цифра "девять" в этом смысле не является исключением. Это своеобразный символ цикличности и постоянства мира, позволяющий нивелировать его парадоксы и сложности.удивительных событий во многих древних культурах (буддийской, греческой, ацтекской) и немало математических фокусов. Мировой кинематограф не мог пройти мимо удивительных способностей "девятки". Предлагаемый топ-лист содержит ленты, в название которых попала цифра "9". Он носит чисто субъективный порядок и составлен в хронологическом порядке.
1. «Девять дней одного года»
Кадр из фильма «Девять дней одного года»./ Фото: simkl.ru
режиссер Михаил Ромм, 1961 год
Один из великих фильмов советского кинематографа с целой россыпью отечественных звезд первой величины. Он проникает в душу и сознание людей, рождая в голове целый поток мыслей. Что такое жизнь? Это непрекращающаяся борьба во всем. Главный герой ленты – ученый-ядерщик.
Для него борьба – это каждодневный поиск научных решений. К своей цели он идет, не осматриваясь по сторонам. Остановить его не может ни смерть наставника, ни большие проблемы со своим здоровьем. Он обречен на борьбу и на веру в то, что сможет победить.
2. «9 1/2 недель»
Кадр из фильма «9 1/2 недель»./ Фото: kinohithd.com
режиссер Эдриан Лайн, 1985 год
Волнующая мелодрама с участием Ким Бейсингер и Микки Рурка была безоговорочным лидером в советских видеосалонах в конце восьмидесятых. Это история двух любящих сердец с сумасшедшими по откровенности сценами, наполненными чувством любви без границ и табу. Снято нереально красиво, особенно любовная сцена с падающим сверху на любовников столбом воды.
Стоит отметить и саундтрек ленты, многие композиции которого живут до сих пор своей отдельной жизнью. А зритель, глядя на героев, может увидеть то, что со всеми нами делает безудержная страсть, толкающая на безрассудные поступки и совершение многочисленных ошибок.
3. «Девять ярдов»
Кадр из фильма «Девять ярдов»./ Фото: smirunitka.ru
режиссер Джонатан Линн, 2000 год
Перед нами симпатичная и бесшабашная криминальная комедия, в которой блистает Брюс Уиллис. Его персонаж Джимми - профессиональный киллер из чикагской мафии. Он становится новым соседом Николаса, которого приятели зовут просто Озом. Оз - хороший дантист, обреченный жить со стервозной супругой.
Знакомство двух мужчин запустило маховик событий, в который вольно или невольно вовлечены обе супружеские пары – Оза и Джимми. Сюжетную фабулу можно коротко охарактеризовать так – деньги, аферы и любовь под прицелом. И это стоит увидеть.
4. «Когда мне исполнилось девять»
Кадр из фильма «Когда мне исполнилось девять»./ Фото: kinozon.tv
режиссер Ин-хо Юн, 2004 год
В нашем списке нашлось место и экзотическому проекту - южно-корейской драме. Ее главный герой – девятилетний Е Мин, живущий в деревне с отцом и ослепшей матерью. Он не по годам смышлен и в классе безоговорочно считается главным, поскольку физически сильнее не только сверстников, но и ребят постарше.
Жизнь заставляет его поскорее выйти из беспечного мира детства во взрослую, полную тягот жизнь. Теперь он сам должен отвечать за поступки. Картина содержит немало грустных сцен, но вместе с тем и несет немало позитива, свойственного многим азиатским лентам. Ведь надо жить, не боясь показывать своей человеческой искренности и доброты.
5. «9 песен»
Кадр из фильма «9 песен»./ Фото: collarm.ltalk.ru
режиссер Майкл Уинтерботтом, 2004 год
Перед нами чересчур откровенная мелодрама известного британского мастера. Ее конек - минимализм, поскольку в ней присутствует только секс и музыка. Она обречена была на громкий скандал, который и случился на Каннском фестивале. Она - первая британская лента, отягощенная откровенными постельными сценами, которая не была отнесена специалистами к фильмам специального кинопоказа.
Посмотрите короткую историю взаимоотношений ученого Антарктиды и девушки нимфоманки и сами сделайте вывод – подпадают ли по вашему мнению "9 песен" под понятие "порно" или нет?
6. «9 рота»
Кадр из фильма «9 рота»./ Фото: vil.am
режиссер Фёдор Бондарчук, 2005 год
Один из лучших фильмов о боевых действиях в Афганистане, отличающийся предельной достоверностью и реалистичностью. Надолго в зрительской памяти остаются образы наших ребят, исполняющих интернациональный долг далеко за пределами Родины. Они – не марвеловские супергерои, они – простые парни, которые предопределили победу в той войне.
Пусть говорят, что эта война - глупая, бессмысленная и позорная. Но ребята в этом не виноваты. Они достойно выполнили свой военный и гражданский долг. Такие ребята были, есть сейчас и будут всегда. С ними наша многострадальная Отчизна может спать спокойно.
7. «99 франков»
Кадр из фильма «99 франков»./ Фото: filmindoxxi.com
режиссер Ян Кунен, 2007 год
Французская комедия всегда преподносит сюрпризы. Эта лента не стала исключением, предоставив зрителям сразу два финала. Один стал основным, а второй предстал своеобразным бонусом за терпение и внимание. Главный герой ленты – мастер рекламной индустрии, управляющий людскими желаниями.
Именно он является главным выдумщиком того, что мы пожелаем завтра. Являясь винтиком в хорошо отлаженной системе, он привык к своей работе и даже старается относиться к ней с иронией. Но однажды он созрел для того, чтобы взбунтоваться и пойти на откровенный саботаж своего же рекламного продукта.
8. «Район №9»
Кадр из фильма «Район №9»./ Фото: vseokino.ru
режиссер Нил Бломкамп, 2009 год
Дошел черед и до жанра фантастики. Однажды между инопланетянами и Землей был установлен контакт. А через несколько десятков лет человечество было уже готово ко всему, даже к вероломному вторжению из других галактик. Но в этот раз на деле оказалось все иначе, поскольку покинув собственные космические площади, пришельцы попросили у землян приюта.
Те не отказали и на первых порах организовали для них район N9. Но не все так просто. Люди в большинстве своем не питают особых чувств к непрошенным гостям. Больше того, они их ненавидят, проводят над ними различные эксперименты, а иногда и просто убивают.
9. «Девять»
Кадр из фильма «Девять»./ Фото: joyreactor.cc
режиссер Роб Маршалл, 2009 год
Режиссер, известный по "Чикаго", снял не менее искрометный и красивый мюзикл, уделив пристально внимание многочисленным деталям: стильно подобранным костюмам, дорогим авто, утопающим в роскоши ресторанам и отелям. Герой ленты Гвидо – режиссер средних лет, познавший славу, творческий и финансовый успех, любовь шикарных женщин. Но жизнь всегда готова преподнести неприятные сюрпризы.
Гвидо окончательно запутался в дамских чарах, да и на творческой стезе его стали поджидать сплошные неудачи. Готов ли он взять неприятно складывающуюся ситуацию под свой контроль? Внимательно смотрим за развитием сюжета и восхищаемся блистательной женской актерской диаспорой: Пенелопой Крус, рыжей бестией Николь Кидман, Марион Котийяр и как всегда божественной Софи Лорен.
10. «Девятая жизнь Луи Дракса»
Кадр из фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»./ Фото: vil.am
режиссер Александр Ажа, 2016 год
Завершает нашу десятку британская лента – настоящий симбиоз детектива и жесткой семейной драмы, в основе которого история мальчика, остро переживающего происходящие события в его семье. Известно, что ребенок воспринимает окружающий мир несколько иначе, поскольку даже какой-нибудь сущий пустяк для взрослого человека для него становится серьезной проблемой. Изучением этого вопроса и занимаются герои данной детективной ленты.
Параллельно с этим опытный психотерапевт занимается разгадкой тайны падения юного Луи, ставшего причиной его комы. Чем разгадка ближе, тем эта тайна обрастает магическими и опасными предзнаменованиями. Сама картина, завораживая незабываемым визуальным рядом, погружает зрителя в мрачную атмосферу исследования подсознания ребенка. В ней стирается грань между реальностью и мистикой, что дает возможность заглянуть в самые "укромные" уголки ранимой детской души.
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