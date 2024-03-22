Как использовать вино, которое выдохлось

Вино создано для того, чтобы им наслаждаться. Поэтому, когда бутылка остаётся не допитой несколько дней, благородный напиток теряет свои вкусовые качества, превращаясь в откровенную гадость. Однако даже из выдохшегося вина можно извлечь пользу.







1. Винный маринад для мяса

2. Винный уксус

3. Винный соус

4. Средство для дезинфекции

5. Обезжиривающее средство

6. Краситель

Маринад из вина для мяса.Винный маринад — популярный способ придать мясу аромат и нежность. Замачивание мяса в вине не только способствует смягчению мякоти, но и придаёт аромат в процессе маринования, а также усиливает вкус, делая его более ярким и насыщенным. Красные вина хорошо сочетаются с красным мясом, в то время как белые вина, как правило, дополняют птицу и рыбу.Если у вас осталось вино, не спишите выливать его. Ведь из него пожно приготовить отличный маринад для мяса.Чтобы приготовить винный маринад для мяса, вам понадобятся следующие ингредиенты:1. Остатки красного или белого вина (примерно один стакан).2. Одна столовая ложка чесночной пасты или чесночного порошка.3. Одна столовая ложка свежей зелени, такой как розмарин, тимьян или орегано.4. Немного оливкового масла5. Посолите и поперчите по вкусу.6. Один килограмм мяса на ваш выбор.Чтобы приготовить маринад, сначала смешайте в миске вино, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец. Затем добавьте мясо, нарезанное небольшими кусочками, и убедитесь, что оно полностью покрыто жидкостью. Накройте крышкой или пищевой плёнкой, и поставьте в холодильник на несколько часов.Винный уксус также может пригодиться в хозяйстве.Винный уксус — универсальный и ароматный ингредиент, который имеет множество применений. Обычно его используют в качестве приправы, в кулинарии или для консервирования продуктов. В качестве приправы он придаёт блюдам тонкий кисловатый привкус, усиливая естественный вкус продуктов. Его можно использовать в качестве маринада, а также в приготовлении соусов, заправок к супам, салатам и мясу. В качестве кулинарного ингредиента винный уксус часто используется в начинках, глазури и различных кремах, поскольку он придаёт блюдам особый острый и терпкий оттенок.Домашний винный уксус.1. Перелейте вино в подходящую по размеру ёмкость.2. Добавьте Ацетобактер, который представляет собой особый штамм бактерий, преобразующих сахара в вине в уксусную кислоту (вместо ацетобактерий можно добавить уксус).3. Плотно закройте ёмкость крышкой так, чтобы предотвратить попадание воздуха.4. Поместите ёмкость в тёплое, тёмное место на несколько недель или месяцев, в зависимости от желаемой интенсивности кислотности.5. Процедите и при необходимости разбавьте полученную жидкость перед розливом по бутылкам.6. Готовый винный уксус можно хранить в холодильнике.Винный соус.Винный соус обычно используется для усиления вкуса как первых блюд, так и гарниров. Ко всему прочему, в кулинарии винный соус может выступать в качестве эмульгатора и ароматизатора, в зависимости от рецептуры.Совсем необязательно покупать винный соус, ведь его запросто можно приготовить из остатков вина.Рассказываем о том, как приготовить один из вариантов винного соуса:1. Разогрейте 1/4 стакана вина в сотейнике или кастрюле на среднем огне, пока оно не уменьшится наполовину.2. Добавьте в кастрюлю одну-две столовые ложки сливочного масла.3. Добавьте 1/2 стакана говяжьего, куриного или овощного бульона или другого вида бульона на ваш выбор.4. Добавьте две столовые ложки муки и смешайте её со сливочным маслом и разбавленным вином.5. Добавьте приправы на ваш выбор (в том числе перец и соль).6. Продолжайте тушить смесь, пока она не загустеет.Вино можно использовать в качестве дезинфицирующего средства.Как бы забавно это не звучало, но вино обладает удивительными антибактериальными свойствами, что делает его идеальным кандидатом для создания дезинфицирующего средства. Во многом это связано с содержанием в вине спирта, поскольку он не только обладает высокой антибактериальной активностью, но и действует как естественный консервант для самого вина. Ещё испокон веков было известно о целебных свойства вина, поэтому оно частенько использовалось в качестве дезинфицирующего средства многими культурами на протяжении всей истории. Древние цивилизации и даже современная медицина использовали это мощное свойство для создания эффективных и натуральных дезинфицирующих средств, а также для обеззараживания ран и других заболеваний.Остатки вина можно использовать в качестве обезжиривающего средства.На первый взгляд это может показаться нелогичным, но выдохшееся вино станет отличным средством для удаления жира и пятен с различных поверхностей. Кислотность и содержание алкоголя в белом вине делают его особенно подходящим для этой цели. Однако даже красное вино также можно использовать для обезжиривания поверхностей, а вот использовать его в качестве пятновыводителя не стоит, поскольку оно может окрасить ткань.А ещё вино можно использовать в качестве натурального красителя.А ещё, если верить некоторым экспертам, то вино можно использовать как натуральную краску. Кислотность и сахара, присутствующие в вине, способны придавать не только тканям, а и некоторым предметам со светлой поверхностью слабый оттенок при нанесении на них. Чтобы использовать вино в качестве натурального красителя, вам просто нужно поместить желаемый предмет или вещь в ёмкость подходящего размера, залить вином и плотно закрыв крышкой, оставить на несколько часов или даже на ночь.